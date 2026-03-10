Abre la convocatoria de ayudas para los hogares y autónomos por el temporal que azotó Andalucía: cómo conseguirlas

Hay andaluces que con el temporal lo perdieron todo. Las lluvias y el fuerte viento inundaron las casas y los negocios de miles de andaluces que vieron como, en unas horas, su vida se tambaleaba. Apenas unos días después de que comenzara la inestabilidad climática, tanto la Junta de Andalucía, como el Gobierno de España, anunciaron distintas líneas de ayuda para tratar de paliar la situación.

La ministra de Hacienda y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, comunicó entonces que Andalucía sería declara como zona gravemente afectada por los efectos que el temporal y el río atmosférico habían provocado en la comunidad autónoma. Un mes después, el Ministerio de Economía ha publicado en el BOE los requisitos para poder solicitar esta ayuda que alcanza los 250 millones de euros.

En total, el Gobierno de España aprobó un paquete de medidas urgentes valorado en más de 7.000 millones de euros. Estas ayudas van desde ayudas directas las personas desalojadas, hasta subvenciones para el campo o esta línea de financiación para el desarrollo de inversiones para reparar infraestructuras y equipamientos. El objetivo es que de esta línea de avales se beneficien sectores como el turismo o la hostelería.

Zonas beneficiadas

El acuerdo sobre los avales fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 3 de marzo. Los avales tendrán carácter irrevocable, incondicional, a primer requerimiento y con renuncia del Estado al beneficio de excusión. Además, cubren el capital principal que sea impagado por el cliente en cada operación financiera, aunque excluyen los intereses ordinarios, de demora, posición de reclamaciones deudoras y todos los demás conceptos.

Esta línea de subvenciones cubre las localidades determinadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Andalucía y Extremadura que sufrieron las consecuencias del temporal, según la magnitud de daños provocados por la catástrofe sobre las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicio. El objetivo es "paliar los perjuicios sufridos" y "facilitar su reconversión empresarial".

La distribución se desarrollará "en función de la demanda por parte de las entidades financieras elegibles". El plazo de solicitud irá desde el día siguiente da la suscripción del correspondiente contrato de adhesión con el ICO y el 30 de noviembre de 2026. Así, los avales podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de este año. Para poder hacerlo, deben estar incluidos en el ámbito geográfico de Política Territorial.

Requisitos para solicitarlos

Los clientes elegibles por el ICO deben estar empadronados o prestar su actividad en las zonas afectadas. Las empresas deberán haber prestado su actividad desde un año antes del 9 de febrero y deberán reunir una serie de condiciones financieras como no figurar en el listado de morosos de la CIRBE o no tener en el momento de la solicitud del aval ninguna ejecución de avales gestionados por ICO.

Según detalla el BOE, el importe máximo de financiación que podrá pedirse dependerá de "finalidad y duración de la misma y el régimen de ayudas de Estado que resulte aplicable". Aun así, no podrán superar los 12.500.000 euros por empresa. De hecho, el porcentaje del aval tendrá que ser del 80% del coste principal de la operación a realizar. En todos los supuestos el plazo de la financiación coincidirá con el de cobertura del aval.

Noticias relacionadas

Además, el plazo máximo para las operaciones y la cobertura del aval será de hasta cinco años para operaciones de circulante y hasta siete en operaciones de renovación y otras inversiones. Eso sí, en el caso de aquellas empresas que operan en el sector agrícola las operaciones de renovación y otras inversiones podrán extenderse hasta 10 años.