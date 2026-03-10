Andalucía lidera el consumo de drogas entre los jóvenes: la edad de inicio en tabaco, alcohol y cannabis es cada vez menor

Andalucía encabeza un año más los datos publicados por la Encuesta autonómica sobre el uso de drogas en alumnos de Enseñanzas Secundarias (Estudes). Según los resultados recientemente publicados referidos al año 2025, la edad media en la que los andaluces comienzan a consumir tabaco de forma diaria se situa en los 14,2 años. Por otro lado, el inicio de la ingesta de alcohol queda marcado en los 13,9 años y el del cannabis en los 14,7 años de media.

El consumo de sustancia psicoadictivas está normalizada entre los jóvenes andaluces, afirmando un 27,5% de los hombres y un 26,4% de las mujeres entre 14 y 18 años que han fumado alguna vez. El porcentaje decrece en cuando al consumo habitual: un 15,3% de los hombres y un 13,9% de las mujeres se consideran fumadores habituales.

Son los varones quienes fuman más, superando a las mujeres en más de un punto porcentual en los dos casos. No obstante, la mayor diferencia entre géneros se sitúa en el consumo de cannabis: lo han tomado en el último año el 17% de los hombres frente al 10,4% de las mujeres. El alcohol es la droga más aceptada con diferencia, afirmando un 75,8% que han consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que el uso de cigarrillos electrónicos es cada día más común entre los jóvenes. El 58,2% de los jóvenes han consumido alguna vez.

Andalucía, entre las peores situadas

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía queda en la terna de las regiones con consumo en edades más jóvenes . Así, es de las regiones con la edad media más baja de en inicio del consumo de cannabis (14,7) al igual que Baleares y Castilla La Mancha y siendo tan solo superada por Ceuta. En el uso de cigarrilos eletrónicos, tamibién es superada por solo una comunidad, Extremadura, en la que el 59,8% de los estudiantes lo han consumido alguna vez, frente al 58,2% de los andaluces. En este caso, ha descendido un puesto respecto al año pasado.

Entre las comunidades con menores prevalencias se sitúa Galicia, donde sólo un 41,4% de los estudiantes afirma haber probado el cigarrillo electrónico, más de 16 puntos por debajo de Andalucía.