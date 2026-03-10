La feria medieval en Huelva que espera recibir 70.000 personas en un fin de semana: más de 200 puestos y decenas de actividades

Los días 14 y 15 de marzo tiene lugar en Palos de la Frontera (Huelva) la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento, una de las celebraciones históricas más destacadas de la provincia, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, y que recrea el regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos en 1493, cuando los marineros trajeron la noticia del descubrimiento de América.

Este evento roza ya el cuarto de siglo de historia y en cada edición congrega a más de 70.000 visitantes en un solo fin de semana, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la provincia de Huelva.

Cartel del evento. / El Correo

La Feria Medieval del Descubrimiento conmemora el 533 aniversario del regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos, ocurrido el 15 de marzo de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a bordo de la Niña y pocas horas después arribó la Pinta, capitaneada por el palermo Martín Alonso Pinzón. Este hecho confirmó que desde este pequeño puerto onubense se había iniciado una de las mayores gestas de la historia universal.

Palos de la Frontera se transformará por completo

Las calles del casco histórico se convertirán en un gran escenario medieval donde vecinos y visitantes podrán revivir la atmósfera del siglo XV. Durante dos jornadas, Palos retrocederá 533 años en el tiempo para recordar el momento en que sus marineros regresaron del Nuevo Mundo.

Uno de los momentos más espectaculares llegará el sábado por la mañana con el gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento, uno de los actos más visuales y esperados de la feria, en el que participan cientos de figurantes caracterizados recreando el regreso de los navegantes al Puerto de Palos.

La Feria Medieval espera recibir 70.000 personas en un fin de semana. / Ayuntamiento de Palos de la Frontera

Esta es la programación: más de 200 puestos y decenas de actividades

El recinto medieval ha ido ampliándose en los últimos años para dar respuesta al creciente número de visitantes. En esta edición se instalarán alrededor de 200 puestos medievales, donde el público podrá encontrar artesanía, gastronomía tradicional y productos inspirados en la época.

Viernes 13 de marzo

17:45: Recepción de Autoridades. Monasterio de La Rábida

Recepción de Autoridades. 18:00: Ofrenda Floral y Réquiem ante la tumba de Martín Alonso Pinzón . Seguidamente, Tedeum de Acción de Gracias en la conmemoración del 533º Aniversario del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos . Monasterio de La Rábida

Ofrenda Floral y Réquiem ante la tumba de . Seguidamente, en la conmemoración del . 19:00: Ofrenda Floral a Martín Alonso Pinzón con la intervención de autoridades y alcaldes de los pueblos hermanos. Plaza Comandante Ramón Franco

Ofrenda Floral a con la intervención de autoridades y alcaldes de los pueblos hermanos. 20:00: Sesión Extraordinaria de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana. Casa de la Cultura

Sábado 14 de marzo

12:00: Gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento al Puerto de Palos. Avenida de América

Gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento al Puerto de Palos. 13:30: Los cañones del castillo anuncian el comienzo de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento

Los cañones del castillo anuncian el comienzo de la 14:10: Gaiteros ‘A Xeneira’ y grupo de baile ‘Vila de Baiona’. Plaza Juan Pablo II

Gaiteros ‘A Xeneira’ y grupo de baile ‘Vila de Baiona’. 14:15: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 14:15: Animación del campamento. La Fontanilla

Animación del campamento. 14:25: Atrapad a Rodrigo (Náutica)

Atrapad a Rodrigo (Náutica) 14:30: Cocina Medieval, comida de época y su preparación. La Fontanilla

Cocina Medieval, comida de época y su preparación. 14:30: Los Náufragos (Urumawa)

Los Náufragos (Urumawa) 14:40: Un Real Enrole (Náutica)

Un Real Enrole (Náutica) 14:45: Venta de verduras por el Mercado (La Magia de la Ilusión)

Venta de verduras por el Mercado (La Magia de la Ilusión) 14:45: Talleres de alquimia y pociones (Terra Umbría). La Fontanilla

Talleres de alquimia y pociones (Terra Umbría). 14:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 14:55: Fiesta en Guanahaní (Urumawa)

Fiesta en Guanahaní (Urumawa) 15:00: La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica)

La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica) 15:00: La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). La Fontanilla

La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). 15:05: Los piratas errantes (Urumawa)

Los piratas errantes (Urumawa) 15:10: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 15:15: Photocall (Almadraba). La Fontanilla

Photocall (Almadraba). 15:20: Música Medieval (Ritual)

Música Medieval (Ritual) 15:30: Pragmáticas reales (Accionarte)

