Eva Laín, la biotecnóloga que llegó de Cambridge para revolucionar la minería de Huelva

Cuando Eva María Laín (Madrid, 1991) empezó su carrera de emprendimiento, no solo lo tuvo difícil por ser mujer, sino también por ser joven y por, precisamente, intentar emprender. Ahora, once años después de recalar en la minería de Huelva, esta biotecnóloga con especialidad en electroquímica por la Universidad de Cambrigde lidera una empresa que cuenta con una plantilla de 82 empleados y que está llamada a revolucionar un sector en auge en los últimos tiempos para garantizar la soberanía energética europea.

Hace seis años, esta empresaria impulsó Lain Tech, una compañía dedicada a la innovación e implementación industrial de tecnologías novedosas, a la vanguardia en el sector de energía y materias primas. "Mientras hacía mi doctorado sobre paneles solares con bacterias investigaba otras cosas y ahí comencé a abordar el tratamiento de minerales y di con algo que me pareció que tenía mucho potencial en su momento", relata.

Una tecnología pionera y competitiva

Así nació la tecnología E-LIX, un método sostenible para la obtención de metales valiosos a partir del mineral como producto final a pie de mina, en lugar de limitarse a producir concentrados. De este modo, no hay que enviarlo a fundiciones, que habitualmente están en Asia, por lo que amplía la cadena de valor junto a la explotación, todos los beneficios se quedan en el entorno y en Europa. "En nuestro caso todo empieza y termina en Andalucía y se hace de manera sostenible y competitiva, y es la primera vez que esto es económicamente competitivo a escala industrial", indica.

La compañía lleva ya dos años en operación industrial. "Es decir, hemos quitado el riesgo inherente a la nueva tecnología, al escalado, porque ya estamos en operación con la máxima escala de la tecnología en la mina de Riotinto", explica.

El cambio de un sector tradicionalmente masculinizado

Los inicios no fueron fáciles. Las dos primeras minas con las que contactó le dijeron que no, hasta que la tercera sí le dio la oportunidad. Y no era una explotación cualquiera: Riotinto es cuna del sector desde hace siglos. A esta comarca llegó con apenas 24 años y mucho que aportar, en un mundo tradicionalmente masculinizado.

"En la década que llevo en esto, he vivido en primera persona una transformación profunda del sector en cuanto a inclusión de la mujer a todos los niveles. Porque antes había puestos donde era impensable ver a una, sobre todo los más manuales, de proceso, y hoy en día es normal verlas en cualquier nivel", añade.

En este sentido, asegura que cuenta con mujeres en puestos operarios "muy buenas" en su propia empresa. "Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero cada vez se va viendo más presencia femenina a todos los niveles y ya está totalmente normalizado el acceso de la mujer a roles de responsabilidad y de dirección", abunda.

Para que la paridad llegue de manera total a este y otros sectores industriales, Laín apuesta por la educación. "Tiene que ser un proceso que comience en las aulas y es esencial dar visibilidad a ciertos perfiles para que las niñas, también los niños tengan referencias".

Así, defiende que trabajar en este sector no es solo "bonito, sino que genera un empleo de calidad, con proyección y muy bien remunerado, lo que aporta gran estabilidad", señala.

Sostenibilidad en un sector en el punto de mira

Laín defiende que la minería moderna "nada tiene que ver con la de hace décadas, que es lo que la gente recuerda, ya que los estándares actuales son increíblemente altos y es uno de los sectores más regulados: está todo controlado al milímetro.

En su caso, el proceso E-LIX™ es vertido cero y huella de carbono negativa, una tecnología verde basada en la electricidad. "Es un proceso que opera en circuito cerrado, con lo cual la huella hídrica es mínima, no tenemos vertidos y no genera emisiones", subraya.

Esta iniciativa permite en torno a una reducción en el 94% de las emisiones de carbono asociadas a la producción de cada tonelada de metal. "Es un proceso verde que permite llegar a metales que, curiosamente, también son necesarios para esta transición energética, como es el cobre que hace falta para la electrificación y otras cuestiones como los vehículos eléctricos", indica.

Reconocimientos

Cuando alguien decide emprender, reconoce Laín, el camino "no siempre es fácil". Por ello, los reconocimientos que ha recibido la empresa en los últimos años le han servido como acicate para seguir avanzando. "Este tipo de premios, más allá del rédito económico directo que te pueda dar, son una gran alegría y te hacen ver que valen la pena los sinsabores y los momentos más difíciles", admite.

Así, resultó ser la startup ganadora del South Summit Madrid 2025, además de recibir el premio en la categoría Industry 5.0. Además, Lain Tech recibió el Accésit a la Pyme Sostenible en los Premios Pyme del Año 2025 de Madrid.

Uno de los reconocimientos más importantes que ha recibido Eva Laín a nivel personal fue la obtención de la Medalla de Andalucía hace ahora dos años. "Este tipo de reconocimientos supone una carta de presentación que también facilita las cosas, porque dan visibilidad y prestigio, aunque no genere ventas directas porque este nicho es muy particular", destaca.