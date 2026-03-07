Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eugenia Martínez de IrujoPrecios baños públicosDANA AndalucíaZona EsteVivir en Palmas AltasMinas AndalucíaRestaurante Sevilla famososSevilla-Rayo VallecanoReparación carreteras Andalucía
instagramlinkedin

El Gobierno contabiliza más de 1.300 actos violentos en campos de fútbol andaluces entre 2018 y 2025

Más de la mitad de los actos violentos registrados por el Gobierno en campos de fútbol andaluces, entre 2018 y 2025, se concentraron en Sevilla, Cádiz y Málaga

Aficionados en la final de la Copa del Rey de fútbol disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 26 de abril de 2025.

Aficionados en la final de la Copa del Rey de fútbol disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 26 de abril de 2025. / Salva L. Castizo / E.P.

El Correo

El Correo

SEVILLA

El Gobierno tiene contabilizados más de 1.300 actos violentos cometidos en campos de fútbol de la comunidad autónoma de Andalucía entre el año 2018 y septiembre de 2025, de los que más de la mitad --en concreto, 838-- se localizaron en las provincias de Sevilla (388), Cádiz (253) y Málaga (197).

Son datos incluidos en el anexo de una respuesta del Gobierno, consultada por Europa Press, a una pregunta escrita registrada por diputados del PP en el Congreso sobre actos violentos que se han producido en eventos deportivos en campos de fútbol en España.

La respuesta aporta, en concreto, "los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre actos violentos en eventos deportivos en campos de fútbol, que son los mayoritarios en España", según se puntualiza en la contestación, en la que se recopilan los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales que los proporcionan a dicho sistema.

Infracciones contabilizadas por el Gobierno

En total, el Gobierno contabiliza en las ocho provincias andaluzas hasta 1.333 "infracciones penales conocidas por delitos contra las personas y la libertad en lugar 'campo de fútbol'", según figura en el encabezamiento de una tabla adjuntada en la respuesta, que desglosa los datos por provincia y año en el periodo comprendido entre 2018 y enero-septiembre de 2025.

Dichas infracciones comprenden delitos como los de homicidio doloso, lesiones y riña tumultaria, en el caso de las consideradas "contra las personas", y los de amenazas, coacciones, acoso contra la libertad de las personas, vejaciones leves y trato degradante, entre las infracciones "contra la libertad".

Distribución por provincias

Por provincias, la andaluza que registra un mayor número de "infracciones" --tanto contra las personas como contra la libertad-- es la de Sevilla, con 388, seguida por Cádiz, con 253, y Málaga, con 197. Entre las tres concentran así más de la mitad del total, con 838 en total.

Por detrás de esas tres provincias se sitúan, por número de infracciones contabilizadas, Córdoba, con 122; Granada, con 113; Almería, con 112; Jaén, con 76, y Huelva, que es la que presenta una cifra más reducida, con 72.

Infracciones por año

Entre enero y septiembre del pasado año 2025, se registraron 18 infracciones en Almería, 47 en Cádiz, 16 en Córdoba, 21 en Granada, nueve en Huelva, once en Jaén, 34 en Málaga y 48 en Sevilla.

La provincia de Sevilla ha sido la andaluza que ha presentado cifras más altas en cada uno de los años analizados, salvo en 2019, cuando Cádiz encabezó el índice con 33, dos más que la sevillana. En 2018, esta última sumó 35 infracciones; 16 en 2020; 36 en 2021; 62 en 2022; 65 en 2023; 95 en 2024 y 48 entre enero y septiembre de 2025.

Comparación con el resto de España

Las 1.333 infracciones contabilizadas por el Gobierno en Andalucía en el periodo de tiempo analizado representan el 21 por ciento del total de 6.255 registradas en toda España desde 2018, según los datos ofrecidos en la misma respuesta, que, a nivel nacional, recogen 575 en 2018; 634 en 2019; 233 en 2020; 485 en 2021; 887 en 2022; 1.198 en 2023; 1.274 en 2024 y 969 en los nueve primeros meses del pasado año 2025.

Sanciones

Por otro lado, "en lo relativo a propuestas de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia", desde el Gobierno explican que, "de acuerdo con la información de que dispone el Consejo Superior de Deportes, el fútbol profesional masculino es el más afectado por esta circunstancia".

Noticias relacionadas

Además, la respuesta del Gobierno destaca que "la investigación, calificación y conocimiento de hechos delictivos corresponde a la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la autoridad judicial competente, y que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, cuya presidencia ostenta actualmente el Ministerio del Interior, únicamente es competente para proponer sanciones por infracciones administrativas de ámbito estatal".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
  2. Siete provincias andaluzas en alerta este miércoles: avisos de Aemet por lluvias y tormentas por la borrasca Regina
  3. Andalucía rompe la tendencia nacional: la comunidad con más desempleo logra la mayor bajada en febrero y resiste el impacto de las borrascas
  4. Aemet avisa: una DANA podría llegar a Andalucía tras Regina y habrá un claro desplome de temperaturas en un día
  5. La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
  6. Luz verde al ensanche de la carretera A-378 que une Martín de la Jara con la A-92, una 'histórica reivindicación' de la Sierra Sur de Sevilla
  7. El resurgimiento de la minería en Andalucía impacta de lleno en el empleo: el número de trabajadores crece un 40% en una década
  8. El tiempo se complica: lluvias y frío marcarán el fin de semana en Andalucía

Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética

Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética

Las borrascas que destrozaron calles también reverdecen Doñana y Sierra Morena: "El agua, por mucho daño que haga, siempre trae vida"

Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas

Los cajeros automáticos vuelven en 2026 a cinco pedanías y municipios andaluces en riesgo de despoblación:

Los cajeros automáticos vuelven en 2026 a cinco pedanías y municipios andaluces en riesgo de despoblación:

El Gobierno contabiliza más de 1.300 actos violentos en campos de fútbol andaluces entre 2018 y 2025

El Gobierno contabiliza más de 1.300 actos violentos en campos de fútbol andaluces entre 2018 y 2025

Cuenta atrás para que el B2 de idiomas sea obligatorio en Andalucía: la nueva ley universitaria entra en vigor en marzo 2026

Cuenta atrás para que el B2 de idiomas sea obligatorio en Andalucía: la nueva ley universitaria entra en vigor en marzo 2026

El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago

El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago

Obras en más de 600 tramos de carreteras andaluzas por destrozos del temporal: estas son las inversiones por provincias

Obras en más de 600 tramos de carreteras andaluzas por destrozos del temporal: estas son las inversiones por provincias
Tracking Pixel Contents