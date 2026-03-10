La feria medieval en Huelva que espera recibir 70.000 personas en un fin de semana: más de 200 puestos y decenas de actividades
Palos de la Frontera celebra los días 14 y 15 de marzo la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento, una cita que recrea el regreso de la Pinta y la Niña con desfiles, recreaciones y un amplio mercado temático.
Los días 14 y 15 de marzo tiene lugar en Palos de la Frontera (Huelva) la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento, una de las celebraciones históricas más destacadas de la provincia, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, y que recrea el regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos en 1493, cuando los marineros trajeron la noticia del descubrimiento de América.
Este evento roza ya el cuarto de siglo de historia y en cada edición congrega a más de 70.000 visitantes en un solo fin de semana, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la provincia de Huelva.
La Feria Medieval del Descubrimiento conmemora el 533 aniversario del regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos, ocurrido el 15 de marzo de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó a bordo de la Niña y pocas horas después arribó la Pinta, capitaneada por el palermo Martín Alonso Pinzón. Este hecho confirmó que desde este pequeño puerto onubense se había iniciado una de las mayores gestas de la historia universal.
Palos de la Frontera se transformará por completo
Las calles del casco histórico se convertirán en un gran escenario medieval donde vecinos y visitantes podrán revivir la atmósfera del siglo XV. Durante dos jornadas, Palos retrocederá 533 años en el tiempo para recordar el momento en que sus marineros regresaron del Nuevo Mundo.
Uno de los momentos más espectaculares llegará el sábado por la mañana con el gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento, uno de los actos más visuales y esperados de la feria, en el que participan cientos de figurantes caracterizados recreando el regreso de los navegantes al Puerto de Palos.
Esta es la programación: más de 200 puestos y decenas de actividades
El recinto medieval ha ido ampliándose en los últimos años para dar respuesta al creciente número de visitantes. En esta edición se instalarán alrededor de 200 puestos medievales, donde el público podrá encontrar artesanía, gastronomía tradicional y productos inspirados en la época.
Viernes 13 de marzo
- 17:45: Recepción de Autoridades. Monasterio de La Rábida
- 18:00: Ofrenda Floral y Réquiem ante la tumba de Martín Alonso Pinzón. Seguidamente, Tedeum de Acción de Gracias en la conmemoración del 533º Aniversario del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos. Monasterio de La Rábida
- 19:00: Ofrenda Floral a Martín Alonso Pinzón con la intervención de autoridades y alcaldes de los pueblos hermanos. Plaza Comandante Ramón Franco
- 20:00: Sesión Extraordinaria de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana. Casa de la Cultura
Sábado 14 de marzo
- 12:00: Gran desfile de la llegada de los marineros del Descubrimiento al Puerto de Palos. Avenida de América
- 13:30: Los cañones del castillo anuncian el comienzo de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento
- 14:10: Gaiteros ‘A Xeneira’ y grupo de baile ‘Vila de Baiona’. Plaza Juan Pablo II
- 14:15: A la hoguera (Urumawa)
- 14:15: Animación del campamento. La Fontanilla
- 14:25: Atrapad a Rodrigo (Náutica)
- 14:30: Cocina Medieval, comida de época y su preparación. La Fontanilla
- 14:30: Los Náufragos (Urumawa)
- 14:40: Un Real Enrole (Náutica)
- 14:45: Venta de verduras por el Mercado (La Magia de la Ilusión)
- 14:45: Talleres de alquimia y pociones (Terra Umbría). La Fontanilla
- 14:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 14:55: Fiesta en Guanahaní (Urumawa)
- 15:00: La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica)
- 15:00: La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). La Fontanilla
- 15:05: Los piratas errantes (Urumawa)
- 15:10: Animación musical (Gaeloc)
- 15:15: Photocall (Almadraba). La Fontanilla
- 15:20: Música Medieval (Ritual)
- 15:30: Pragmáticas reales (Accionarte)
- 15:30: Maquillaje medieval (Litore Lux). La Fontanilla
- 15:40: Música antigua (Upsala)
- 15:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 15:45: Taller infantil Esgrima Tradicional (Sala de armas Plus Ultra). La Fontanilla
