Seguridad vial
La DGT intensifica los controles del cinturón de seguridad en Andalucía: no usarlo supone perder 4 puntos del carné
La campaña estará activa hasta el domingo 15 de marzo en vías urbanas e interurbanas
A. R. C.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes una campaña especial de vigilancia en Andalucía para controlar el uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI). Durante toda la semana, hasta el próximo domingo 15 de marzo, los agentes intensificarán los controles tanto en vías urbanas como interurbanas.
En el dispositivo participan agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales de distintos municipios que se han sumado a la iniciativa. El objetivo es comprobar que todos los ocupantes de los vehículos utilizan correctamente los sistemas de seguridad obligatorios.
La campaña pone el foco en una infracción que puede salir cara a los conductores. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece la pérdida de 4 puntos del carné de conducir por no utilizar el cinturón de seguridad o por no emplear correctamente los sistemas de retención infantil.
Más de mil denuncias en la última campaña
La DGT recuerda que durante los siete días de la campaña realizada en marzo de 2025 se formularon 1.045 denuncias a conductores o pasajeros que no llevaban puesto el cinturón o no utilizaban correctamente el sistema de retención.
El 71% de las sanciones se registraron en carreteras convencionales, un dato que preocupa especialmente a las autoridades, ya que estas vías siguen siendo las más peligrosas y donde se produce el mayor número de víctimas mortales.
En lo que respecta a los menores, los agentes detectaron 88 casos de niños que viajaban sin el sistema de retención infantil obligatorio o que lo utilizaban de forma incorrecta. De ellos, 66 iban en los asientos traseros y 22 en los delanteros.
Obligatoriedad para menores
Los sistemas de retención infantil son obligatorios para los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros. Su uso correcto resulta clave para reducir las consecuencias de un accidente.
Según los datos de seguridad vial, nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado si se hubieran utilizado correctamente estos dispositivos. Además, en caso de accidente, las lesiones pueden reducirse hasta en un 75%.
La DGT insiste en que el cinturón de seguridad también es fundamental para los adultos, ya que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por ello, durante esta semana los controles se multiplicarán en toda Andalucía con un mensaje claro: no llevarlo puede tener consecuencias graves tanto para la seguridad como para el carné de conducir.
