"No habrá retrocesos en Doñana, los agricultores saben que los acuíferos no se recuperan con un año de lluvia"

La trayectoria profesional de Catalina García (Barcelona, 1969) estuvo vinculada al ámbito sanitario hasta el año 2024. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Jaén dio el salto en 2022 a la Consejería de Salud con el reto de resolver los problemas estructurales del sistema andaluz. Sin embargo, dos años después, tras una crisis del Gobierno, el presidente andaluz, Juanma Moreno, le encomendó las políticas de sostenibilidad, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. En ese departamento va a cerrar la legislatura tras haber culminado tres proyectos legislativos y haber mantenido la senda de diálogo institucional y protección de Doñana.

En estos dos años hemos pasado por una sequía extrema, inundaciones y graves incendios en toda España ¿Ocupa la lucha contra el cambio climático el lugar que debe tener en la agenda política institucional y a nivel presupuestario en Andalucía?

Se le ha dado una prioridad. Desde el año 2021, cuando se puso en marcha el Plan de Acción contra el cambio climático de Andalucía, se han invertido más de 2600 millones de euros de una manera transversal, es decir, a través de todas las consejerías del gobierno de Juanma Moreno. Y estamos pendientes también de un trabajo muy importante que queremos desarrollar y poner en marcha, que va a ser una planificación de toda la acción y lucha contra el cambio climático de una manera transversal en todos los sectores productivos, económicos y sociales de Andalucía.

¿Cómo le responde a ese sector de la población, algunos están en el Parlamento, que siguen negando ese cambio climático?

Con muchos datos encima de la mesa y mucha didáctica, porque teníamos un Vox que decía que no existía, que el cambio climático no era una realidad y que eso era una ideología puesta en marcha más o menos para engañar a la gente y a los sectores productivos. Pero le hemos cambiado un poco el paso a ese Vox. Ahora dice que cree en el cambio climático, pero no tal como nosotros lo presentamos... Pero ya sí creen en el cambio climático. A Andalucía le toca adoptar medidas de resiliencia y de adaptación al cambio climático y Vox tendrá que aceptar, espero que antes que tarde, que es una realidad a la que vamos a tener que hacer frente y a la que tenemos que dar respuesta.

¿El crecimiento de Vox a nivel a todos los niveles políticos, no solo en Andalucía, no puede suponer un retroceso en las políticas contra el cambio climático?

Bueno, no puede haber un retroceso con los datos que tenemos encima de la mesa. Sí o sí. Si hacemos encuestas y vemos lo que la ciudadanía piensa, uno de los problemas que les preocupa más en Andalucía es el medio ambiente, el cambio climático, cómo les va a afectar en su vida. Tenemos alcaldes de cualquier ideología, de cualquier signo político muy preocupados por cómo se tiene que adaptar su municipio. Hace un año más o menos entregamos los planes de lucha contra el cambio climático a municipios menores de 50.000 habitantes en Andalucía, los mayores están realizando también sus planes. Con lo cual existe una concienciación poblacional, o sea, la misma sociedad ya es consciente de que eso es un problema. Creo que ir en contra no tiene sentido.

A nivel legislativo se han aprobado cuatro leyes en esta legislatura. Este año la primera en entrar en vigor fue la ley de agentes medioambientales. Es una norma que generó consenso pero el reto es su desarrollo. ¿Cuál es la planificación de la Consejería para llegar a objetivos como el de alcanzar una plantilla de 1.000 profesionales?

Con esta ley le reconocemos a los agentes medioambientales una labor fundamental. Están en el territorio, en contacto con la población, con agricultores, con ganaderos, con cazadores, con senderistas y realizan una labor fundamental de asesoramiento, de sensibilización, también de inspección y de sanción. Últimamente con el tren de borrascas han sido clave y fundamentales para la vigilancia mañana tarde y noche de los cauces de nuestros ríos. Se merecían una ley que reconociera y explicitara muy bien sus competencias, sus funciones, y que les permitiera tener una carrera profesional y una especialización. Hubo un periodo en el año 16 y 17 de falta de planificación ante todos los agentes que se iban a ir jubilando. Nosotros hemos hecho esa planificación y hemos sacado plazas para ir por lo menos abriendo esa tasa de reposición para que todos los que se vayan jubilando ahora los vayamos sustituyendo. Para nosotros es importante no el número en sí, sino que consigamos tener los suficientes para que los parques tengan la atención y asistencia necesaria.