- 15:50: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)
- 15:55: A la hoguera (Urumawa)
- 16:00: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)
- 16:00: Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 16:00 a 18:00: Talleres y juegos tradicionales. Plaza de la Iglesia
- 16:05: Atrapad a Rodrigo (Náutica)
- 16:10: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 16:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 16:20: Folk medieval (Treefolk)
- 16:25: Un Real Enrole (Náutica)
- 16:30: Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). Plaza Juan Pablo II
- 16:30: Torneo medieval a pie (Terra Umbría). La Fontanilla
- 16:35: Los Náufragos (Urumawa)
- 16:40: Mercenarios (Alota)
- 16:45: ¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba)
- 16:45: Taller de malabares (Litore Lux). La Fontanilla
- 16:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 16:55: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)
- 17:00: Fiesta en Guahani (Urumawa)
- 17:00: Asociación de bailes medievales de Santa Fe. Plaza Juan Pablo II
- 17:00: Taller de bailes tradicionales (Alota). La Fontanilla
- 17:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)
- 17:10: Animacción musical (Gaeloc)
- 17:15: La brujería del Descubrimiento: ungüentos mágicos (La Magia de la Ilusión)
- 17:15: La Guardia del Mago (Almadraba). La Fontanilla
- 17:20: Música medieval (Ritual)
- 17:25: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 17:30: Concierto Coral “Virgen de los Milagros”. Casa Museo Martín Alonso Pinzón
- 17:30: Gran torneo medieval (Hípica Celta). La Fontanilla
- 17:35: Exhibición de cetrería (Falcon Santos). Plaza Juan Pablo II
- 17:40: Romero y Juliana (Accionarte)
- 17:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 17:45: Tiro con arco (Fragua de Vulcano). La Fontanilla
- 17:50: Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)
- 17:55: A la hoguera (Urumawa)
- 18:00: Las curanderas (Saltinpunqui)
- 18:00: Prueba del Campo de Batallas (Terra Umbría). La Fontanilla
- 18:05: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)
- 18:10: Atrapad a Rodrigo (Náutica)
- 18:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 18:15: Exhibición cetrería (Halcones del Descubrimiento). La Fontanilla
- 18:20: Folk medieval (Treefolk)
- 18:25: Grupo medieval Escuela Municipal de Música
- 18:30: Un Real Enrole (Náutica)
- 18:30: La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrart). La Fontanilla
- 18:35: Los náufragos (Urumawa)
- 18:40: El cura y su orden religiosa (Alota)
- 18:45: Los marineros pescadores que no pescan na’ de na´ (La Magia de la Ilusión)
- 18:45: Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla
- 18:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 18:55: La Pinta, la Niña y la Santa María (Náutica)
- 19:00: Fiesta en Guanahani (Urumawa)
- 19:00: Danzas medievales (Litore Lux). La Fontanilla
- 19:05: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 19:10: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)
- 19:15: Las mujeres Pinzón (Accionarte)
- 19:15: Escuela de escuderos (Terra Umbría). La Fontanilla
- 19:20: Música medieval (Ritual)
- 19:25: Música antigua (Upsala)
- 19:30: Asociación de Bailes Medievales de Santa Fe. Plaza de Juan Pablo II
- 19:30: Enrolando Marinería (Almadraba). La Fontanilla
- 19:35: Animación musical (Gaeloc)
- 19:40: ¡¡Paso, paso!! (Almadraba)
- 19:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 19:45: La pitonisa (Litore Lux). La Fontanilla
- 19:50: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)
- 19:55: Las curanderas (Saltinpunqui)
- 20:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)
- 20:00: Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 20:10: La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui)
- 20:15: El médico pasa consulta (Litore Lux). La Fontanilla
- 20:20: Grupo Medieval Escuela Municipal de Música
- 20:25: Música antigua (Upsala)
- 20:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 20:30: Mesa de Viandas (Almadraba). La Fontanilla
- 20:40: Animación musical (Gaeloc)
- 20:45: La Poción Medicinal (Litore Lux). La Fontanilla
- 20:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 20:55: Pasacalles nocturno Urumawa
- 21:00: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)
- 21:00: Las tabernas del cucharón afilado (Alota). La Fontanilla
- 21:10: ¡La peste, la peste! (Accionarte)
