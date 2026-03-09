La Junta lanza este mes de marzo la convocatoria de 80 millones de euros de ayudas para los polígonos industriales

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes en Córdoba que la Junta de Andalucía lanzará este mes de marzo la convocatoria de ayudas de 80 millones de euros para modernizar infraestructuras y servicios, desplegar energías renovables o implantar redes inteligentes en los polígonos industriales andaluces. El consejero ha presentado este lunes en Córdoba las principales líneas e incentivos asociados a la nueva Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), en un encuentro en el polígono industrial Tecnocórdoba, donde ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

El Parlamento andaluz aprobó la nueva ley de Espacios Productivos el pasado mes de diciembre y entrará en vigor el 24 de marzo. La norma busca modernizar, impulsar y proteger los polígonos industriales andaluces, facilitando suelo industrial, agilizando trámites o atrayendo inversiones.

2.377 polígonos industriales

El consejero de Industria ha informado en su comparecencia de que Andalucía cuenta con 2.377 polígonos industriales y espacios productivos repartidos en 540 municipios, un 14% de ellos en la provincia de Córdoba, con un total de 337 espacios. “Espacios que, en el conjunto de la comunidad, albergan más de 47.000 empresas, de ellas, cerca de 4.700 en la provincia cordobesa, y 10.000 autónomos pero que no siempre responden a las necesidades reales de quienes trabajan en ellos”, ha señalado.

En su intervención, Jorge Paradela ha explicado que el espíritu de la ley es la transformación de los polígonos industriales en espacios de alta competitividad y que eso sirva para multiplicar su capacidad para atraer inversión. "La nueva ley simplifica e impulsa la colaboración público-privada y facilita la transición ecológica y digital, introduciendo, además, un avance decisivo para ganar en eficacia mediante las entidades de gestión y modernización”, ha defendido el consejero, que ha asegurado que la industria andaluza está en un momento "francamente prometedor: ha crecido un 9,6% en 2025, se han creado 24.500 empleos industriales nuevos en Andalucía en un año y estamos captando más de 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año”.

Ventajas y frenos

Para Paradela, la ventaja de Córdoba respecto a esta novedad legislativa radica en el hecho de contar ya con espacios que pueden encajar con figuras como el Espacio Industrial Protegido o iniciativas susceptibles de ser consideradas proyecto tractor. No obstante, el consejero ha admitido que hay una realidad que frena este impulso modernizador de los polígonos industriales: la carencia de infraestructuras de transporte eléctrico, y ha criticado al Gobierno de España por no cumplir su parte en esta materia: "La proactividad de la Junta de Andalucía choca con un muro si el Gobierno de España no cumple con su parte. La planificación eléctrica prevista para 2030 continúa sin responder a las necesidades de Córdoba”.

Cabe recordar que el Gobierno andaluz exige duplicar la dotación en infraestructuras eléctricas prevista por el Ministerio en esta provincia y solicita 109 millones de euros en inversiones adicionales para 14 actuaciones, 103 millones para el refuerzo estructural de la red (en 8 actuaciones), reincidiendo en las nuevas subestaciones de 400 kV Peñarroya y Lancha, el nuevo eje de interconexión de 400 kV con Extremadura Lancha-Peñarroya-Maguilla, con transformador 400/220 kV en Lancha, para atender necesidades de demanda y generación del Valle del Guadiato y Los Pedroches en Córdoba. También se incluye entre las demandas la nueva subestación Córdoba Norte 220 kV conectada con las líneas Lancha-Córdoba Norte 220 kV y Córdoba Norte-Casillas 220 kV para la mejora del servicio a la capital cordobesa. “Necesitamos compromisos claros con el refuerzo de los Valles de Los Pedroches y Guadiato; Córdoba es un nodo estratégico del sistema energético andaluz y requiere una red de transporte acorde a su nueva realidad”, ha dicho Paradela.

El consejero ha informado de que la Junta ha detectado una demanda de potencia de 1,5 GW para 10 proyectos (siete iniciativas de generación renovable y almacenamiento, que suman 1,3 GW; y tres proyectos de hidrógeno, con 0,2 GW), que no puede ser atendida con la actual propuesta del Ministerio.

Municipalismo y oportunidades

El alcalde, por su parte, ha valorado de forma muy positiva la nueva Ley de Espacios Productivos en Andalucía y ha agradecido a la Consejería de Industria que haya contado con el municipalismo y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para redactarla.

Asimismo, el regidor considera que la ley abre nuevas oportunidades estratégicas a las empresas, tanto de captación de fondos para inversiones como de inversiones en innovación, y entiende que es una oportunidad magnífica de colaboración público-privada en materias como el mantenimiento de la vía pública, limpieza o seguridad. "Esta ley lo que permite es que los empresarios se organicen en entidades de gestión de estos espacios productivos, de estos polígonos, y que con fondos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como por supuesto de los ayuntamientos, se agilicen esas obras, esas necesidades que tienen en su día a día", ha resumido Bellido.

El consejero ha estado acompañado también por el viceconsejero Cristóbal Sánchez, que ha realizado una presentación a los empresarios de las soluciones que aporta la LEPA, y del delegado territorial de la Consejería en Córdoba, Agustín López.