Marina Casanova

Otro desafío de esta ley es que los agentes tengan los medios adecuados a nivel de digitalización, a nivel de recursos. ¿Qué se ha avanzado?

Bueno, eso hemos hecho un trabajo ya importante. El 75% de su flota de vehículos ya se ha renovado, nos queda solo el 25% que lo vamos a acabar en este año 26. Se les ha dotado también de una herramienta muy importante como los drones y también a todos de tablet para que puedan trabajar en el territorio. Antes obligábamos a nuestros agentes a tener que ir a la oficina, recorrer espacio y territorio para poder trabajar porque no tenían el acceso digital y ahora ya lo tienen con esos tablets y una aplicación que les va a solucionar muchos de los problemas que ahora hasta ahora tenían. Se han sustituido también todas esas emisoras que además ya tienen conexión con el 112. Con lo cual a nivel tecnológico y de medio han tenido un salto cualitativo y cuantitativo.

Muy vinculada con esta ley está la Ley de Montes. ¿En qué se concreta ese equilibrio planteado entre la conservación de las superficies forestales y su desarrollo?

Somos una de las regiones a nivel europeo que tiene la mayor superficie natural protegida. Tenemos 4,3 millones de hectáreas forestales, 2,9 millones de hectáreas tienen algún tipo de protección. Pero eso no significa que no podamos hacer una gestión y que podamos equilibrar esa protección con el desarrollo económico y social. Estamos convencidos que una gestión forestal sostenible permite tener montes saludables y con futuro, porque lo contrario, es decir, no gestionar los montes supone que cuando llegue un verano, la carga de combustible que tienen esos montes no gestionados, se convierte en un verdadero aliciente para los fuegos. Esta ley lo que viene precisamente es a gestionar los montes, a introducir de una manera importante eh la colaboración público- privada. El 74% de esos montes son montes privados, solo el 26% son montes públicos, con lo cual la gestión y la colaboración público- privada es necesaria

Una de las críticas que tuvo esta ley entre la oposición es ese peso que tiene la parte privada dentro de la dentro de la legislación. ¿No pone eso en riesgo de alguna forma la protección y el interés general?

Para nada, no se pone en entredicho nada. La colaboración público- privada en un espacio como es Andalucía con 4,3 millones de hectáreas es imprescindible y necesaria, si de verdad queremos intervenir y actuar en todo el territorio. Ahora si queremos gestionar una parte sí y otras partes no, porque no tenemos capacidad, pues dejaremos una parte del monte arruinada y al libre albedrío.

Con esta ley, ¿puede cambiar ese porcentaje, hemos hablado, ha mencionado y la menciona otra vez en el 74% privado, el resto público? ¿Puede haber más privatizaciones de suelos?

No, aquí lo que decimos es que en la gestión nuestra nosotros queremos que intervengan la pública y la privada, es decir, la gestión privada va a seguir siendo privada. Son montes privados en los que nosotros intervenimos con subvenciones para favorecer que los privados puedan hacer esa labor, porque es que los privados también tienen muchos problemas para hacer esa gestión forestal sostenible y lo que decimos es que en toda la parte pública vamos a hacer acuerdos de colaboración para poder intervenir en todos los territorios y en todos los lugares. Cuando hacemos una intervención en un monte, no es una intervención única y ya para toda la vida, es decir, aquí tenemos que estar interviniendo de una manera programada y planificada y de forma continua. Principalmente, lo que nosotros queremos tener es una planificación de gestión forestal de Andalucía mantenida en el tiempo y para eso necesitamos mucho recurso.

Precisamente en esa planificación, uno de los elementos clave es cómo prevenir los incendios, cómo hacer un trabajo durante todo el año para que la lucha contra los incendios no sea solo en la temporada alta de incendios. ¿Qué va a hacer Andalucía a partir de ahora?

Está recogido en el Plan Forestal de Andalucía 2030. Si nosotros de una manera continuada estamos interviniendo en todos los montes de Andalucía, vamos a conseguir la prevención y la gestión forestal de la que todos los expertos hablan, donde la combinación de diferentes ecosistemas son necesarios. Eso no se hace de la noche a la mañana, se va haciendo con intervención continua durante muchos años y es lo que hemos empezado a hacer desde el año 19 y vamos a seguir haciendo. Una intervención programada y planificada en Andalucía que permita generar ecosistemas que sean factibles para la prevención de los incendios.

La tercera ley que nos queda es la reforma de la gestión de la calidad ambiental, ¿por qué es necesaria aún más simplificación administrativa y reducción de trámites?