- 21:15: Los secretos del Mago (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 21:20: Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música
- 21:30: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)
- 21:30: Algarada (Fragua de Vulcano). La Fontanilla
- 21:40: Música antigua (Upsala)
- 21:50: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 22:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)
- 22:05: Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui)
- 22:10: La Duquesa y el Duque (Saltinpunqui)
- 22:20: Animación musical (Gaeloc)
- 22:30: Música medieval (Treefolk)
- 22:40: Nos espían (Accionarte)
- 22:50: Música medieval Edena-Ruh-Bakán y Turdión/Grimorum (Turdión)
- 23:00: De los libros se han escapado (Sacra Labrys)
- 23:15: Duendes malos se han escapado por el mercado (La Magia de la Ilusión)
- 23:30: Gran espectáculo “Martín, la fuerza de un líder” (Náutica). Plaza Juan Pablo II
Domingo 15 de marzo
- 12:00: Pasacalles de los marineros del Descubrimiento por Palos y su Mercado. Plaza de la Iglesia
- 13:30: Animación en el campamento. La Fontanilla
- 14:00: A la hoguera (Urumawa)
- 14:00: Cocina medieval, comida de época y su forma de prepararla (Fragua de Vulcano). La Fontanilla
- 14:05: Un Real Enrole (Urumawa)
- 14:10: El corregidor nombra caballeros y cabelleras (La Magia de la Ilusión)
- 14:15: Música temática Turdión/Grimorium (Turdión)
- 14:20: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)
- 14:25: Fiesta en Guanahami (Urumawa)
- 14:30: Atrapad a Rodrigo (Melquiades)
- 14:30: Talleres de alquimias y pociones (Terra Umbría). La Fontanilla
- 14:40: Los piratas errantes (Urumawa)
- 14:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 14:55: Pragmáticas reales (Accionarte)
- 15:00: Animación musical (Gaeloc)
- 15:00: La batalla final entre el bueno y el malo (Alota). La Fontanilla
- 15:05: Los náufragos (Urumawa)
- 15:10: Música medieval (Ritual)
- 15:15: Photocall (Almadraba). La Fontanilla
- 15:20: Romero y Juliana (Accionarte)
- 15:30: Maquillaje de caracterización medieval (Litore Lux). La Fontanilla
- 15:30: Música antigua (Upsala)
- 15:40: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 15:45: Taller infantil esgrima tradicional (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla
- 15:50: Música temática ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)
- 15:55: Un Real Enrole (Náutica)
- 16:00: Juegos infantiles de temática medieval (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 16:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)
- 16:00 a 18:00: Talleres y juegos tradicionales. Plaza de la Iglesia
- 16:05: A la hoguera (Urumawa)
- 16:10: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 16:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 16:20: Folk medieval (Treefolk)
- 16:25: Atrapad a Rodrigo (Melquiades)
- 16:25: La Pinta, la Niña y la Santa María
- 16:30: Torneo medieval a pie (Terra Umbría). La Fontanilla
- 16:30: Exhibición de lucha medieval (Fragua de Vulcano). Plaza Juan Pablo II
- 16:35: Fiesta en Guanahani (Urumawa)
- 16:40: Mercenarios (Alota)
- 16:45: ¡Las vecinas van y vienen! (Almadraba)
- 16:45: Cuenta cuentos: El telediario en la Edad Media (Litore Lux). La Fontanilla
- 16:50: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 16:55: Los náufragos (Urumawa)
- 17:00: Taller de bailes tradicionales de época (Alota). La Fontanilla
- 17:00: Clase magistral infantil (sálvese quien pueda) de esgrima (La magia de la Ilusión). Plaza Juan Pablo II
- 17:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)
- 17:10: Animación musical (Gaeloc)
- 17:15: La guarida del mago (Almadraba). La Fontanilla
- 17:15: Grupo medieval Escuela Municipal de Música
- 17:20: Música medieval (Ritual)
- 17:25: Las mujeres Pinzón (Accionarte)
- 17:30: Gran Torneo Medieval (Hípica Celta). La Fontanilla
- 17:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 17:35: Exhibición de cetrería (Falcon Santos). Plaza Juan Pablo II
- 17:40: Música antigua (Upsala)
- 17:45: Tiro con arco (Fragua de Vulcano). La Fontanilla
- 17:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 17:50: Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión)
- 17:55: Los náufragos (Urumawa)
- 18:00: Prueba del campo de batallas (Terra Umbría). La Fontanilla
- 18:00: Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui)
- 18:05: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)
- 18:10: A la hoguera (Urumawa)