Pragmáticas reales (Accionarte) 15:30: Maquillaje medieval (Litore Lux). La Fontanilla

Maquillaje medieval (Litore Lux). 15:40: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 15:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 15:45: Taller infantil Esgrima Tradicional (Sala de armas Plus Ultra). La Fontanilla

Taller infantil Esgrima Tradicional (Sala de armas Plus Ultra). 15:50: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)

Música temática Turdión/Grimorium (Turdión) 15:55: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 16:00: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)

El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui) 16:00: Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). La Fontanilla

Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). 16:00 a 18:00: Talleres y juegos tradicionales. Plaza de la Iglesia

Talleres y juegos tradicionales. 16:05: Atrapad a Rodrigo (Náutica)

Atrapad a Rodrigo (Náutica) 16:10: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 16:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 16:20: Folk medieval (Treefolk)

Folk medieval (Treefolk) 16:25: Un Real Enrole (Náutica)

Un Real Enrole (Náutica) 16:30: Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). Plaza Juan Pablo II

Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). 16:30: Torneo medieval a pie (Terra Umbría). La Fontanilla

Torneo medieval a pie (Terra Umbría). 16:35: Los Náufragos (Urumawa)

Los Náufragos (Urumawa) 16:40: Mercenarios (Alota)

Mercenarios (Alota) 16:45: ¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba)

¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba) 16:45: Taller de malabares (Litore Lux). La Fontanilla

Taller de malabares (Litore Lux). 16:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 16:55: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)

La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa) 17:00: Fiesta en Guahani (Urumawa)

Fiesta en Guahani (Urumawa) 17:00: Asociación de bailes medievales de Santa Fe. Plaza Juan Pablo II

Asociación de bailes medievales de Santa Fe. 17:00: Taller de bailes tradicionales (Alota). La Fontanilla

Taller de bailes tradicionales (Alota). 17:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)

Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui) 17:10: Animacción musical (Gaeloc)

Animacción musical (Gaeloc) 17:15: La brujería del Descubrimiento: ungüentos mágicos (La Magia de la Ilusión)

La brujería del Descubrimiento: ungüentos mágicos (La Magia de la Ilusión) 17:15: La Guardia del Mago (Almadraba). La Fontanilla

La Guardia del Mago (Almadraba). 17:20: Música medieval (Ritual)

Música medieval (Ritual) 17:25: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 17:30: Concierto Coral “Virgen de los Milagros”. Casa Museo Martín Alonso Pinzón

Concierto Coral “Virgen de los Milagros”. 17:30: Gran torneo medieval (Hípica Celta). La Fontanilla

Gran torneo medieval (Hípica Celta). 17:35: Exhibición de cetrería (Falcon Santos). Plaza Juan Pablo II

Exhibición de cetrería (Falcon Santos). 17:40: Romero y Juliana (Accionarte)

Romero y Juliana (Accionarte) 17:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 17:45: Tiro con arco (Fragua de Vulcano). La Fontanilla

Tiro con arco (Fragua de Vulcano). 17:50: Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)

Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión) 17:55: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 18:00: Las curanderas (Saltinpunqui)

Las curanderas (Saltinpunqui) 18:00: Prueba del Campo de Batallas (Terra Umbría). La Fontanilla

Prueba del Campo de Batallas (Terra Umbría). 18:05: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)

El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui) 18:10: Atrapad a Rodrigo (Náutica)

Atrapad a Rodrigo (Náutica) 18:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 18:15: Exhibición cetrería (Halcones del Descubrimiento). La Fontanilla

Exhibición cetrería (Halcones del Descubrimiento). 18:20: Folk medieval (Treefolk)

Folk medieval (Treefolk) 18:25: Grupo medieval Escuela Municipal de Música

Grupo medieval Escuela Municipal de Música 18:30: Un Real Enrole (Náutica)

Un Real Enrole (Náutica) 18:30: La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrart). La Fontanilla

La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrart). 18:35: Los náufragos (Urumawa)

Los náufragos (Urumawa) 18:40: El cura y su orden religiosa (Alota)

El cura y su orden religiosa (Alota) 18:45: Los marineros pescadores que no pescan na’ de na´ (La Magia de la Ilusión)

Los marineros pescadores que no pescan na’ de na´ (La Magia de la Ilusión) 18:45: Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla

Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). 18:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 18:55: La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica)

La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica) 19:00: Fiesta en Guanahani (Urumawa)

Fiesta en Guanahani (Urumawa) 19:00: Danzas medievales (Litore Lux). La Fontanilla

Danzas medievales (Litore Lux). 19:05: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 19:10: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)

Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui) 19:15: Las mujeres Pinzón (Accionarte)

