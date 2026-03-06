¿Qué es el Valle del Hidrógeno Verde? Claves del gran proyecto industrial que situará a Andalucía como motor energético de Europa

Moeve ha anunciado que invertirá más de 1.000 millones de euros en la puesta en marcha del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. La primera fase del proyecto, denominada Onuba, arrancará en las próximas semanas que viene y supone el punto de partida del futuro energético no solo de Andalucía, sino de toda Europa. A continuación, repasamos las claves para entender qué es este proyecto y todo lo que implica.

¿Qué es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde?

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde es un proyecto industrial que se está desarrollando en Andalucía y que tiene como objetivo producir hidrógeno verde a gran escala. Este vector energético es un combustible limpio, que vendría a sustituir parcialmente a los hidrocarburos.

El hidrógeno verde se obtiene mediante la electrólisis del agua usando energía renovable, generada mayormente mediante placas solares, separando así las moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Es decir, usando energía limpia, sin quemar carbón ni gas. De ahí el sobrenombre de verde. Asimismo, el agua usada en este proceso no tiene por qué ser necesariamente potable, ya que se pueden utilizar aguas residuales o no aptas para el consumo humano o el riego.

Una vez conseguido el hidrógeno, este se puede almacenar de varias formas diferentes, aunque existen tres procesos en los que resulta más fácil. Por un lado, guardar el propio gas a muy alta presión en depósitos especiales a 350–700 bares. Otro método es enfriar el hidrógeno hasta que se convierta en líquido, para lo que se necesita bajar su temperatura hasta los -253 °C.

La tercera forma de almacenar el hidrógeno verde es combinándolo con sustancias más fáciles de transportar como nitrógeno o carbono capturado, con los que formar amoníaco o metanol verde, respectivamente. Mientras que las dos primeras metodologías permitirían usar el hidrógeno puro directamente, esta última requeriría un proceso para volver a separar los elementos, aunque también permite un mejor transporte.

Dónde se va a ubicar y por qué

Como su propio nombre indica, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde se va a ubicar en Andalucía, ya que la esta comunidad ofrece unas condiciones singulares de viento y sol que permiten maximizar horas de producción renovable, según apunta la propia tecnológica. Su presencia se va a centrar en dos provincias muy concretas: Huelva y Cádiz.

Ambos territorios cuentan con una industria muy establecida y fuerte en las localidades de Palos de la Frontera y San Roque, lo que aporta un ecosistema único para poner en marcha esta nueva industria, no solo reutilizando las infraestructuras ya existentes, sino creando un nuevo tejido empresarial a su alrededor.

'Render' de una de las plantas del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. / Moeve

También, tanto el Puerto de Huelva como el de Algeciras son dos de los máximos exponentes de España. El onubense cuenta con una gran presencia de la industria química y energética, mientras que el gaditano es una conexión clave entre Europa, África y América gracias a su cercanía con el Estrecho de Gibraltar.

En un futuro no muy lejano se plantea unir ambas infraestructuras mediante un gasoducto para poder enviar el hidrógeno de un punto a otro. Actualmente, el reto de las empresas está en determinar la forma en la que transportar ese hidrógeno verde que, además de consumirse en gran parte en Huelva y Cádiz, así como en toda España en general, se exportará al resto de países europeos, principalmente Alemania. Se contemplan tanto envíos mediante barcos mercantes como tuberías similares a las que traen el gas desde Argelia hasta nuestro país.

Cuándo arrancará

Moeve tiene previsto empezar con el proyecto Onuba el mes que viene tras aprobar una inversión de más de 1.000 millones de euros. Es la primera piedra de una nueva industria que promete convertirse en el pilar energético no solo de nuestro país, sino de Europa, en un mundo donde cada vez el acceso a los combustibles fósiles es más complicado. Estará ubicado en el Parque Energético de La Rábida, en Palos de la Frontera, y en 2028 estará produciendo a su máximo rendimiento.

San Roque es la otra localidad elegida para el segundo megaproyecto, con el que sumarían en un futuro 2 GW de producción de energía.

Para qué se va a utilizar el hidrógeno verde

El hidrógeno verde llega para descarbonizar industrias pesadas, producir combustibles sostenibles, sustituir gas natural en procesos industriales y exportar energía limpia a Europa.

Tan solo el proyecto Onuba de Moeve, junto a Masdar y Enalter, producirá en su fase inicial unos 300 MW, convirtiéndose así en la más grande del sur de Europa. Su capacidad podría ampliarse en hasta 100 MW más. En otras palabras, solo esta planta podría abastecer la luz de una ciudad de entre 200.000 y 250.000 habitantes durante un año.

Se espera que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde genere 300.000 toneladas de hidrógeno renovable, lo que daría para brindar luz a 2,85 millones de hogares al año

En total, se espera que el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde genere 300.000 toneladas de hidrógeno renovable, lo que daría para brindar luz a 2,85 millones de hogares al año. O, lo que es lo mismo, las ciudades de Málaga y Sevilla juntas.

Cuántos puestos de trabajo va a generar

El impacto en el mercado laboral será inmediato. Moeve espera 3.900 empleos directos y más de 4.500 indirectos durante la fase de construcción de ambos proyectos. Una vez terminados, serán 1.000 los puestos de trabajo que dependan directamente de la empresa y se espera dinamizar "la actividad de más de 400 pymes y autónomos".

Por ello, desde las instituciones públicas y los centros de enseñanza trabajan a destajo para formar profesionales cualificados y cubrir así la demanda de un sector pujante. En los centros educativos de Huelva y Cádiz se ofrecen las denominadas FP Dual, que combinan teoría con trabajo real en una empresa, con la vista puesta en este horizonte tan próximo.

Las universidades, como la de Huelva, trabajan en estrecha colaboración con el sector para conocer sus necesidades y adaptar sus planes de estudios a las mismas, con el fin de que la riqueza se quede en el territorio. Ejemplo de ello es el Grado en Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno.

Qué va a suponer no solo para Andalucía y España

En primer lugar, el hidrógeno verde va a aportar una gran cantidad de puestos de trabajo a dos provincias que cuentan con una tasa de desempleo por encima de la media nacional. A mayor empleabilidad, más probabilidades hay de frenar la emigración de jóvenes cualificados.

El uso de este vector energético permitirá descarbonizar las industrias, así como controlar los picos de energía que pueda sufrir el sistema de renovables que se está implantando en España.

Además, nuestro país no solo podría dejar de depender energéticamente de otros, sino que se podría convertir en un gran exportador de energía al resto de miembros de la Unión Europea, lo que brindaría una mayor libertad en todos los sentidos al continente, que no estaría sujeto a los intereses de terceros.

De esta manera, Andalucía se convertiría en el nodo industrial de nuestro país, al concentrar gran parte de la producción de hidrógeno verde a nivel nacional, lo que atraería, además, un mayor número de inversiones al territorio.