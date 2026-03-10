Susana Díaz responde a Juanma Moreno en El Hormiguero: "Fue incapaz de dejarme gobernar en Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presumió este lunes en El Hormiguero de moderación. El dirigente popular analizó la situación actual de la política y no perdió la oportunidad para hablar tanto de Vox, como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta situación no ha pasado por alto para Espejo Público, que ha aprovechado para revisar el programa con la expresidenta Susana Díaz.

En sus respuestas a las preguntas que le hacía el presentador Pablo Motos, el dirigente popular subrayó que "Sánchez ha llevado al extremo a la política". Así, Moreno aseguró que confía en que "el sanchismo desaparezca y vuelva el PSOE, la socialdemocracia al estilo europeo". De hecho, el presidente de la Junta señaló que "hay cuestiones de estado que solo las vamos a poder resolver el PP y el PSOE".

La expresidenta andaluza, Susana Díaz, no ha tardado en contestar al popular, esta vez en Espejo Público. La ahora senadora socialista, que se enfrentó al presidente Pedro Sánchez en las primarias del partido, se ha definido como socialdemócrata y no como sanchista. "Él dice que con la socialdemocracia sí se puede entender", ha subrayado la que fuera líder de los socialistas andaluces ante las preguntas de Susana Griso.

Díaz recuerda lo ocurrido en las elecciones de 2015

"En 2015 fue la primera vez que nos enfrentamos en las urnas", ha recordado Díaz que ha puntualizado que su formación ganó "de calle" aquellas elecciones. Además, ha señalado que "no habia posibilidad de una mayoría alternativa", sin embargo, el ahora presidente de la Junta fue "incapaz", según las palabras de la propia socialista, de dejarle gobernar. "Tuve que pactar con Ciudadanos", ha insistido Díaz.

La expresidenta de la Junta ha analizado en el plató de Espejo Público, programa en el que participa como colaboradora habitual, el paso de Moreno por El Hormiguero de Moreno y ha reconocido que tiene una buena relación con su sucesor y que se lleva "bien" con él. De hecho, el pasado 28 de febrero ambos compartieron algunas impresiones antes del acto institucional celebrado en el Parlamento de Andalucía.

Con las elecciones autonómicas a solo tres meses de distancia, la senadora del PSOE se mostró hace poco al servicio de su partido. "Cuando se me pide ayuda, estaré, porque soy leal al PSOE por encima del dirigente o la dirigente que en cada momento", apuntaba hace solo unos días en este mismo matinal, donde también recordó que en 2022 "ni siquiera" se le dejó participar en la campaña electoral.