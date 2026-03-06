Pedro Sánchez anuncia que retomará el homenaje de estado a las víctimas de Adamuz cuando "las familias y afectados estén preparados"

En medio del ruido por la investigación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a la celebración de un homenaje de estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Sánchez ha mostrado su “absoluta disposición” para realizar el acto que fue suspendido el pasado mes de febrero a petición de las víctimas y sus familiares. Se replanteará cuando “las familias y los afectados estén preparados”.

Unas declaraciones que se han producido en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa que se ha celebrado esta mañana en el Monasterio de la Rábida, en Palos de la Frontera. Allí, tanto Sánchez como miembros del Gobierno han rendido un escueto homenaje antes de comenzar el encuentro con sus homólogos lusos. El reconocimiento ha consistido en guardar un minuto de silencio, en recuerdo a todas las víctimas, frente a una placa en honor a María Clauss y Óscar Toro, fotógrafa y periodistas onubenses muy ligados a la Universidad de Andalucía —donde se están celebrando las reuniones— y que forman parte de los 46 fallecidos en la tragedia de Adamuz.

Para dicha muestra de respeto, el Gobierno no ha contado ni con los familiares de las víctimas ni tampoco con los heridos, según apuntan desde la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. Su presidente, Mario Samper, ha mostrado su perplejidad por la decisión del Ejecutivo de relegar al ostracismo a los “más de 190 personas” que forman parte de la asociación. “Es una muestra más de la dejadez que tienen con las personas que estamos afectadas por esto”, manifiesta a este diario.

Así mismo, Pedro Sánchez ha evitado referirse al lugar donde tendría lugar ese posible acto homenaje a las víctimas, dejando la puerta abierta a cualquier posibilidad. Inicialmente, se planteó que fuera en Huelva, la provincia más afectada por el grave accidente ferroviario. Precisamente allí se celebró la Misa Funeral presidida por los Reyes a la que no asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes pide “paciencia”

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, —ausente en la Cumbre— ha reclamado desde Vitoria "paciencia" en torno a la investigación abierta por el accidente del pasado 18 de enero.

Puente también ha referido a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) comenzó este jueves a analizar el contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados.

Ha recordado que la investigación de un accidente de estas características es "compleja" y que "llevará tiempo", y ha puesto como ejemplo lo sucedido en otros países como Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia, donde los tiempos de resolución de siniestros como este son superiores a un año.

Puente ha explicado que ahora con la apertura e investigación del contenido de las cajas negras habrá que ver si los interrogantes actuales se despejan o si se abre alguno más, aunque ha vuelto a descartar en principio el material rodante como motivo de la catástrofe.

"En todo caso lo que parece que en este momento está en tela de juicio es el resultado de la ejecución de la obra, si el foco se pone en una soldadura o en un carril que se acaba de sustituir, no tanto en el mantenimiento" de la infraestructura, ha concluido.