Las tarjetas monedero para familias vulnerables en Andalucía se desbloquean tras un año: las repartirán Carrefour y la cadena Masymas

Hace un año, en marzo de 2025 caducaron las tarjetas monedero que repartió el Gobierno de España a través de la Cruz Roja. Hasta 20.000 familias andaluzas podrán beneficiarse de esta ayuda una vez entren marcha. Ahora, un año después, la Junta de Andalucía ha conseguido adjudicar todos de los ocho lotes que conforman la ayuda en la comunidad autónoma, después de un nuevo retraso en seis de las ocho provincias.

El pasado 12 de febrero, la Junta adjudicó los lotes correspondientes a las provincias de Córdoba y Jaén para los próximos 24 meses. En concreto, la empresa que se ha hecho con los contratos ha sido Luis Piñar S.A., una compañía jiennense implantada en ambas provincias. La entidad tiene 81 establecimientos, la mayoría en Córdoba y Jaén. En total son 67 supermercados Masymas, cinco tiendas de proximidad Minymas y ocho EuroCash.

En concreto, la Consejería de Inclusión ha licitado el contrato de Córdoba, donde había cinco licitadores presentados, por 4.322.110,10 millones de euros (IVA incluido) y el de Jaén, donde había cuatro licitadores, por 3.707.205,83 millones. En total, la Junta debe adjudicar 46.040.763,87 millones, gracias a fondos de la Unión Europea, para cubrir las necesidades de las tarjetas monedero todas las provincias.

Carrefour se lleva seis lotes

Fuentes de Inclusión consultadas por El Correo de Andalucía explicaban que, en el resto de provincias, "las empresas con más puntuación no habín podido acreditar toda la información, no cumplían los requisitos", por lo que se le solicitaron los datos a los segundos. En concreto, dos grupos se habían llevado las adjudicaciones. Ante esta situación, la cartera de López volvió a abrir un nuevo plazo para la presentación de la documentación.

El resto de lotes de las provincias se los ha llevado el grupo Carrefour S.A., responsable del primer reparto que realizó el Estado. La multinacional francesa será la responsable de las tarjetas monedero en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén y Almería. Los lotes fueron adjudicados el pasado 26 de febrero y, en total, suponen una inversión de 38.011.447,94 euros por parte de la Consejería de Inclusión.

La idea de la cartera que dirige Loles López era hacer un lote por cada una de las provincias para facilitar la implantación en el territorio. La Junta lamentaba que había muchos municipios en los que la cadena adjudicataria, Carrefour, no estaba implantada y el objetivo era que los ciudadanos las tuvieran cerca. Ahora, la Consejería espera formalizar el contrato, aunque desconocen la fecha en la que se podrá firmar.

Las tarjetas tendrán un año de duración

Incluso el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir para apresurar a la Junta en el reparto después de que numerosos ayuntamientos se quejaran por los retrasos. Desde la Junta siempre han insistido en su malestar porque el Estado decidiera "unilateralmente" la puesta en marcha de la subvención. De hecho, la comunidad pidió al Gobierno que ampliara el plazo debido a la difícil implantación en el territorio.

Las ayudas dependen del número de miembros que conforman un núcleo familiar. En concreto, para cada unidad familiar de dos personas es de 130 euros, de 160 para las de tres personas, de 190 para cuatro y de 220 para las familias de cinco o más miembros. A esto se suma también un sistema de medidas de acompañamiento dirigido por un itinerario personalizado que fomente su inclusión social.

Las tarjetas son de uso personal e intransferible y tendrán una duración de 12 meses en los que los beneficiarios podrán utilizarlas en los supermercados que hayan ganado la licitación. Estas ayudas podrán ser canjeadas por alimentos, productos de higiene y pañales para niños. Así, quedan fuera otros productos como las bebidas que tengan gas o azúcar, el alcohol, los productos dietéticos, bollería y chucherías.