Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

Este fin de semana en Andalucía el tiempo será inestable, pero las lluvias serán escasas y muy dispersas, un panorama que cambiará en la segunda mitad del lunes, el martes y quizás el miércoles, cuando una DANA afecte a toda España, y traiga cielos cubiertos y precipitaciones, también a la comunidad andaluza, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, la próxima semana comenzará con la llegada de una DANA que inestabilizará de nuevo la atmósfera, aunque hay incertidumbre sobre su trayectoria y, por lo tanto, también sobre dónde se producirán las lluvias más abundantes. El lunes en Andalucía comenzará con cielos poco nubosos, tendiendo a cubrirse a lo largo de la mañana y apareciendo lluvias débiles en prácticamente toda la comunidad autónoma, con más intensidad en Córdoba, Jaén y norte de Sevilla y Huelva.

Previsión de Aemet para el martes. / Aemet

El martes en Andalucía los cielos estarán cubiertos acompañados de lluvias, en algunos casos con tormentas, en el tercio oriental, en Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería, con intervalos nubosos en el resto de provincias. Ya el miércoles, continuará la probabilidad de precipitaciones, pero mucha menos. Aemet insiste que hay incertidumbre en este sentido, aunque la tendencia es que irán a menos esas lluvias a mediados de semana.

El domingo, Sevilla alcanzará los 19°C, con mínimas de 9°C, mientras que Almería llegará a los 16°C, Cádiz a los 17°C y Málaga a los 16°C. En Córdoba y Granada, las temperaturas serán más frescas, con mínimas de 4°C y máximas que no superarán los 17°C. El lunes, Sevilla seguirá en torno a los 19°C, al igual que Málaga y Cádiz. Granada y Córdoba experimentarán una ligera caída en las temperaturas, con máximas de 16°C en Granada y 17°C en Córdoba. El martes 10 de marzo, las temperaturas en Andalucía serán frescas, con mínimas que oscilarán entre los 5°C de Granada y los 7°C de Jaén y Sevilla. Las máximas se mantendrán moderadas, destacando Almería con 15°C, mientras que Cádiz y Málaga rondarán los 14°C. Sevilla y Huelva tendrán máximas de 17°C, mientras que Granada será la capital más fresca con 12°C.