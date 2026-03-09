Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles

Los colegios, institutos y centros de formación profesional de Andalucía han agotado las bolsas de empleo de un buen número de especialidades. No hay personal disponible para ocupar los puestos que se puedan quedar vacantes de distintas categorías. Por este motivo, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha abierto una convocatoria extraordinaria para generar nuevas bolsas de empleo. El plazo de inscripción se ha abierto este mes de marzo. Este año, además, se han convocado nuevas oposiciones con 5.047 plazas.

Con esta convocatoria extraordinaria, publicada este lunes en el BOJA, la Junta de Andalucía quiere generar nuevas bolsas de empleo para cubrir con un nombramiento como funcionario interino las posibles vacantes o sustituciones necesarias en las distintas categorías. Concretamente, se estima que se requieren plazas de profesores de Enseñanza Secundaria; Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas, maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, maestros de Primaria y profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional.

Para acceder a estas plazas de interinos hay que cumplir unos requisitos generales como tener nacionalidad española o tener ningún tipo de condena y, sobre todo, cumplir con los requisitos específicos de las bolsas de empleo generadas para cada categoría. El plazo de inscripción está abierto durante diez días.

Profesores de Enseñanza Secundaria

La bolsa de empleo se abre debido a que existen ocho especialidades sin bolsa de empleo disponible para cubrir las vacantes. Se trata concretamente de Filosofía-Alemán, Dibujo-inglés, portugués, música-francés, administración de empresas, procesos y productos en madera y mueble, operaciones y equipos de producción agraria y cultura clásica.

En todos estos casos se requiere con carácter general una titulación universitaria adecuada a la especialidad y el Máster de Profesorado de Secundaria (o cualquier título equivalente). Puede aspirar también a las plazas quienes dispongan de los títulos de maestros, pedagogos, o psicopedagogos.

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

La Junta de Andalucía estima que dispone plazas que pueden requerir ser cubiertas durante los próximos meses en la especialidad de francés de la Escuela de Idiomas. Para aspirar a ellas hace falta la titulación universitaria adecuada al idioma y el máster de profesorado un título equivalente.

Profesores de Música y Artes Escénicas

En la categoría de Música y Artes Escénicas no hay bolsa de empleo disponible en estos momentos para la especialidad de Orquesta. En este caso se requiere titulación específica de música o equivalente para la especialidad (según normativa de titulaciones docentes). En este cuerpo no siempre se exige el Máster de Profesorado, dependiendo de la especialidad y equivalencias de titulación.

Maestros

En cuanto a maestros de Primaria, la especialidad para la que se abre la bolsa de empleo es la de portugués. Para acceder a las plazas disponibles es necesario un grado o Diplomatura en Magisterio o título equivalente que permita impartir esa especialidad.

Profesores Especialistas de Sectores Singulares de FP (598)

La Junta de Andalucía abre la bolsa de empleo para las especialidades de fabricación e instalación de carpintería y mueble y de patronaje y confección. Se requiere para acceder a las plazas itulación relacionada con la especialidad, formación pedagógica como el máster de profesorado o un certificado equivalente y, en algunos casos, especialidad profesional.