Las mujeres Pinzón (Accionarte) 19:15: Escuela de escuderos (Terra Umbría). La Fontanilla

Escuela de escuderos (Terra Umbría). 19:20: Música medieval (Ritual)

Música medieval (Ritual) 19:25: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 19:30: Asociación de Bailes Medievales de Santa Fe. Plaza de Juan Pablo II

Asociación de Bailes Medievales de Santa Fe. 19:30: Enrolando Marinería (Almadraba). La Fontanilla

Enrolando Marinería (Almadraba). 19:35: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 19:40: ¡¡Paso, paso!! (Almadraba)

¡¡Paso, paso!! (Almadraba) 19:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 19:45: La pitonisa (Litore Lux). La Fontanilla

La pitonisa (Litore Lux). 19:50: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)

Música temática Turdión/Grimorium (Turdión) 19:55: Las curanderas (Saltinpunqui)

Las curanderas (Saltinpunqui) 20:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)

El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui) 20:00: Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). La Fontanilla

Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). 20:10: La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui)

La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui) 20:15: El médico pasa consulta (Litore Lux). La Fontanilla

El médico pasa consulta (Litore Lux). 20:20: Grupo Medieval Escuela Municipal de Música

Grupo Medieval Escuela Municipal de Música 20:25: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 20:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 20:30: Mesa de Viandas (Almadraba). La Fontanilla

Mesa de Viandas (Almadraba). 20:40: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 20:45: La Poción Medicinal (Litore Lux). La Fontanilla

La Poción Medicinal (Litore Lux). 20:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 20:55: Pasacalles nocturno Urumawa

Pasacalles nocturno Urumawa 21:00: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)

Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui) 21:00: Las tabernas del cucharón afilado (Alota). La Fontanilla

Las tabernas del cucharón afilado (Alota). 21:10: ¡La peste, la peste! (Accionarte)

¡La peste, la peste! (Accionarte) 21:15: Los secretos del Mago (Sacra Labrys). La Fontanilla

Los secretos del Mago (Sacra Labrys). 21:20: Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música

Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música 21:30: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)

Música temática Turdión/Grimorium (Turdión) 21:30: Algarada (Fragua de Vulcano). La Fontanilla

Algarada (Fragua de Vulcano). 21:40: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 21:50: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 22:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)

El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui) 22:05: Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui)

Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui) 22:10: La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui)

La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui) 22:20: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 22:30: Música medieval (Treefolk)

Música medieval (Treefolk) 22:40: Nos espían (Accionarte)

Nos espían (Accionarte) 22:50: Música medieval Edena-Ruh-Bakán y Turdión/Grimorum (Turdión)

Música medieval Edena-Ruh-Bakán y Turdión/Grimorum (Turdión) 23:00: De los libros se han escapado (Sacra Labrys)

De los libros se han escapado (Sacra Labrys) 23:15: Duendes malos se han escapado por el mercado (La Magia de la Ilusión)

Duendes malos se han escapado por el mercado (La Magia de la Ilusión) 23:30: Gran espectáculo “Martín, la fuerza de un líder” (Náutica). Plaza Juan Pablo II

Domingo 15 de marzo

12:00: Pasacalles de los marineros del Descubrimiento por Palos y su Mercado. Plaza de la Iglesia

Pasacalles de los marineros del Descubrimiento por Palos y su Mercado. 13:30: Animación en el campamento. La Fontanilla

Animación en el campamento. 14:00: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 14:00: Cocina medieval, comida de época y su forma de prepararla (Fragua de Vulcano). La Fontanilla

Cocina medieval, comida de época y su forma de prepararla (Fragua de Vulcano). 14:05: Un Real Enrole (Urumawa)

Un Real Enrole (Urumawa) 14:10: El corregidor nombra caballeros y cabelleras (La Magia de la Ilusión)

El corregidor nombra caballeros y cabelleras (La Magia de la Ilusión) 14:15: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)

Música temática Turdión/Grimorium (Turdión) 14:20: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)

La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa) 14:25: Fiesta en Guanahami (Urumawa)

Fiesta en Guanahami (Urumawa) 14:30: Atrapad a Rodrigo (Melquiades)

Atrapad a Rodrigo (Melquiades) 14:30: Talleres de alquimias y pociones (Terra Umbría). La Fontanilla

Talleres de alquimias y pociones (Terra Umbría). 14:40: Los piratas errantes (Urumawa)

Los piratas errantes (Urumawa) 14:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 14:55: Pragmáticas reales (Accionarte)

Pragmáticas reales (Accionarte) 15:00: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 15:00: La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). La Fontanilla

