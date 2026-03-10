Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputación gerente CartujaHermandad de la PazCambio de horaAlertas AemetProcesiones Semana Santa ÉcijaControles DGT AndalucíaInstalaciones deportivas Polígono SurAmpliación Feria de Abril 2027Tarjetas monedero AndalucíaLey gestión ambientalPueblo arroz Sevilla
instagramlinkedin

El tiempo en Andalucía

Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no descarta lluvias a final de semana en estos puntos

La estabilidad volverá a partir del miércoles tras el paso de la DANA, con cielos despejados y un ascenso generalizado de las máximas

Suben las temperaturas en Andalucía y mapa de previsión para el próximo sábado.

Suben las temperaturas en Andalucía y mapa de previsión para el próximo sábado. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El periodo de DANA en Andalucía de estos dos últimos días toca a su fin, y tras el frío de este martes, se aclararán los cielos en lo que queda de semana con una posibilidad de lluvias el sábado por la llegada de un frente, aunque hay mucha incertidumbre al respecto. El hecho destacable es que las temperaturas máximas aumentarán 7 y 8 grados a la sombra en cuatro días, en algún caso 10 y 11 grados, según informa Aemet.

Cielos despejados pero un frente puede tocar Andalucía el sábado

El miércoles se tiende a la estabilización en Andalucía, en principio hasta el domingo, aunque un nuevo frente podría llegar a la península el sábado y podría traducirse en la comunidad andaluza en ligeras lluvias, en la mitad oriental, y cielos nublados, sin embargo, hay una incertidumbre notable y habrá que confirmar este pronóstico en próximas actualizaciones en el pronóstico, confirma Aemet.

Del frío a calor en tres o cuatro días

Las temperaturas irán claramente al alza en las capitales andaluzas a lo largo de la semana, tras un martes con frío en muchos puntos del interior, con máximas que apenas alcanzarán los 9 grados en Jaén, 11 en Granada o 13 en Córdoba, mientras que en el litoral se moverán entre los 15 y 16 grados en ciudades como Cádiz, Málaga, Huelva, Almería o Sevilla. A partir del miércoles comenzará un ascenso generalizado que se notará especialmente en el valle del Guadalquivir y zonas interiores.

Noticias relacionadas y más

En apenas tres o cuatro días el aumento térmico será notable, con máximas que el viernes llegarán a los 23 grados en Sevilla, 22 en Huelva y 21 en Córdoba, mientras que Granada alcanzará los 19 y Jaén los 19 grados tras partir de registros mucho más bajos al inicio de la semana. En general, las capitales andaluzas experimentarán un ascenso de entre 6 y 10 grados en las máximas, con un ambiente claramente más templado de cara al final de la semana, según refleja Aemet en sus previsiones consultadas por este periódico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
  2. Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
  3. Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles
  4. Andalucía desarrolla una nueva solución matemática para frenar la pérdida de arena de las playas de Huelva y Cádiz
  5. El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario
  6. Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
  7. La Junta de Andalucía convocará por fases las oposiciones de 2026 para la Administración General: saldrán 2.500 plazas
  8. Cinco mujeres hospitalizadas tras un accidente en cadena en la A-49

Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no descarta lluvias a final de semana en estos puntos

Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no descarta lluvias a final de semana en estos puntos

Susana Díaz responde a Juanma Moreno en El Hormiguero: "Fue incapaz de dejarme gobernar en Andalucía"

La DGT inicia controles masivos en Andalucía: así puedes evitar perder 4 puntos del carné de conducir esta semana

Juanma Moreno reconoce en El Hormiguero que acude al psicólogo desde el accidente de Adamuz

Juanma Moreno reconoce en El Hormiguero que acude al psicólogo desde el accidente de Adamuz

Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones

Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones

Las tarjetas monedero para familias vulnerables en Andalucía se desbloquean tras un año: las repartirán Carrefour y la cadena Masymas

Las tarjetas monedero para familias vulnerables en Andalucía se desbloquean tras un año: las repartirán Carrefour y la cadena Masymas

Los diputados andaluces se mudarán en la próxima legislatura: comienzan las obras del Parlamento

Los diputados andaluces se mudarán en la próxima legislatura: comienzan las obras del Parlamento

Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes

Tracking Pixel Contents