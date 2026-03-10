Netflix rueda en esta playa de Huelva una serie internacional basada en una célebre novela de Edith Wharton

La playa de El Portil (Punta Umbría, Huelva) se ha convertido estos días en uno de los escenarios elegidos para el rodaje de ‘La Edad de la Inocencia’, una nueva serie internacional de Netflix producida por Our Film 2025 SL. La producción ha instalado parte de su operativo en este enclave del litoral onubense, aprovechando tanto su entorno natural como distintos espacios del núcleo urbano. Todavía no hay una fecha definitiva para el estreno de la serie.

Según ha difundido el Ayuntamiento de Punta Umbría, el equipo de rodaje ha situado su campamento base en la explanada de la calle Mariposa de El Portil y ha desarrollado grabaciones en varios puntos de la zona, incluido Nuevo Portil y la playa de la Flecha. La elección de estas localizaciones refuerza el atractivo de la costa de Huelva como plató para producciones audiovisuales de proyección internacional.

Camiones del rodaje de la serie en El Portil. / El Correo

La serie, basada en la reconocida novela de Edith Wharton, contará con seis episodios y abordará el conflicto entre el deber social y los deseos personales en la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. El rodaje en El Portil sitúa de nuevo a este enclave en el mapa audiovisual y lo vincula a una de las próximas apuestas de la plataforma.

Sinopsis y reparto

La nueva serie adapta la célebre novela de Edith Wharton sobre un amor prohibido en la aristocracia neoyorquina y retoma una historia que ya llevó al cine Martin Scorsese en 1993, con Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder. La producción ha despertado expectación por su reparto, en el que figuran Kristine Froseth, Ben Radcliffe y Camila Morrone, encargada de dar vida a una seductora condesa. El rodaje se ha desarrollado desde otoño en Praga, con estancias también en Liberec, y más adelante el equipo se ha trasladado a España.