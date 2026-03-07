Un coche se estrella contra un banco en El Rocío

Un turismo se ha estrellado contra la fachada de una sucursal bancaria en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva). Los hechos tuvieron lugar al mediodía de este viernes, según informa la Policía Local del municipio almonteño.

Los hechos tuvieron lugar por la mañana cuando el conductor del coche perdió el control de su vehículo y chocó frontalmente con el banco. No hubo daños personales pero sí materiales, informan fuentes municipales.

Particularidades en El Rocío

Desde la Policía Local de Almonte recuerdan que conducir por El Rocío exige extremar la precaución, debido a las particularidades de sus calles de arena, que reducen la adherencia y pueden provocar pérdidas de control si no se adapta la conducción. Recomiendan velocidad moderada, atención al entorno y conducción prudente para discurrir por sus calles.

Arreglos en la aldea tras los temporales

El Ayuntamiento de Almonte ya puso en marcha a principios de febrero un dispositivo especial de mantenimiento en El Rocío, con trabajos ininterrumpidos las 24 horas del día, para restaurar la normalidad tras los daños causados por las intensas precipitaciones de los temporales. El operativo priorizó las zonas más altas y afectadas por la acumulación de agua y el deterioro del terreno. Este año ha estado marcado por las lluvias más intensas desde 1989, lo que dificultó los trabajos debido a la saturación del suelo.