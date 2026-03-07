Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco mujeres hospitalizadas tras un accidente en cadena en la A-49

Cinco mujeres, de entre 25 y 59 años, resultaron heridas en una colisión múltiple en la autovía A-49, siendo trasladadas al hospital Juan Ramón Jiménez

Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. / El Correo

El Correo

El Correo

HUELVA

Cinco personas han resultado heridas a causa de una colisión en cadena registrada esta tarde en la autovía A-49 a la altura de San Juan del Puerto (Huelva).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente tuvo lugar pasadas las 17,30 horas cuando en el Teléfono de Emergencias 112 se atendió un aviso que alertaba de la colisión en cadena de tres vehículos, en el kilómetro 75 de la A-49, en sentido Huelva.

Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, se comunicó el suceso a los Bomberos del Consorcio de Huelva, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico.

Así, los servicios médicos han asistido a un total de cinco mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 59 años de edad, y todas ellas han sido evacuadas en ambulancia al hospital Juan Ramón Jiménez.

