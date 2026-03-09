Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes

La nieve volverá a ser protagonista este martes, 10 de marzo, en varios puntos de Andalucía, donde la llegada de un episodio invernal ha llevado a activar avisos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso naranja por nevadas en la provincia de Granada y avisos amarillos en Almería, Jaén y Málaga, ante la previsión de acumulaciones significativas en zonas de montaña.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web el aviso naranja por nevadas afectará a las comarcas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas con una acumulación de nieve prevista en 24 horas de cinco centímetros.

Cota de nieve y acumulaciones en Granada

En relación la Aemet ha precisado que la cota de nieve se situará entre los 900 y mil metros en ambas zonas granadinas, y ha advertido que las mencionadas acumulaciones de nieve se prevén a partir de los 1.200 metros.

Por su parte, el área de Nevadas y Alpujarras (Granada), tiene previsto exactamente el mismo pronóstico que las otras comarcas granadinas mencionadas, pero la Aemet ha decretado, en este caso, el nivel amarillo.

Avisos por nevadas en Jaén, Málaga y Almería

El mismo nivel amarillo se ha indicado en Cazorla y Segura (Jaén), con los mismos comentarios señalados por parte de la Aemet, a excepción de la acumulación de nieve, que podrá alcanzar los siete centímetros. La comarca jiennense de Capital y Montes también se encuentra bajo nivel amarillo por nevadas, en este caso por acumulaciones de hasta cuatro centímetros a partir de los mil metros. Asimismo, en Ronda (Málaga) se espera el mismo pronóstico, pero con acumulaciones que no superen los dos centímetros.

En cambio, en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas el aviso amarillo por parte de la Aemet está indicado a partir de las 06:00 y hasta las 21:00 horas, por acumulaciones de nieve de dos centímetros a partir de los 1.200 metros de altura y cota de nieve situada entre los mil y 1.100 metros.