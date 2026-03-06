Estos son todos los servicios públicos afectados este domingo en Andalucía por la huelga del 8M

El transporte público, la sanidad, los servicios sociales, la atención a personas dependientes o los dispositivos de emergencias se verán afectados este domingo con motivo de la huelga por el Día Internacional de la Mujer. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada para asegurar el funcionamiento de estas actividades.

Tal y como recoge una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se establece el próximo domingo un funcionamiento mínimo del 50% en el transporte público de viajeros --tanto el de carácter urbano, interurbano y metropolitano-- para garantizar la movilidad mínima de los usuarios y evitar afecciones graves en las localidades andaluzas.

En el caso de los centros sanitarios, se deberán garantizar los servicios equivalentes a los establecidos para un día festivo, manteniendo la actividad en áreas críticas, urgencias y aquellos tratamientos o actuaciones que no puedan ser demorados por motivos médicos. Por su parte, los Centros de Protección de Menores deberán contar con el 30% de educadores, mientras los Centros Residenciales para Personas Mayores dispondrán del 30% del personal de enfermería y un 50% de los cuidadores, al igual que los espacios destinados a las personas con discapacidad.

Los servicios mínimos se extienden a Emergencias, Protección Civil y Justicia

La orden que recoge el BOJA incorpora también a la Dirección General de Emergencias, Protección civil y Lucha contra incendios forestales. Respecto al personal de las empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas, los servicios mínimos se corresponden con los imprescindibles para garantizar la continuidad del servicio.

Por su parte, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública garantiza la permanencia de un profesional de la entidad pública de justicia juvenil en cada delegación territorial, así como otra persona por cada Sección de Menores del Tribunal de Instancia. Además, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acudirá el personal imprescindible para atender autopsias cuyo retraso pueda suponer pérdida de pruebas en la investigación.

La Junta de Andalucía ha enmarcado que la fijación de servicios mínimos responde a la necesidad de preservar derechos igualmente protegidos por la Constitución, como el acceso de la ciudadanía a servicios básicos o la atención a colectivos especialmente vulnerables. La regulación de estos servicios mínimos se realiza conforme a la normativa vigente --atendiendo a criterios de proporcionalidad y equilibrio-- y tras valorar las características de la convocatoria de huelga.