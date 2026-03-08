Las mujeres son más entre los funcionarios andaluces, pero cobran menos: así plantea la Junta reducir la brecha salarial

Hay mujeres en atención al público, en oficinas y despachos. Según los datos de la Junta de Andalucía, el 65% de los empleados públicos de la administración autonómica son mujeres, sin embargo, cobran menos que sus compañeros varones. Las dificultades para alcanzar puestos de poder o las necesidades de conciliación son algunos motivos. Ahora, la Junta de Andalucía lucha para revertir esta situación.

La cifra de mujeres en la función pública se ha multiplicado en las últimas dos décadas. Desde el año 2015 suponen más del 60% de la plantilla de la administración. De hecho, los datos reflejan que esta cifra irá en aumento en los próximos años. Un estudio realizado sobre opositores en España por MAD sostiene que el perfil de los opositores en la comunidad autónoma es el de una mujer de mediana edad.

En el empleo público no existen diferencias salariales por género como sí se dan en otros sectores. Sin embargo, ellas cobran 10 euros menos al día que sus compañeros. La brecha de género sigue siendo un problema en los puestos de mayor nivel de la función pública. En la actualidad, las mujeres tienen más presencia en los niveles intermedios y básicos frente al predominio de hombres en los de mayor responsabilidad.

I Plan de Igualdad

En la administración no solo hay techos de cristal, también hay suelos pegajosos. Los hombres que se plantean promocionar o acceder a un puesto de mayor responsabilidad son también más que las mujeres lo intentan. Son ellas quienes más recurren a la conciliación, pese a que la Junta lo fomenta entre hombres para "fomentar la corresponsabilidad y evitar que suponga un freno en la carrera profesional de ellas"

Para luchar contra esta situación, la Junta puso en marcha en 2023 I Plan de Igualdad para la Administración General de la Junta. Este programa incluye medidas con las que favorecer la conciliación o promover modelos de carrera profesional mas igualitario. Para lograrlo, el Gobierno andaluz amplió los permisos por paternidad antes de que lo hiciera el propio Estatuto Básico del Empleado Público.

La estabilidad o la posibilidad de conciliar se convierten en atractivos que provocan que cada vez más mujeres se interesen por entrar en el sector público. Así, las responsabilidades familiares son un factor determinante. La Junta sostiene que "la proporción de mujeres es mayor entre el personal sin hijos o con uno solo en comparación con los profesionales con dos o más hijos, donde hay mayoría masculina".

Otros programas de Igualdad

Además del Plan de Igualdad, el decreto que la Junta aprobó en 2025 para regular el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de la administración pública impone como obligatorio tener en cuenta la paridad en la composición de los órganos de selección del personal. De la misma manera, establece distintos programas de mentoría para fomentar el papel de las mujeres en los niveles de poder.

Para poder evaluar las distintas desigualdades que enfrentan las mujeres en la función pública andaluza, la Junta ha incorporado la variable de género en los distintos parámetros de salud laboral, retribución social o aquellos relativos a los recursos humanos. Además, ha comenzado a incorporar el lenguaje inclusivo en sus comunicaciones, pero también en la denominación de puestos de trabajo de las RPT.

La Junta ha automatizado también un protocolo para grabar y tramitar las denuncias interpuestas ante cada Comité de Investigación Interna y ha puesto en marcha programas de movilidad para proteger a las víctimas de violencia de género. Para avanzar en la formación y la sensibilización, la Junta incluyó 42 cursos y jornadas en materia de género o violencia de género en las que participaron 8.165 personas.