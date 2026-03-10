El mapa de las 17 carreteras más peligrosas de Andalucía según la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado el Programa de Seguridad Vial 2024-2026 de la Red de Carreteras Autonómica, un instrumento con el que identificar los tramos con mayor riesgo de accidentes y planifica actuaciones para mejorar la seguridad en las vías que dependen de la comunidad. La medida ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) mediante una orden de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Un plan para detectar y corregir los puntos más peligrosos

Este programa, detalla el BOJA, forma parte del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2030, la estrategia regional que marca las políticas de movilidad y transporte en la comunidad. Entre sus objetivos está garantizar que la circulación por las carreteras andaluzas se realice en condiciones óptimas de seguridad, comodidad y sostenibilidad.

Con este documento, la Junta establece una planificación de actuaciones en los tramos de la red autonómica donde se registran más accidentes o existe mayor riesgo potencial, lo que permite priorizar inversiones y decidir dónde intervenir antes.

Cómo se eligen los tramos donde actuar

Para seleccionar los puntos donde se actuará, el programa analiza distintos indicadores de seguridad vial, entre ellos los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) o el índice de peligrosidad, que relaciona el número de accidentes con el volumen de tráfico.

Además, se aplica la metodología europea de evaluación de la seguridad vial, que clasifica los tramos en distintos niveles de riesgo y permite identificar aquellos con alta o muy alta prioridad de intervención.

El análisis también se basa en estadísticas de accidentes, datos de tráfico y estudios técnicos realizados por la Dirección General de Infraestructuras Viarias, así como en la comparación con la media de carreteras de características similares a nivel nacional.

Cuáles son las carreteras más peligrosas

En el BOJA se han identificado y señalado los puntos más peligrosos en la red de carreteras de Andalucía. Los tramos de carretera identificados con mayor riesgo de siniestralidad se reparten por varias provincias y afectan principalmente a carreteras convencionales que conectan municipios o dan acceso a zonas industriales y rurales. En Almería, las actuaciones se concentran en la A-348, a la altura de Alhama de Almería, y en la A-358 en el entorno de Berja, mientras que en Granada se ha señalado un largo tramo de la A-325 entre Fonelas y la conexión con la A-92, además de la intersección de la A-4100 en Guadix, vinculada al acceso al polígono industrial de La Marcoba y al hospital comarcal.

En Cádiz, los puntos más conflictivos se localizan en tres vías: la A-405 entre Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, la A-2003 entre los kilómetros 2 y 4 en La Línea de la Concepción y la A-383 entre los kilómetros 4,88 y 7,38 en el acceso este a esta misma ciudad, cerca del polígono El Zabal. En Córdoba aparecen varios tramos con riesgo elevado, como la A-3075 entre los kilómetros 2 y 3 en Espiel, además de actuaciones en la A-386 en Palma del Río y en la A-424 en Villanueva de Córdoba, donde se han detectado problemas de seguridad vinculados a intersecciones y características del trazado.

También se han identificado tramos peligrosos en otras provincias. En Huelva, el punto señalado se sitúa en la A-472 a la altura de Manzanilla, mientras que en Jaén el riesgo se concentra en un tramo amplio de la A-315 en Torreperogil. En Málaga, los problemas se localizan en tres carreteras del entorno de Ronda y la Serranía, concretamente en la A-397, la A-367 y la A-7205. Por último, en Sevilla se han detectado dos tramos conflictivos en la A-457 entre Carmona y Lora del Río, una vía intercomarcal con tráfico relevante donde se prevén actuaciones para mejorar la funcionalidad y la seguridad de la circulación.

Qué actuaciones se prevén

Las intervenciones incluidas en el programa abarcan mejoras en el trazado de carreteras, refuerzo del firme, instalación de barreras de seguridad, señalización o balizamiento, así como la creación de rotondas o pasos seguros para peatones y ciclistas en puntos conflictivos.

El objetivo es reducir la accidentalidad y la gravedad de los siniestros, actuando tanto en zonas donde ya se han registrado accidentes como en tramos donde se detecta un riesgo potencial para la circulación.

Horizonte hasta 2030

Aunque el programa se denomina 2024-2026, su planificación se integra dentro del marco del PITMA 2030, por lo que las actuaciones podrán ampliarse o actualizarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de nuevas necesidades detectadas en la red de carreteras andaluza.

Con esta herramienta, la Junta pretende anticiparse a los problemas de seguridad vial y priorizar las inversiones en los puntos más peligrosos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los conductores y del resto de usuarios de las carreteras autonómicas.