La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). 15:05: Los náufragos (Urumawa)

Los náufragos (Urumawa) 15:10: Música medieval (Ritual)

Música medieval (Ritual) 15:15: Photocall (Almadraba). La Fontanilla

Photocall (Almadraba). 15:20: Romero y Juliana (Accionarte)

Romero y Juliana (Accionarte) 15:30: Maquillaje de caracterización medieval (Litore Lux). La Fontanilla

Maquillaje de caracterización medieval (Litore Lux). 15:30: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 15:40: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 15:45: Taller infantil esgrima tradicional (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla

Taller infantil esgrima tradicional (Sala de Armas Plus Ultra). 15:50: Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)

Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión) 15:55: Un Real Enrole (Náutica)

Un Real Enrole (Náutica) 16:00: Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). La Fontanilla

Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). 16:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)

El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui) 16:00 a 18:00: Talleres y juegos tradicionales. Plaza de la Iglesia

Talleres y juegos tradicionales. 16:05: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 16:10: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 16:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 16:20: Folk medieval (Treefolk)

Folk medieval (Treefolk) 16:25: Atrapad a Rodrigo (Melquiades)

Atrapad a Rodrigo (Melquiades) 16:25: La Pinta, la Niña y la Santa María

La Pinta, la Niña y la Santa María 16:30: Torneo medieval a pie (Terra Umbría). La Fontanilla

Torneo medieval a pie (Terra Umbría). 16:30: Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). Plaza Juan Pablo II

Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). 16:35: Fiesta en Guanahani (Urumawa)

Fiesta en Guanahani (Urumawa) 16:40: Mercenarios (Alota)

Mercenarios (Alota) 16:45: ¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba)

¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba) 16:45: Cuenta cuentos: El telediario en la Edad Media (Litore Lux). La Fontanilla

Cuenta cuentos: El telediario en la Edad Media (Litore Lux). 16:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 16:55: Los náufragos (Urumawa)

Los náufragos (Urumawa) 17:00: Taller de bailes tradicionales de época (Alota). La Fontanilla

Taller de bailes tradicionales de época (Alota). 17:00: Clase magistral infantil (sálvese quien pueda) de esgrima (La magia de la Ilusión). Plaza Juan Pablo II

Clase magistral infantil (sálvese quien pueda) de esgrima (La magia de la Ilusión). 17:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)

Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui) 17:10: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 17:15: La guarida del mago (Almadraba). La Fontanilla

La guarida del mago (Almadraba). 17:15: Grupo medieval Escuela Municipal de Música

Grupo medieval Escuela Municipal de Música 17:20: Música medieval (Ritual)

Música medieval (Ritual) 17:25: Las mujeres Pinzón (Accionarte)

Las mujeres Pinzón (Accionarte) 17:30: Gran Torneo Medieval (Hípica Celta). La Fontanilla

Gran Torneo Medieval (Hípica Celta). 17:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 17:35: Exhibición de cetrería (Falcon Santos). Plaza Juan Pablo II

Exhibición de cetrería (Falcon Santos). 17:40: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 17:45: Tiro con arco (Fragua de Vulcano). La Fontanilla

Tiro con arco (Fragua de Vulcano). 17:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 17:50: Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión)

Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión) 17:55: Los náufragos (Urumawa)

Los náufragos (Urumawa) 18:00: Prueba del campo de batallas (Terra Umbría). La Fontanilla

Prueba del campo de batallas (Terra Umbría). 18:00: Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui)

Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui) 18:05: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)

El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui) 18:10: A la hoguera (Urumawa)

A la hoguera (Urumawa) 18:15: Exhibición de cetrería (Halcones del Descubrimiento). La Fontanilla

Exhibición de cetrería (Halcones del Descubrimiento). 18:15: Un Real Enrole (Náutica)

Un Real Enrole (Náutica) 18:20: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 18:25: Folk medieval (Treefolk)

Folk medieval (Treefolk) 18:30: La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrat). La Fontanilla

La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrat). 18:30: Fiesta en Guanahani (Urumawa)

Fiesta en Guanahani (Urumawa) 18:35: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)

La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa) 18:40: Atrapad a Rodrigo (Náutica)

Atrapad a Rodrigo (Náutica) 18:45: Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla

Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). 18:45: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión) 18:50: El cura y su orden religiosa (Alota)

El cura y su orden religiosa (Alota) 18:55: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 19:00: Danzas medievales (Litore Lux). La Fontanilla

Danzas medievales (Litore Lux). 19:00: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 19:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)

Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui) 19:10: Música medieval (Ritual)

