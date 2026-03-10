La Junta de Andalucía ofrece "plena colaboración" con la investigación judicial y subraya que el gerente de La Cartuja depende de varias instituciones

La imputación del ex alto cargo de Deportes, José María Arrabal, y del actual gerente del Estadio Cartuja, Daniel Oviedo, por posibles irregularidades en los contratos firmados con la Federación Española de Fútbol para la celebración en Sevilla de la Eurocopa de selecciones en 2021 ha puesto en el foco la gestión de un equipamiento que se ha relanzado durante los últimos años con la celebración de grandes eventos deportivos y espectáculos de música.

El consejo de administración, del que forman parte Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación Provincial, entre otros, debe ahora decidir la continuidad del actual gerente, Daniel Oviedo, ante el nuevo escenario judicial. "Es el consejo de administración y no la Junta de Andalucía la que debe decidir nombramientos y ceses", puntualizan desde la Consejería de Cultura y Deporte. Desde este departamento inciden, en cualquier caso, en su posición de "plena colaboración con la autoridad judicial facilitando toda la documentación requerida para esclarecer los hechos".

El PSOE pide responsabilidades y comparecencias urgentes

Por su parte, el Grupo Socialista ha pedido la comparecencia urgente en el Parlamento de la consejera Patricia del Pozo y del gerente del Estadio de la Cartuja al entender que el informe de la UCO y el auto judicial "implican directamente a los dos máximos responsables por una gestión que vincula los fondos públicos de la Junta de Andalucía con la trama del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales".

Así lo ha señalado este martes el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha advertido que hubo "una subvención de casi cinco millones de euros que se detrajeron de los fondos de educación de la comunidad autónoma de Andalucía para acometer unas obras en un estadio de fútbol". "El dinero de las guarderías de los niños andaluces terminó, o pudo terminar, en los bolsillos de la trama de Rubiales", subrayó.

Desde el PSOE-A quieren que "se den explicaciones" desde la Junta, para aclarar cuestiones como "por qué se le quitó al consejo de administración" de la sociedad del Estadio de La Cartuja, que cuenta con "una amplia representación institucional", la "capacidad de decisión sobre los gastos" de dicha organización estatal "para abordar las obras que se planificaron en aquel momento del estadio" hispalense.

"Se trata de fondos públicos, de recursos de la educación pública, y sería muy grave que altos cargos de la Junta de Andalucía hayan participado directamente en una trama encabezada" por Luis Rubiales y que "hayan podido presuntamente beneficiarse de su posición al frente de una institución pública para tomar decisiones que no han defendido el erario público", sino que "puede ser que hayan defendido exclusivamente el patrimonio privado de manera ilegítima de algunos cuantos".

Por Andalucía pide una investigación

En esta línea, el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reclamado la apertura de "una investigación interna" tras los informes de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el auto judicial. En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo ha considerado que esa indagación endógena debe ayudar a vislumbrar "cuáles fueron las actuaciones y si hay más implicados en el Gobierno andaluz" y a partir de las conclusiones de ese trabajo "asumir las responsabilidades políticas que se deriven de ellos".