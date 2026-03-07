Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eugenia Martínez de IrujoPrecios baños públicosDANA AndalucíaZona EsteVivir en Palmas AltasMinas AndalucíaRestaurante Sevilla famososSevilla-Rayo VallecanoReparación carreteras Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Andalucía

Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia la llegada de una DANA que traerá lluvias a Andalucía a partir del lunes, aunque con incertidumbre sobre su intensidad

Previsión el martes en Andalucía y la situación de la DANA en España.

Previsión el martes en Andalucía y la situación de la DANA en España. / ECMWF - Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Este fin de semana en Andalucía el tiempo será inestable, pero las lluvias serán escasas y muy dispersas, un panorama que cambiará en la segunda mitad del lunes, el martes y quizás el miércoles, cuando una DANA afecte a toda España, y traiga cielos cubiertos y precipitaciones, también a la comunidad andaluza, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, la próxima semana comenzará con la llegada de una DANA que inestabilizará de nuevo la atmósfera, aunque hay incertidumbre sobre su trayectoria y, por lo tanto, también sobre dónde se producirán las lluvias más abundantes. El lunes en Andalucía comenzará con cielos poco nubosos, tendiendo a cubrirse a lo largo de la mañana y apareciendo lluvias débiles en prácticamente toda la comunidad autónoma, con más intensidad en Córdoba, Jaén y norte de Sevilla y Huelva.

Previsión de Aemet para el martes.

Previsión de Aemet para el martes. / Aemet

El martes en Andalucía los cielos estarán cubiertos acompañados de lluvias, en algunos casos con tormentas, en el tercio oriental, en Córdoba, Málaga, Jaén, Granada y Almería, con intervalos nubosos en el resto de provincias. Ya el miércoles, continuará la probabilidad de precipitaciones, pero mucha menos. Aemet insiste que hay incertidumbre en este sentido, aunque la tendencia es que irán a menos esas lluvias a mediados de semana.

Noticias relacionadas

El martes, el día con más frío en Andalucía

El domingo, Sevilla alcanzará los 19°C, con mínimas de 9°C, mientras que Almería llegará a los 16°C, Cádiz a los 17°C y Málaga a los 16°C. En Córdoba y Granada, las temperaturas serán más frescas, con mínimas de 4°C y máximas que no superarán los 17°C. El lunes, Sevilla seguirá en torno a los 19°C, al igual que Málaga y Cádiz. Granada y Córdoba experimentarán una ligera caída en las temperaturas, con máximas de 16°C en Granada y 17°C en Córdoba. El martes 10 de marzo, las temperaturas en Andalucía serán frescas, con mínimas que oscilarán entre los 5°C de Granada y los 7°C de Jaén y Sevilla. Las máximas se mantendrán moderadas, destacando Almería con 15°C, mientras que Cádiz y Málaga rondarán los 14°C. Sevilla y Huelva tendrán máximas de 17°C, mientras que Granada será la capital más fresca con 12°C.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
  2. Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina
  3. Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
  4. Aemet avisa: una DANA podría llegar a Andalucía tras Regina y habrá un claro desplome de temperaturas en un día
  5. La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
  6. Luz verde al ensanche de la carretera A-378 que une Martín de la Jara con la A-92, una 'histórica reivindicación' de la Sierra Sur de Sevilla
  7. El resurgimiento de la minería en Andalucía impacta de lleno en el empleo: el número de trabajadores crece un 40% en una década
  8. El tiempo se complica: lluvias y frío marcarán el fin de semana en Andalucía

Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

Los cajeros automáticos vuelven en 2026 a cinco pedanías y municipios andaluces en riesgo de despoblación:

Los cajeros automáticos vuelven en 2026 a cinco pedanías y municipios andaluces en riesgo de despoblación:

El Gobierno contabiliza más de 1.300 actos violentos en campos de fútbol andaluces entre 2018 y 2025

El Gobierno contabiliza más de 1.300 actos violentos en campos de fútbol andaluces entre 2018 y 2025

Cuenta atrás para que el B2 de idiomas sea obligatorio en Andalucía: la nueva ley universitaria entra en vigor en marzo 2026

Cuenta atrás para que el B2 de idiomas sea obligatorio en Andalucía: la nueva ley universitaria entra en vigor en marzo 2026

El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago

El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago

Obras en más de 600 tramos de carreteras andaluzas por destrozos del temporal: estas son las inversiones por provincias

Obras en más de 600 tramos de carreteras andaluzas por destrozos del temporal: estas son las inversiones por provincias

Las borrascas que destrozaron calles también reverdecen Doñana y Sierra Morena: "El agua, por mucho daño que haga, siempre trae vida"

Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética

Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
Tracking Pixel Contents