Porque partíamos de una ley del año 2007 con unos cambios muy importantes a nivel económico y social de todo el territorio andaluz. Necesitábamos una moderna, ágil y fiscal que pusiera la tramitación al lado de lo que necesitaba esta tierra, es decir, de los promotores de los proyectos que vienen a desarrollar económicamente nuestro territorio, a generar riqueza, a generar empleo y a generar proyectos de desarrollo de nuestro territorio y teníamos una ley que no ayudaba a esa agilidad. No renunciamos a nada, yo vuelvo a insistir, que no se renuncia a protección ambiental ni de nuestro patrimonio. No se renuncia a la protección de la salud de las personas, pero eso no va en contra de que seamos más ágiles o de que seamos capaces de hacer esa reducción de trámites sin renunciar a todo lo demás. Y aquí lo que venimos a poner de manifiesto es que teníamos autorizaciones ambientales que se alargaban en el tiempo y que los proyectos en Andalucía se aburrían en el tiempo y los promotores también se desesperaban, con lo cual vamos a una ley que permite que autorizaciones ambientales integradas sea de 6 meses para y tendremos que cumplir esos plazos.

¿No preocupa que pueda haber un poco de descontrol con tanta declaración responsable, porque al final todo depende la palabra del empresario?

Por eso he dicho que no renunciamos a la inspección, reforzamos los servicios de inspección, en la ley viene también muy bien delimitado cuáles son van a ser las competencias de inspectoras de los ayuntamientos y las nuestras, y nosotros confiamos de verdad en la corresponsabilidad y responsabilidad de los promotores y de los empresarios. Y creo que cuando alguno lo haga mal, que serán los casos mínimos, se pondrá de manifiesto que a esa persona, a esa empresa, a ese promotor se le ha sancionado una manera importante, será también un ejemplo para el resto. Pero creemos que existe una madurez importante del sector empresarial andaluz, de los promotores andaluces, que están muy concienciados en que dentro de su responsabilidad empresarial también está esa responsabilidad ambiental y como confiamos en esa madurez de ese sector, creemos que la declaración responsable no van a ser un problema, sino un instrumento muy importante que van a ser un beneficio para todos.

¿Cómo se va a reforzar ese sector? ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a articular para reforzar la labor?

Bueno, pues reforzar nuestro sistema, nuestros trabajadores y los servicios en las delegaciones territoriales. Incluimos también dentro del sistema de inspección y de sanción una nueva figura que va a ser poder sustituir sanciones por proyectos de regeneración y de rehabilitación y de restauración. Se reforzarán nuestros sistemas inspectores dentro de las delegaciones territoriales. También con alguna campaña de sensibilización en colaboración con las confederaciones de empresarios, para que en todas las provincias hagamos ver que esa declaración responsable tiene mucho que ver con su sensatez y con su sentido común a la hora de ejecutarla y ejercerla. Vamos a hacer didáctica de esa ley a nivel de todas las provincias con todas las confederaciones de empresarios para que todos sepan a qué nos comprometemos todos y cuáles son las reglas del juego.

Más allá de la parte legislativa y un elemento que ha marcado las políticas de sostenibilidad y del medio ambiente en esta legislatura es el acuerdo de Doñana. ¿Cómo ha cambiado la protección del espacio natural y la situación del espacio natural en este tiempo?

Bueno, yo creo que ha cambiado en el sentido de que cuando dos administraciones se ponen de acuerdo, reman en el mismo sentido, pues al final el beneficio es evidente y además todo fluye más rápido, las reuniones que tenemos de coordinación vemos cómo avanzamos cada uno con el dinero que habíamos comprometido, que eran más de 1400 millones de euros. Nosotros teníamos 750 comprometidos y al final hemos llegado a 850. Es decir, cuando las administraciones se entienden, los proyectos fluyen de una manera muy importante. Es decir, cuando uno nos ponemos de acuerdo, el beneficiado siempre suele ser el territorio que ha afectado, en este caso Doñana. Es un referente a nivel internacional, y estamos obligados al entendimiento.

¿Y el enfrentamiento por deslinde puede enturbiarlo todo? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la Junta de Andalucía?

