Sucesos
Detienen a un albañil por robar joyas en las casas que reformaba en Cádiz
La Policía Nacional ha arrestado a un vecino de Jerez de la Frontera por presuntamente sustraer en hasta cuatro ocasiones objetos con un valor "superior a los 10.000 euros"
La Policía Nacional ha detenido a un albañil por robar presuntamente joyas en las casas que reformaba en Cádiz. El arrestado, vecino de Jerez de la Frontera, "aprovechaba las obras que realizaba en el interior de las viviendas para acceder a joyas y otros objetos de valor pertenecientes a los clientes de la empresa" para la que trabajaba, han detallado este lunes desde el Cuerpo. El valor total del material sustraído, según fuentes oficiales, "supera ampliamente los 10.000 euros".
"La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que se comunicaba la sustracción de una importante cantidad de joyas en un domicilio en el que se estaban llevando a cabo trabajos de reforma", apuntan fuentes policiales. "A partir de esta denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron las correspondientes pesquisas".
"Como resultado de la investigación, los agentes lograron esclarecer otros tres hechos delictivos de similares características que hasta ese momento no habían sido denunciados, ya que las víctimas pensaban que las joyas habían sido extraviadas o perdidas", subrayan desde la Policía Nacional. "Las labores de investigación se desarrollaron con la colaboración de la propia empresa de reformas, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto autor y culminar con su detención".
El valor económico de las piezas robadas, según estas mismas fuentes, "supera ampliamente los 10.000 euros". "No obstante, las víctimas han sufrido un perjuicio aún mayor debido al incalculable valor sentimental de muchas de las piezas sustraídas, que no han podido ser recuperadas".
