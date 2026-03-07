María Jesús Montero fija en el 'No a la guerra' su lema central para el 8-M en Andalucía

"Este 8-M las mujeres andaluzas debemos gritar con más fuerza que nunca 'No a la guerra'. Debemos reivindicar que los conflictos se deben resolver desde el diálogo y sentados en una mesa". La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha fijado en torno a la guerra de Irán su lema y su mensaje central de las manifestaciones por el Día de la Mujer.

El acto de entrega de los premios socialistas del 8-M Clara Campoamor, celebrados en San Fernando, se ha convertido así en una reafirmación de la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en contra de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní que ha desatado una escalada sin precedentes recientes en Oriente Próximo.

Fue Pedro Sánchez quien retomó ese 'No a la guerra' que ya movilizó al PSOE durante la invasión de Irak contra el entonces presidente José María Aznar. Y, a partir de ahí, se ha convertido en una bandera para el PSOE en un periodo de campaña electoral en Castilla y León y a las puertas de las elecciones andaluzas, claves para el PP, que aspira a conservar su mayoría absoluta, y para los socialistas que tratan de recortar distancias en una comunidad que durante décadas fue su principal bastión.

Este mensaje va a estar muy presente este 8 de marzo, con manifestaciones convocadas en toda Andalucía. "No creemos en la ley del más fuerte", subrayó la vicepresidenta quien aprovechó para ensalzar la posición internacional del Ejecutivo liderada por Pedro Sánchez: "Se ha convertido en la primera referencia internacional para mujeres de todo el mundo".

El conflicto de Irán, no obstante, ha sido planteado desde el gobierno estadounidense y desde otros ámbitos políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como una forma de poner fin a las vulneraciones de los derechos humanos y especialmente de la mujer que se producen en el régimen iraní. María Jesús Montero respondió a esos planteamientos: "No vamos a dejar que usen el feminismo y a las mujeres como coartada de una guerra ilegal".

Sanidad pública y lucha contra la prostitución

El protagonismo de la guerra de Irán relegó a un segundo plano los otros dos grandes ejes del mensaje socialista para este 8-M. En primer lugar, las críticas al sistema sanitario andaluz que llevaron a conceder el premio Clara Campoamor precisamente a la presidenta de Amama, la entidad que ha liderado las denuncias públicas por los fallos del cribado de cáncer. En segundo lugar, el compromiso de prohibición de la prostitución como una forma de explotación sexual frente a las líneas que existen en otras formaciones de izquierda partidarias de una regularización.

"No vamos a consentir que haya más campañas de desprestigio o de odio para achantar a Amama. Estamos con vosotras, para que no tengáis miedo y se haga justicia", apuntó en alusión al reconocimiento a Ángela Claverol a quien aplaudió "su valentía en la lucha contra el cáncer de mama". El auditorio de San Fernando completó este reconocimiento al grito de "Sanidad pública".

En cuanto a la prostitución, la secretaria general de los socialistas andaluces incidió en una posición firme frente a la trata y la explotación sexual: "No pararemos hasta conseguir la abolición. Las personas no se pueden vender y los cuerpos no pueden ser mercancías ni productos", zanjó.