Andalucía clama por la igualdad real y contra la guerra en todas las provincias: el 8M reúne a más de 40.000 personas

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha vuelto a reunir a miles de personas en las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista en todas las provincias en las que han participado asociaciones, sindicatos y formaciones políticas. En todas ellas se ha hecho un llamamiento a la igualdad real en todos los ámbitos, a la lucha contra el machismo y la erradicación de la violencia de género. En total, la Policía Nacional estima que han participado en torno a 40.000 personas en toda Andalucía.

Este año, además, los problemas de la sanidad pública ante la crisis de los cribados de cáncer de mama, y la guerra de Irán han estado muy presentes en los mensajes difundidos por todos los participantes en los que se ha clamado por la paz.

La manifestación más numerosa se ha celebrado en Granada, donde Plataforma de Mujeres 8M/25N y el Espacio Unitario Feminista, ha conseguido reunir a 13.000 personas que han realizado el recorrido entre los Jardines del Triunfo y el Paseo del Salón. Bajo el lema 'Más que un día. Memoria y presente' la convocatoria ha estado precedida de una programación de actividades y ha culminado con la lectura de un manifiesto.

En segundo lugar, en Sevilla 7.500 personas se han repartido entre las dos manifestaciones convocadas por la asamblea feminista unitaria y el movimiento feminista. En ambos casos se han sucedido los mensajes en defensa de una igualdad real, contra la violencia de género y la violencia vicaria y en contra del fascismo. El 'No a la guerra' y los problemas de la sanidad pública por la crisis de los cribados han estado muy presentes especialmente en la concentración que tuvo a Amama entre sus protagonistas.

En Málaga, con sólo una concentración, han sido 5.000 personas quienes han recorrido el centro de la ciudad para reivindicar una igualdad real. La protesta partió desde la Plaza de la Merced y finalizó en la Plaza Enrique García Herrera --Plaza de Camas--, bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz' organizada por la plataforma Coordinadora 8 de marzo Málaga.

Dos manifestaciones sólo en Almería

En Cádiz, la protesta en la capital reunió a 2.500 personas que acudieron a la convocatoria unitaria que arrancó en la plaza Asdrúbal hasta San Juan de Dios. A las 14,00 horas se celebró una convivencia en Plaza España con actuaciones de carnaval y micro abierto. También hubo concentraciones en Jerez y en El Puerto de Santa María.

La protesta de Huelva convocada por el movimiento feminista y la de Córdoba concentraron a un número similar de personas (en torno a 3.000 cada una) mientras que las estimaciones de la Policía Nacional sitúa la afluencia de público Jaén en 2.000 personas.

Por último en Almería, el movimiento feminista también llegó dividido al 8M y se convocaron dos manifestaciones. La primera, por la mañana, concentró aproximadamente a un millar de personas según los datos de la Policía Nacional.