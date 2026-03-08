Líbrenme de este mal: "Soy una madre ocupada y me levanto a las 2 para limpiar la casa antes de irme a las 7.30"

Algo no ha entendido el algoritmo. En la lista de noticias que me suministra Google en mi móvil me persiguen titulares que podrían parecer una parodia y no tiene ni pizca de gracia. Me indignan. De un tiempo a esta parte observo cómo me dan consejos para mantener mi hogar impoluto, mi cuerpo como si tuviera 20 años, mi piel perfecta y descansada, mis músculos tonificados sin esfuerzo. Consejos para que mi alimentación me permita afrontar la menopausia, para vestir impecablemente y de forma atractiva (para los hombres, claro), para cuidar mi vida en pareja, mantener vivo mi deseo sexual y para atender correctamente a mis hijos en esa etapa tan bonita que es la adolescencia. Aprendo que debo convertirme en una esclava para los demás con el objetivo de poder sentirme bien y a gusto conmigo misma. Me encantaría gritarle al maldito algoritmo que yo lo único que quiero de verdad es levantarme un día a la una de la tarde y no tener nada que hacer más que aquello que me gusta que, sorpresa, no es limpiar, ni ordenar, ni hacerle comidas sanas a mi familia ni ponerme tacones de vértigo para gustarle a mi marido. Que a quien le guste, olé, pero que no es mi caso.

Me interesan bastante poco las gurús de limpieza, la alimentación macrobiótica o la pseudopsicología barata pero es el patrón que me adjudican. Mujer, madre, profesional, 48 años pues ya ven: "Soy una madre ocupada y me levanto a las 2 para limpiar la casa antes de irme a las 7.30". Esa noticia es real, de una revista que se llama Cosas de Casa (RBA). La conclusión es que si no quieres dedicar el fin de semana a limpiar y te apetece disfrutar del tiempo libre, te tienes que levantar a las dos de la mañana cada día y fijar una rutina para dejar tu hogar perfecto antes de irte al trabajo. Reproduce el consejo de una creadora de contenidos, una tiktoker, que tiene un hijo de 9 años y otro de 6 y que te ayuda, sobre todo, con la limpieza de la casa. "Esto tiene sus riesgos", desliza en algún momento el artículo. Ya te digo, vivir si dormir es una aventura peligrosa.

Para ellos, viajes y ocio

Le pido a mi pareja que abra su oferta de noticias en su móvil. No hay ni una, ni una sola, con consejos para mantener el hogar limpio, la ropa ordenada, los armarios perfectos y la despensa llena de alimentos sanos. Todo es arte, viajes, fotografía, música, fútbol y ocio. Me gusta mucho más su oferta de clicks. Hay poco más que explicar. Nos dirán que son problemas del primer mundo, que no tenemos ningún derecho a quejarnos, que las que están oprimidas son las mujeres de Irán y que es por ellas por quiénes tenemos que alzar la voz. Que somos unas pesadas y unas quejicas, ¡lloronas! Como si fuera contradictorio levantarse en armas contra la opresión de las mujeres iraníes y dejar claro que la sociedad del primer mundo nos sigue presionando, encorsetando en un patrón de conducta donde las cargas familias y domésticas recaen sobre nosotras. Ahí está el techo de cristal, no busquen mucho más. Ya estamos igualmente preparadas pero sacrificamos nuestras carreras profesionales para ocuparnos de nuestros hijos primero y de nuestros padres, después. Ellos pueden elegir pero nosotras estamos predestinadas. O eso quieren claro. Yo entiendo que debe ser comodísimo para ellos. De camino, nos taladran el cerebro porque además de hacerlo todo perfecto debemos estar guapísimas y felicísimas. Sumisas y sin protestar.

Este 8M, Día Internacional de la Mujer, quiero reivindicar el derecho de las mujeres a quejarse, o no, de lo que nos dé la gana. Hasta de lo más frívolo. Afortunadamente en El Correo de Andalucía no hace falta una fecha concreta para reivindicar y trabajar por la igualdad y contra el machismo. Lo vigilamos, por supuesto, pero nos sale de una manera natural. Posiblemente porque al frente de esta cabecera hay mujeres y los compañeros que forman parte del periódico dan muestras cada día de que saben perfectamente que con la igualdad ganamos todos. Descofíen de quienes se ponen estupendos un día como hoy. El domingo que viene, que no es 8 de Marzo, veremos.

Somos feministas, sin tener que explicarlo, no vamos a pedir perdón por ello. Seguimos viendo como en ocasiones se sonríen con condescendencia o nos recriminan que nos quejemos porque borran a las mujeres de las fotos, de las reuniones de la ciudad, de los círculos de poder o de la Sevilla más profunda, la de las esencias. Hemos llegado para quedarnos y ocupar nuestro espacio. No vamos a levantarnos a las dos de la mañana para dejar la casa de revista. Estaría bueno. A quien no le guste el ruido que hacemos, que se vaya acostumbrando. De camino, un consejo: pasen de Google y entren directamente en nuestro periódico: www.elcorreoweb.es El sesgo no será machista.

Feliz 8-M. Más bien, feliz siglo XXI.