Música medieval (Ritual) 19:15: Escuela de escuderos (Terra Umbría). La Fontanilla

Escuela de escuderos (Terra Umbría). 19:15: La peste, la peste (Accionarte)

La peste, la peste (Accionarte) 19:20: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 19:30: Enrolando marinería (Almadraba). La Fontanilla

Enrolando marinería (Almadraba). 19:30: Pasacalles nocturno (Urumawa)

Pasacalles nocturno (Urumawa) 19:40: ¡¡Paso, paso!! (Almadraba)

¡¡Paso, paso!! (Almadraba) 19:45: La pitonisa (Litore Lux). La Fontanilla

La pitonisa (Litore Lux). 19:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 19:50: Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión)

Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión) 19:55: Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui)

Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui) 20:00: Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). La Fontanilla

Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). 20:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)

El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui) 20:10: Grupo medieval Escuela Municipal de Música

Grupo medieval Escuela Municipal de Música 20:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 20:15: El médico pasa consulta (Litore Lux). La Fontanilla

El médico pasa consulta (Litore Lux). 20:20: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 20:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto

Danzas medievales (Saltinpunqui). 20:30: Mesa de Viandas (Almadraba). La Fontanilla

Mesa de Viandas (Almadraba). 20:40: La inquisición ajusticia a unos herejes enajenados (La Magia de la Ilusión)

La inquisición ajusticia a unos herejes enajenados (La Magia de la Ilusión) 20:45: La poción medicinal (Litore Lux). La Fontanilla

La poción medicinal (Litore Lux). 20:50: Música antigua (Upsala)

Música antigua (Upsala) 21:00: Gaiteros y danza (Saltinpunqui)

Gaiteros y danza (Saltinpunqui) 21:00: Las taberneras del cucharón afilado (Alota). La Fontanilla

Las taberneras del cucharón afilado (Alota). 21:10: Música medieval (Treefolk)

Música medieval (Treefolk) 21:15: Nos espían (Accionarte)

Nos espían (Accionarte) 21:15: Los secretos del mago (Sacra Labrys). La Fontanilla

Los secretos del mago (Sacra Labrys). 21:20: Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música

Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música 21:25: De los libros se han escapado (Sacra Labrys)

De los libros se han escapado (Sacra Labrys) 21:30: Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui)

Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui) 21:30: Algarada (Fragua de Vulcano). La Fontanilla

Algarada (Fragua de Vulcano). 21:35: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ y ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)

Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ y ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión) 21:40: Animación musical (Gaeloc)

Animación musical (Gaeloc) 21:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)

La Buena Ventura (Saltinpunqui) 21:50: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)

El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui) 21:55: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)

La duquesa y el duque (Saltinpunqui) 22:00: Gran espectáculo ‘La Pócima de la Eterna Juventud’ (Náutica). Plaza Juan Pablo II

Gran espectáculo ‘La Pócima de la Eterna Juventud’ (Náutica). 22:30: Los cañones del castillo anuncian el final de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento

Exposiciones y talleres permanentes

Plaza Mirador del Puerto

Taller de alfarería y modelado

Taller de elaboración de jabón artesano

Taller de cerámica

Plaza Km. 0 del Descubrimiento

Taller de talla en madera

Taller de zapatería

Taller de cestería

Taller de vidrio

La Fontanilla

Taller de acuñación artesanal

Taller de demostración de forja artesanal

Taller de albardonería

Taller de destilación de plantas aromáticas

Taller de talla en piedra

Exposición de aves rapaces Falcon Santos

Taller de demostración de caligrafía medieval

Taller de xilografía (Baluarte)

Taller de pirograbado

Taller de toneles

Taller de armería

Exposición de halcones del Descubrimiento

Ayuntamiento

Exposición ‘El Vuelo del Plus Ultra y sus Protagonistas’

Casa Museo Martín Alonso Pinzón

Exposición permanente

Museo Naval

Exposición permanente

Plaza de la Iglesia

Corral

Exposición de cañones y armas de época

Campamento artillero con demostraciones de disparos con cañones y formaciones de combate (Cabalburr)

Exposición de carpintería con herramientas, utensilios de labranza y atrezos. Herrería (Cabalburr)

Taller de curtido de pieles y sus usos (Cabalburr)

Noticias relacionadas

La Feria Medieval del Descubrimiento volverá a convertir a Palos de la Frontera en un gran escenario histórico y cultural, con miles de visitantes, recreaciones, música y actividades para todos los públicos. Una cita ya consolidada en Huelva que une tradición, turismo e historia para revivir uno de los episodios más simbólicos vinculados al Descubrimiento de América.