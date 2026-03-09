Los diputados andaluces se mudarán en la próxima legislatura: comienzan las obras del Parlamento

Comienzan las obras del Parlamento de Andalucía. Con sus propias manos, el arquitecto Antonio Campos ha retirado parte de un mortero que recubría la piedra original de la fachada del Parlamento de Andalucía. Este lunes, ante la atenta mirada del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, el responsable de la rehabilitación del edificio renacentista ha dado el pistoletazo de salida a unos trabajos que duraran dos años.

Los andamios llegarán al salón de plenos del Parlamento autonómico en cuanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disuelva la Cámara y convoque las elecciones autonómicas. Extremo que el propio dirigente andaluz anunció que ocurriría en abril. Hace más de un año que el salón de plenos está vallado y cubierto por una malla para evitar que caigan más escombros, como ya ha sucedido en los últimos años.

Aspecto actual del salón de plenos del Parlamento de Andalucía. / Victoria Flores

"Es una obra esperada y muy necesaria porque une los últimos dos años hemos tenido problemas de desprendimientos en la fachada y hasta dentro del pleno", ha confesado Aguirre en la presentación de los trabajos a realizar. El popular, que ha reconocido que estos trabajos eran "una necesidad", ha detallado que se utilizarán "200 toneladas de calcarenita" para poder actuar en la fachada y el interior del complejo.

Cuatro meses sin salón de plenos

Durante cuatro meses, los trabajos se centrarán en el interior de la antigua iglesia y está previsto que los trabajos no estén terminados antes de que comience la próxima legislatura. "La Sala Jiménez Becerril -una de las más amplias del complejo parlamentario- se está ya adecuando como pleno, ya que, posiblemente, en la XIII legislatura los primeros plenos serán allí", ha explicado el dirigente popular.

El edifico, concebido por Catalina de Ribera como un hospital para mujeres y desarrollado por su hijo, Don Fadrique, es una de las máximas representaciones del Renacimiento en Sevilla. Inspirado en hospitales de Milán, su construcción se extendió durante casi 100 años y su principal arquitecto fue Hernán Ruiz el Joven, conocido por hacer el remate renacentista de la Giralda o la iglesia de la Anunciación.

Desde 1992 es la sede del Parlamento de Andalucía, momento en el que tuvo que experimentar una gran transformación para poder adaptarse a las necesidades de la política. Esta no ha sido la única obra que ha vivido el inmueble en el último siglo. Antes, lo hizo Rafael Manzano y los últimos trabajos se remontan a 2005. Sin embargo, las técnicas utilizadas no se corresponden con las que requiere un BIC en 2026.

Un Parlamento con "pintura antigrafiti"

En las últimas intervenciones, como ha puntualizado el propio arquitecto, los desperfectos aparecidos por el paso del tiempo fueron repuestos con mortero en lugar de con materiales originales. De hecho, ha puntualizado que, en esta ocasión, ha habido primero "un trabajo muy minucioso" de la Universidad de Sevilla y el IAPH para "coger todas las muestras de piedra y aplicarle todos los tratamientos que tenemos en el proyecto".

Una de las zonas más perjudicadas es la fachada que da a la calle Don Fadrique, el punto del edificio más cercano a la calle. Según el arquitecto Adán Ramos, que desarrollará el proyecto junto a Campos, "tiene incluso vandalismo" por lo que trabajarán con "pintura antigrafiti". "Vamos a procurar que la fachada si nos ha durado 500 años, que nos dure por lo menos la mitad otra vez", ha señalado.

La bóveda del pasillo de los Pasos Perdidos, los chapiteles que coronan las esquinas del Parlamento o la iglesia del antiguo Hospital de las Cinco Llagas son algunos de los puntos sobre los que trabajará Actüa Infraestucturas, empresa adjudicataria. En total, la Cámara andaluza invertirá 4.110.000 euros para hacer una reforma integral del edificio según los criterios de la Consejería de Cultura y Deporte.