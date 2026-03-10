Las reservas de agua se consolidan en Andalucía: la cuenca del Guadalquivir supera el 80%

La reserva hídrica española se mantiene en valores elevados y alcanza el 82,6% de su capacidad total, con 46.313 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, según los datos hechos públicos este 10 de marzo de 2026. El balance semanal refleja un descenso de 182 hm³ (un 0,3% de la capacidad total), en un contexto marcado por las precipitaciones generalizadas que han dejado una situación favorable en gran parte de la península.

En clave andaluza, las cifras muestran un escenario mayoritariamente positivo, aunque con diferencias entre cuencas. El Guadalquivir se sitúa al 83,6%, un nivel que consolida una mejoría significativa tras los episodios de lluvia. En el entorno atlántico, los embalses de Tinto, Odiel y Piedras alcanzan el 91,3% y Guadalete-Barbate el 90,8%, dos ámbitos que se mantienen en registros muy altos.

En cambio, la Cuenca Mediterránea Andaluza se queda en el 75,0%, por debajo de la media nacional, lo que apunta a una recuperación más moderada en el arco mediterráneo, donde la disponibilidad suele depender de una mayor irregularidad de aportes.

Noticias relacionadas

Mapa hídrico nacional: contrastes por cuencas

El detalle por ámbitos confirma que, junto a las cuencas andaluzas con mejores datos, destacan también valores muy altos en el norte y el nordeste peninsular, como las cuencas internas del País Vasco (100%) o las cuencas internas de Cataluña (97,3%). En el extremo opuesto, el Segura se mantiene como la cuenca más tensionada con un 48,6%, seguida por el Júcar (65,7%).