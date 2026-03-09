Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Betis GetafeNotas del BetisCrónica Sevilla RayoNotas del SevillaAcuífero Campiña cordobesaZona EsteExpertos UrbanismoBar Sevilla 640 añosMinas Andalucía
instagramlinkedin

Seguridad vial

La DGT intensifica los controles del cinturón de seguridad en Andalucía: no usarlo supone perder 4 puntos del carné

La campaña estará activa hasta el domingo 15 de marzo en vías urbanas e interurbanas

Este gesto puede evitarte perder 4 puntos del carné

Este gesto puede evitarte perder 4 puntos del carné / SCT / Europa Press

A. R. C.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes una campaña especial de vigilancia en Andalucía para controlar el uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI). Durante toda la semana, hasta el próximo domingo 15 de marzo, los agentes intensificarán los controles tanto en vías urbanas como interurbanas.

En el dispositivo participan agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales de distintos municipios que se han sumado a la iniciativa. El objetivo es comprobar que todos los ocupantes de los vehículos utilizan correctamente los sistemas de seguridad obligatorios.

La campaña pone el foco en una infracción que puede salir cara a los conductores. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial establece la pérdida de 4 puntos del carné de conducir por no utilizar el cinturón de seguridad o por no emplear correctamente los sistemas de retención infantil.

Más de mil denuncias en la última campaña

La DGT recuerda que durante los siete días de la campaña realizada en marzo de 2025 se formularon 1.045 denuncias a conductores o pasajeros que no llevaban puesto el cinturón o no utilizaban correctamente el sistema de retención.

El 71% de las sanciones se registraron en carreteras convencionales, un dato que preocupa especialmente a las autoridades, ya que estas vías siguen siendo las más peligrosas y donde se produce el mayor número de víctimas mortales.

MD85. MADRID, 15/10/08.- Nuevo modelo de cinturón de seguridad de tres puntos para autocares válido para niños a partir de 3 años y adultos, y con el que se pretende reducir el número de muertos y heridos en los accidentes de este tipo de vehículos, y que presentó hoy la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil. EFE/Javier Lizón

Los niños también deben llevar su sistema de seguridad / Javier Lizón / EFE

En lo que respecta a los menores, los agentes detectaron 88 casos de niños que viajaban sin el sistema de retención infantil obligatorio o que lo utilizaban de forma incorrecta. De ellos, 66 iban en los asientos traseros y 22 en los delanteros.

Obligatoriedad para menores

Los sistemas de retención infantil son obligatorios para los menores con una altura igual o inferior a 135 centímetros. Su uso correcto resulta clave para reducir las consecuencias de un accidente.

Según los datos de seguridad vial, nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales podrían haberse evitado si se hubieran utilizado correctamente estos dispositivos. Además, en caso de accidente, las lesiones pueden reducirse hasta en un 75%.

Noticias relacionadas y más

La DGT insiste en que el cinturón de seguridad también es fundamental para los adultos, ya que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Por ello, durante esta semana los controles se multiplicarán en toda Andalucía con un mensaje claro: no llevarlo puede tener consecuencias graves tanto para la seguridad como para el carné de conducir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
  2. Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
  3. Andalucía desarrolla una nueva solución matemática para frenar la pérdida de arena de las playas de Huelva y Cádiz
  4. El tiempo se complica: lluvias y frío marcarán el fin de semana en Andalucía
  5. La Junta de Andalucía anuncia la fecha de las oposiciones de profesores de 2026: serán el 20 de junio
  6. Cinco mujeres hospitalizadas tras un accidente en cadena en la A-49
  7. La Junta de Andalucía convocará por fases las oposiciones de 2026 para la Administración General: saldrán 2.500 plazas
  8. Andalucía aspira a liderar la fabricación de microchips tras la llegada de IMEC a Málaga: 'Hay muchas empresas interesadas

Los diputados andaluces se mudarán en la próxima legislatura: comienzan las obras del Parlamento

Los diputados andaluces se mudarán en la próxima legislatura: comienzan las obras del Parlamento

Un grupo ligado al clan de Los Lanas acepta penas de cárcel de menos de 2 años y multas de 20 millones de euros por narcotráfico

Un grupo ligado al clan de Los Lanas acepta penas de cárcel de menos de 2 años y multas de 20 millones de euros por narcotráfico

La DGT intensifica los controles del cinturón de seguridad en Andalucía: no usarlo supone perder 4 puntos del carné

La DGT intensifica los controles del cinturón de seguridad en Andalucía: no usarlo supone perder 4 puntos del carné

Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles

Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles

El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario

El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario

Catalina García: "No habrá retrocesos en Doñana, los agricultores saben que los acuíferos no se recuperan con un año de lluvia"

Catalina García: "No habrá retrocesos en Doñana, los agricultores saben que los acuíferos no se recuperan con un año de lluvia"

Un accidente de tráfico en la A-396, en Cádiz, deja un muerto y tres heridos tras una colisión en cadena

Un accidente de tráfico en la A-396, en Cádiz, deja un muerto y tres heridos tras una colisión en cadena

Andalucía clama por la igualdad real y contra la guerra en todas las provincias: el 8M reúne a más de 40.000 personas

Andalucía clama por la igualdad real y contra la guerra en todas las provincias: el 8M reúne a más de 40.000 personas
Tracking Pixel Contents