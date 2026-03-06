El TSJA archiva la querella de Landaluce contra Rocío Arrabal por calumnias: "Actuó en el marco del debate político"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite y archivado la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), contra la diputada socialista andaluza Rocío Arrabal por un presunto delito de calumnias. La Sala de lo Civil y Penal considera que las declaraciones realizadas por la dirigente socialista, en las que aludía a supuestos casos de acoso sexual atribuidos al regidor, no tienen relevancia penal.

La querella fue presentada el 3 de enero de 2026 y señalaba como calumniosas varias manifestaciones realizadas por Arrabal, que es la secretaria general del PSOE de Algeciras, en ruedas de prensa. En ellas, la parlamentaria se refirió al alcalde como “supuesto acosador” y reclamó su dimisión al entender que no podía continuar en el cargo si existían sospechas de comportamientos contra mujeres.

El tribunal reconoce en su auto que algunas de esas expresiones pueden interpretarse como imputaciones de conductas delictivas. Sin embargo, recuerda que el delito de calumnias exige que la acusación se realice con conocimiento de su falsedad o con “temerario desprecio hacia la verdad”.

Según los magistrados, ese requisito no se cumple en este caso. La resolución destaca que las declaraciones de Arrabal se produjeron después de que distintos medios y perfiles públicos difundieran informaciones sobre conversaciones entre concejalas en las que se aludía a comportamientos indebidos del alcalde. Durante las comparecencias públicas, la diputada socialista mostró incluso pantallazos de esas conversaciones y otros documentos para explicar las sospechas planteadas.

Aunque el TSJA aclara que esos documentos no constituyen pruebas ni se pronuncia sobre la veracidad de los hechos atribuidos a Landaluce, sí considera que las manifestaciones de Arrabal no fueron una invención ni la difusión temeraria de rumores sin fundamento. A juicio del tribunal, la dirigente socialista trasladó a la opinión pública informaciones procedentes de terceros a partir de las cuales extrajo determinadas conclusiones políticas.

La Sala también subraya el contexto en el que se produjeron las declaraciones. Los magistrados señalan que las manifestaciones se realizaron en el marco de la actividad de oposición política y con el objetivo de exigir responsabilidades al alcalde. En ese ámbito, recuerdan, la jurisprudencia reconoce un margen más amplio para la libertad de expresión y eleva el umbral necesario para considerar que se ha vulnerado penalmente el derecho al honor.

Por todo ello, el TSJA concluye que las palabras de Arrabal no pueden considerarse calumniosas desde el punto de vista penal. El tribunal entiende que se trata de opiniones o conclusiones políticas basadas en informaciones recibidas, lo que impide apreciar el elemento de “temerario desprecio a la verdad” que exige el delito.

El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica ante la propia Sala en el plazo de tres días.

Esta querella de Landaluce fue el paso en respuesta a una denuncia previa de Arrabal. En el marco de una de estas ruedas de prensa, Arrabal, junto a la dirigente del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, anunció en febrero de 2024 una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, por la condición de aforado del senador Landaluce.

Finalmente, el PSOE dio el paso el 9 de diciembre de 2025, apenas un día más tarde el alcalde Landaluce, uno de los históricos barones municipales del PP, dio el paso de dejar todos sus cargos orgánicos en el partido y abandonar la militancia. El 15 de enero de este año, la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió archivar la denuncia interpuesta por el PSOE de Algeciras en la que le acusaban de supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso y abuso sexual. El fiscal instructor acordó el archivo de las diligencias abiertas al no apreciar indicios suficientes de delito. Landaluce sigue de baja del Partido Popular.