- 18:15: Exhibición de cetrería (Halcones del Descubrimiento). La Fontanilla
- 18:15: Un Real Enrole (Náutica)
- 18:20: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 18:25: Folk medieval (Treefolk)
- 18:30: La Fontanilla, historias de su pueblo (Cabalburr-Teatrat). La Fontanilla
- 18:30: Fiesta en Guanahani (Urumawa)
- 18:35: La Pinta, la Niña y la Santa María (Urumawa)
- 18:40: Atrapad a Rodrigo (Náutica)
- 18:45: Taller “Cómo vestir a un caballero” (Sala de Armas Plus Ultra). La Fontanilla
- 18:45: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ (Turdión)
- 18:50: El cura y su orden religiosa (Alota)
- 18:55: Animación musical (Gaeloc)
- 19:00: Danzas medievales (Litore Lux). La Fontanilla
- 19:00: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 19:05: Gaiteros y bailarinas (Saltinpunqui)
- 19:10: Música medieval (Ritual)
- 19:15: Escuela de escuderos (Terra Umbría). La Fontanilla
- 19:15: La peste, la peste (Accionarte)
- 19:20: Música antigua (Upsala)
- 19:30: Enrolando marinería (Almadraba). La Fontanilla
- 19:30: Pasacalles nocturno (Urumawa)
- 19:40: ¡¡Paso, paso!! (Almadraba)
- 19:45: La pitonisa (Litore Lux). La Fontanilla
- 19:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 19:50: Música temática ‘Turdion/Grimorium’ (Turdión)
- 19:55: Los pescadores del puerto de Palos (Saltinpunqui)
- 20:00: Aquel al que llaman el diestro (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 20:00: El monstruo y el verdugo (Saltinpunqui)
- 20:10: Grupo medieval Escuela Municipal de Música
- 20:15: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 20:15: El médico pasa consulta (Litore Lux). La Fontanilla
- 20:20: Animación musical (Gaeloc)
- 20:30: Danzas medievales (Saltinpunqui). Plaza Mirador del Puerto
- 20:30: Mesa de Viandas (Almadraba). La Fontanilla
- 20:40: La inquisición ajusticia a unos herejes enajenados (La Magia de la Ilusión)
- 20:45: La poción medicinal (Litore Lux). La Fontanilla
- 20:50: Música antigua (Upsala)
- 21:00: Gaiteros y danza (Saltinpunqui)
- 21:00: Las taberneras del cucharón afilado (Alota). La Fontanilla
- 21:10: Música medieval (Treefolk)
- 21:15: Nos espían (Accionarte)
- 21:15: Los secretos del mago (Sacra Labrys). La Fontanilla
- 21:20: Música medieval a cargo de la Banda Municipal de Música
- 21:25: De los libros se han escapado (Sacra Labrys)
- 21:30: Pasacalles nocturno de máscaras (Saltinpunqui)
- 21:30: Algarada (Fragua de Vulcano). La Fontanilla
- 21:35: Música medieval ‘Edena-Ruh-Bakán’ y ‘Turdión/Grimorium’ (Turdión)
- 21:40: Animación musical (Gaeloc)
- 21:45: La Buena Ventura (Saltinpunqui)
- 21:50: El Monstruo y el Verdugo (Saltinpunqui)
- 21:55: La duquesa y el duque (Saltinpunqui)
- 22:00: Gran espectáculo ‘La Pócima de la Eterna Juventud’ (Náutica). Plaza Juan Pablo II
- 22:30: Los cañones del castillo anuncian el final de la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento
Exposiciones y talleres permanentes
Plaza Mirador del Puerto
- Taller de alfarería y modelado
- Taller de elaboración de jabón artesano
- Taller de cerámica
Plaza Km. 0 del Descubrimiento
- Taller de talla en madera
- Taller de zapatería
- Taller de cestería
- Taller de vidrio
La Fontanilla
- Taller de acuñación artesanal
- Taller de demostración de forja artesanal
- Taller de albardonería
- Taller de destilación de plantas aromáticas
- Taller de talla en piedra
- Exposición de aves rapaces Falcon Santos
- Taller de demostración de caligrafía medieval
- Taller de xilografía (Baluarte)
- Taller de pirograbado
- Taller de toneles
- Taller de armería
- Exposición de halcones del Descubrimiento
Ayuntamiento
- Exposición ‘El Vuelo del Plus Ultra y sus Protagonistas’
Casa Museo Martín Alonso Pinzón
- Exposición permanente
Museo Naval
- Exposición permanente
Plaza de la Iglesia
- Corral
- Exposición de cañones y armas de época
- Campamento artillero con demostraciones de disparos con cañones y formaciones de combate (Cabalburr)
- Exposición de carpintería con herramientas, utensilios de labranza y atrezos. Herrería (Cabalburr)
- Taller de curtido de pieles y sus usos (Cabalburr)
La Feria Medieval del Descubrimiento volverá a convertir a Palos de la Frontera en un gran escenario histórico y cultural, con miles de visitantes, recreaciones, música y actividades para todos los públicos. Una cita ya consolidada en Huelva que une tradición, turismo e historia para revivir uno de los episodios más simbólicos vinculados al Descubrimiento de América.
