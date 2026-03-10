El tiempo en Andalucía
Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no descarta lluvias a final de semana en estos puntos
La estabilidad volverá a partir del miércoles tras el paso de la DANA, con cielos despejados y un ascenso generalizado de las máximas
El periodo de DANA en Andalucía de estos dos últimos días toca a su fin, y tras el frío de este martes, se aclararán los cielos en lo que queda de semana con una posibilidad de lluvias el sábado por la llegada de un frente, aunque hay mucha incertidumbre al respecto. El hecho destacable es que las temperaturas máximas aumentarán 7 y 8 grados a la sombra en cuatro días, en algún caso 10 y 11 grados, según informa Aemet.
Cielos despejados pero un frente puede tocar Andalucía el sábado
El miércoles se tiende a la estabilización en Andalucía, en principio hasta el domingo, aunque un nuevo frente podría llegar a la península el sábado y podría traducirse en la comunidad andaluza en ligeras lluvias, en la mitad oriental, y cielos nublados, sin embargo, hay una incertidumbre notable y habrá que confirmar este pronóstico en próximas actualizaciones en el pronóstico, confirma Aemet.
Del frío a calor en tres o cuatro días
Las temperaturas irán claramente al alza en las capitales andaluzas a lo largo de la semana, tras un martes con frío en muchos puntos del interior, con máximas que apenas alcanzarán los 9 grados en Jaén, 11 en Granada o 13 en Córdoba, mientras que en el litoral se moverán entre los 15 y 16 grados en ciudades como Cádiz, Málaga, Huelva, Almería o Sevilla. A partir del miércoles comenzará un ascenso generalizado que se notará especialmente en el valle del Guadalquivir y zonas interiores.
En apenas tres o cuatro días el aumento térmico será notable, con máximas que el viernes llegarán a los 23 grados en Sevilla, 22 en Huelva y 21 en Córdoba, mientras que Granada alcanzará los 19 y Jaén los 19 grados tras partir de registros mucho más bajos al inicio de la semana. En general, las capitales andaluzas experimentarán un ascenso de entre 6 y 10 grados en las máximas, con un ambiente claramente más templado de cara al final de la semana, según refleja Aemet en sus previsiones consultadas por este periódico.
