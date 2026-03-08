Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente de tráfico en la A-396, en Cádiz, deja un muerto y tres heridos tras una colisión en cadena

Un accidente de tráfico en cadena en la A-396, en Vejer de la Frontera, ha dejado un fallecido y tres heridos, según el 112 Andalucía, que recibió el primer aviso sobre las 14:00 horas

Imagen de archivo de un helicóptero sanitario de 061.

Imagen de archivo de un helicóptero sanitario de 061. / 112

El Correo

El Correo

CADIZ

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la A-396, a la altura de Vejer de la Frontera (Cádiz), después de una colisión en cadena en la que se vieron implicados varios turismos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, a las 14,00 horas se atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 21 de la carretera A-396.

Posteriormente, según ha advertido el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, un tercer vehículo impactó contra los ya siniestrados.

En contexto, los testigos alertaron al Teléfono de Emergencias 112 de que había varios heridos y atrapados. Así, se dio aviso a los Bomberos de Cádiz, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 --que incluso llegó a movilizar el helicóptero-- y a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios han informado de que una persona ha resultado fallecida, sin que por el momento hayan trascendido más datos personales. Además, tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a centro sanitario.

En suma, tanto Mantenimiento como Guardia Civil han indicado que los vehículos han sido ya retirados y se ha normalizado la situación del tráfico en la zona.

