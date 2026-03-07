Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cajeros automáticos vuelven en 2026 a cinco pedanías y municipios andaluces en riesgo de despoblación:

Igualeja, con 728 habitantes, es el último en sumarse a este plan activado que llega también a las provincias de Sevilla, Málaga y Granada

El nuevo cajero instalado en un municipio andaluz

El nuevo cajero instalado en un municipio andaluz / El Correo

J. A.

Sevilla

Los cajeros automáticos vuelven este año a cinco municipios andaluces con riesgo de despoblación y de exclusión financiera. Cinco localidades de las que han ido desapareciendo de forma progresiva las oficinas bancarias y que ahora vuelven a tener un punto de acceso al dinero en metálico especialmente para las personas de mayor edad.

El plan puesto en marcha por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Trade, que depende de la Consejería de Hacienda, implica una subvención pública para incentiva la vuelta de los cajeros automáticos a los municipios que así lo soliciten. De la última convocatoria resultaron beneficiarias cinco localidades en las que ya están en marcha estos programas. Están ubicadas en las provincias de Málaga, Córdoba Granada y Sevilla.

El municipio más grande beneficiado por esta línea de incentivos es Alhaurín El Grande, con una población de 27.500 habitantes. En este caso, la actuación se centró en la pedanía rural de Villa de Guadalhorce, con una población de 800 vecinos. Desde finales del año pasado ya cuentan con una instalación para sacar dinero.

En el municipio de Fuentepalmera, en Córdoba, con 9.783 habitantes censados, los cuatro cajeros llegaron el pasado mes de enero a las pedanías de Cañada del Rabadán, La Ventilla, El Villar y Silillos dando servicio aproximadamente a 2.200 vecinos. Para ello, se destinó un presupuesto de 42.980 euros.

A esta lista se suma ahora el municipio malagueño de Igualeja que ha estrenado este mes de marzo un nuevo cajero automático que dará servicio a una zona con 700 habitantes de esta población sin ninguna oficina bancaria próxima. Se invertirán 47.400 euros.

Proyectos pendientes en Sevilla y Granada

En los próximos meses está prevista la instalación de cajeros automáticos en otras dos poblaciones a través de la convocatoria de 2025. Concretamente, estarán repartidos por el municipio de Marismillas de Sevilla, con 1.454 habitantes donde se invertirán 11.400 euros, y Cúllar Vega, donde se incentivará con 11.318 euros la instalación de un punto bancario para una población de 7.900 habitantes.

En total, esta convocatoria de la Junta cuenta con una dotación total de 300.000 euros con el objetivo de hasta 15 cajeros. Sin embargo, las solicitudes presentadas han superado las previsiones iniciales, dado que las entidades locales de toda la comunidad han presentado proyectos para hasta 18 núcleos de población. De esta forma, casi 14.000 vecinos y vecinas de entornos rurales andaluces podrán contar con un punto de acceso al efectivo y a servicios bancarios básicos en sus propios municipios.