Tenemos un pequeño escollo en Doñana, el deslinde que se aprobó, que se ha hecho en en contra absolutamente de todo el mundo. Está en contra de los ayuntamientos y del Consejo de Participación, en el que está representado todo el mundo: agricultores, cazadores, sindicatos, ecologistas, municipios...todo el mundo. Bueno, pues el Consejo de Participación se pronunció en contra del deslinde de Doñana. Va en contra de todo lo que hasta ahora se ha estudiado. Los datos científicos, todo lo que hay encima de la mesa dice que las marismas de Doñana no son mareales. El deslinde de Doñana viene a decir que las marismas de Doñana son mareales. Es un error profundo por parte del Ministerio. Hemos hecho alegaciones. No han sido atendidas las alegaciones, no han sido contestadas y ahora ya nos obligan al contencioso e iremos al contencioso. Yo espero de verdad que el ministerio aquí rectifique, porque no tiene ningún sentido el paso que dio en este deslinde. Yo le pedí al Ministerio que por favor estudiaran esas alegaciones, que eran alegaciones muy trabajadas, muy sustentadas en evidencia científica y no se han no se ha contestado nada, con lo cual no nos queda otro remedio y será la justicia la que tomará las decisiones.

Las últimas lluvias han mejorado sustancialmente la situación de la humedad, la situación de de Doñana, pero el riego sigue existiendo, ¿cómo se explica a la gente que muchas veces después de todo este tiempo de de lluvia que Doñana aún tiene un problema realmente de agua y necesita un un tratamiento y un seguimiento?

Bueno, pues porque aunque haya llovido ya en este periodo 588 litros y estemos por encima de la media en 30 o 40 litros, los acuíferos no se recuperan solo por un año de lluvia. Acuíferos muy esquilmados como por ejemplo el de Doñana, necesitan más años como este. Si tuviéramos dos, 3 años seguidos como este año hidrológico, ese acuífero volvería a recuperarse de una manera total, pero ¿qué nos dicen los datos, qué nos dicen los visores, qué nos dicen todo todo la documentación que tenemos? Que esta situación de de normalidad hidrológica es una situación de excepcionalidad hidrológica, no se va a repetir durante muchos años. Es decir, tendremos un periodo ahora bueno hidrológico, pero luego volveremos al periodo de sequía y se prevé que sea más largo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros acuíferos? Cuidarlos, no esquilmarlos ¿Qué tenemos que decirle a la población? Que aunque ha llovido mucho nosotros tenemos que seguir siendo sensatos en el uso racional del agua, porque hace muy poquito lo que estábamos haciendo era casi comprando barcos para que trajeran el agua para beber y que ahora estemos en una situación de excepcionalidad no significa que después no vayamos a tener problemas, con lo cual el agua que ahora tenemos en Andalucía, que tienen nuestros acuíferos o que tienen nuestros embalses, la tenemos que seguir cuidando, porque se ha convertido en un oro para nuestro territorio. Y por supuesto seguir reclamando que a nivel nacional se tiene que hacer un pacto por el agua, porque tenemos regiones en España donde el agua sobra y tenemos regiones en España donde el agua falta, con lo cual no se le pide a ninguna otra región de España que renuncie a nada, sino que aquello que le sobra pueda llegar a los sitios donde hay déficit y creo que eso también es una asignatura pendiente como país.

Marina Casanova

¿Y no le preocupa que puede puedan volver las presiones sobre todo de los agricultores del entorno de Doñana para recuperar aquel proyecto de ley de regadíos que en realidad originó todo el conflicto?

Creo que los agricultores de Doñana son muy sensatos, muy responsables y ellos conscientes de cuál es la situación de su territorio y ellos saben que el futuro de ese territorio y que el futuro de Doñana pasa por esta planificación que se está haciendo, hacer a Doñana resiliente y que la podamos adaptar a los futuros periodos que vamos a tener, pasa por estas situaciones que ya están planteadas y que ya están planificadas y ellos son conscientes de que eso va a ser una realidad y que actuar como estamos actuando ahora y de acuerdo con ellos y con su generosidad es una necesidad.

¿En esta línea no cabe ningún retroceso?

No se plantea retroceso en ningún momento ni ellos nos lo han planteado, porque como digo, ellos son conscientes de una situación que hoy es buena, pero por unas lluvias excepcionales, que si se mantuvieran durante 10 años, pues a lo mejor nos tendríamos que replantear otra vez el futuro de Doñana, pero como digo, los datos que tenemos encima de la mesa no nos dicen eso, desafortunadamente.

¿Y si vienen más presiones políticas por ejemplo de Vox?

Yo escucho más bien a los agricultores, que son sensatos, que son generosos y que han trabajado de la mano de la administración para conseguir este acuerdo y mucha parte de ese acuerdo de Doñana se lo debemos a esos grandes agricultores que han sabido entender qué estaba pasando en su territorio.