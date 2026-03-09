El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario

Los andaluces tendremos que volver a cambiar la hora en marzo para dar la bienvenida al horario de verano. Aunque hay un debate abierto sobre la utilidad de los cambios horarios y sus afectaciones a la población, históricamente, la modificación de los relojes se justifica para aprovechar mejor la luz solar y así, reducir el consumo eléctrico.

No obstante, cada vez se discute más sobre la necesidad o no de mantener esta costumbre horaria. Gran parte de la opinión pública asegura que se trata de una medida obsoleta y que más que beneficios o eficiencia energética, lo que provoca son afectaciones al sueño y un perjuicio a la salud física y mental.

Tanto es así que el Gobierno de España ya ha hecho una propuesta formal a la Comisión Europea para poner fin al cambio de hora. Para lograr su eliminación, eso sí, debe haber un consenso previo de todos los países de la Unión Europea por lo que, hasta el momento, aún no se ha tomado una decisión al respecto y continuamos cambiando el reloj dos veces al año.

¿Por qué se cambia la hora?

El cambio de hora en España está regulado por el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano.

El artículo 5 de este real decreto establece que cada cinco años se publique un calendario con las fechas concretas del cambio horario mediante una orden del ministro de la Presidencia. El objetivo es que ciudadanos, empresas y administraciones públicas puedan conocer con antelación cuándo se producirán los ajustes anuales del reloj.

Cuándo empieza el horario de verano

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el próximo cambio de hora para adoptar el conocido como horario de verano, tendrá lugar el domingo 29 de marzo de 2026. Ese día, a las 02:00 de la madrugada en la península y Baleares (01:00 horas en Canarias), habrá que adelantar una hora el reloj, por lo que los relojes pasarán a marcar las 03:00 de la madrugada.

Como consecuencia de este ajuste horario, esa jornada tendrá una duración oficial de 23 horas, lo que quiere decir que esa noche dormiremos una hora menos.

Las fechas del horario de verano

El calendario oficial publicado establece el inicio del horario de verano en las siguientes fechas:

2022: domingo, 27 de marzo

domingo, 27 de marzo 2023: domingo, 26 de marzo

domingo, 26 de marzo 2024: domingo, 31 de marzo

domingo, 31 de marzo 2025: domingo, 30 de marzo

domingo, 30 de marzo 2026: domingo, 29 de marzo

Cuándo terminará el horario de verano en 2026

El periodo de horario de verano finalizará el domingo 25 de octubre de 2026. Ese día, a las 03:00 de la madrugada en la península y Baleares (02:00 horas en Canarias), a la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que los relojes volverán a marcar las 02:00 e la madrugada.

A diferencia del horario de verano, como resultado del cambio de hora esa jornada tendrá una duración oficial de 25 horas, por lo que esa noche dormiremos una hora más.