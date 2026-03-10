La reina Letizia recorre en Almería el mayor laboratorio de innovación agrícola del Mediterráneo

La Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, situada en la localidad almeriense de El Ejido, ha vuelto a situarse este martes en el centro del mapa de la innovación agrícola con la visita de la reina Letizia, quien ha recorrido las instalaciones de este centro tecnológico que el pasado año celebró su 50º aniversario como referente en investigación aplicada a la agricultura intensiva mediterránea.

Entre invernaderos experimentales, laboratorios y parcelas de ensayo, la jornada ha servido para mostrar a la Reina el trabajo que se desarrolla en este enclave desde 1975, considerado por muchos técnicos y agricultores como una de las claves de la evolución del modelo agrícola almeriense.

El presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, ha aprovechado la visita para contextualizar la trayectoria del centro. Según ha señalado, la historia de Las Palmerillas "corre en paralelo a la del propio sector hortofrutícola almeriense", un proceso que "algunos llaman el milagro de Almería", aunque responde a décadas de "trabajo, esfuerzo e ilusión".

Baamonde ha destacado también el interés mostrado por la reina Letizia durante el recorrido, especialmente en cuestiones relacionadas con el control biológico, la economía circular y la agricultura ecológica.

"Venía perfectamente preparada", ha apuntado el presidente de Cajamar, quien ha añadido que la monarca también mostró su sorpresa por el nivel tecnológico presente en la estación experimental.

Investigación y tecnología en los invernaderos experimentales

La visita ha comenzado con una presentación institucional en la que se ha proyectado un vídeo sobre la trayectoria de Las Palmerillas, antes de que los responsables del centro explicaran sus principales líneas de investigación.

Este centro funciona desde hace cinco décadas como laboratorio de ensayo para el sector hortícola, donde se prueban nuevas variedades, sistemas de cultivo y tecnologías que posteriormente se transfieren al sector agrícola.

A continuación, la Reina ha visitado el laboratorio de biotecnología, donde los investigadores le han explicado distintos proyectos relacionados con el desarrollo de bioestimulantes y bioproductos, incluidos los obtenidos a partir de algas, así como investigaciones vinculadas a la alimentación saludable.

El recorrido ha continuado por varios invernaderos experimentales que reproducen diferentes condiciones de cultivo. En el invernadero número 22, dedicado al tomate, se han presentado avances sobre manejo saludable del suelo, control biológico de plagas, uso eficiente del agua y fertilizantes y procesos de robotización aplicados al cultivo.

En el invernadero número 21, con distintas hortalizas, los investigadores han mostrado cómo la mejora de determinadas condiciones ambientales influye en el desarrollo de los cultivos. La monarca también ha conocido innovaciones en la optimización de estructuras de invernadero, como un modelo fabricado con fibra de vidrio, además de técnicas de manejo ecológico aplicadas a la agricultura intensiva.

El recorrido ha finalizado en un invernadero de berenjenas, donde los técnicos han explicado el papel del enarenado, un sistema tradicional de cultivo, junto al uso de trampas digitales para el control biológico de plagas y sistemas de digitalización de datos agrícolas para mejorar la gestión de las explotaciones.

Los responsables del centro han señalado que algunos de los ensayos actualmente en marcha se centran en la valorización de subproductos agrícolas, el uso de microorganismos con aplicaciones en alimentación, farmacia o estética, así como en el desarrollo de envases biofuncionales para alimentos saludables y de alto valor añadido.

Formación e integración de personas migrantes

Más allá de la innovación tecnológica, la visita también ha puesto de relieve la dimensión social de la agricultura almeriense, que ha permitido "encontrar trabajo a personas con dificultades, dotándoles de una cualificación profesional agrícola", según ha destacado Casa Real en una nota.

La jornada ha concluido con un encuentro con participantes en programas de la Fundación Almería Tierra Abierta, una iniciativa que trabaja para mejorar la integración social y laboral de personas migrantes en la provincia.

La portavoz de la fundación, Beatriz González Martín, ha explicado que el objetivo de la entidad es mejorar la vida de las personas inmigrantes que residen en Almería y aprovechar la diversidad como un activo positivo para la sociedad.

La organización impulsa programas formativos orientados a facilitar la inserción laboral, con cursos relacionados con agricultura, hostelería y aprendizaje del español. Según González Martín, muchas de las personas que ya trabajan en el campo necesitan seguir formándose para mejorar sus oportunidades laborales.

La fundación busca además fomentar la colaboración entre empresas, administraciones y entidades sociales para generar oportunidades reales en el territorio. "Para nosotros es muy importante que todas las personas que viven aquí puedan formar parte de la comunidad y desarrollar su proyecto de vida", ha señalado.

En este sentido, los responsables del programa han subrayado que una de las mayores satisfacciones del proyecto es comprobar cómo los participantes aprovechan la formación recibida para abrir nuevas oportunidades laborales y mejorar su integración en la sociedad almeriense.