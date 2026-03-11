Andalucía aprueba este mes sus 700 millones de ayudas al campo tras las borrascas: hasta 150.000 euros por cultivo en zona inundada

Las primeras convocatorias de ayudas para el campo andaluz para agricultura, ganadería o pesca afectada por las últimas borrascas de la Junta de Andalucía arrancarán este mes de marzo. La Consejería de Agricultura dispone ya de la primera parte del presupuesto transferido por la Consejería de Hacienda a través de modificaciones presupuestarias y del uso del superávit de forma que podrá activar los mecanismos anunciados en el Plan Andalucía Actúa a lo largo de este mes marzo.

El mayor volumen de recursos se va a movilizar, como estaba previsto en el plan de ayudas directas. Serán 700 millones cuyas bases está previsto que se aprueben el próximo 18 de marzo. Se han elaborado tomando como referencia las líneas establecidas por el Ministerio para que sean compatibles y complementarias de forma que se puedan adherir a ellas todos los sectores más afectados por los destrozos causados por las borrascas. Las bases están ya elaboradas:

El mayor volumen, 500 millones de euros, se destinará a las explotaciones ubicadas en las 272.000 hectáreas que han resultado inundadas. De ellas, 70.000 son de cultivos leñosos y 200.000 de tierra arable. Todos los propietarios de cultivos ubicados en estas zonas tendrán ayudas directas que podrán alcanzar los 150.000 euros. Tal y como el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, anunció en las bases se tendrán en cuenta distintas circunstancias de forma que habrá cálculos distintos para cultivos leñosos, tierra arable o invernaderos.

La segunda línea, con 75 millones de euros, se destinará a la ganadería extensiva, incluida en este caso la apicultura. Los cálculos se establecerán en régimen de minimis, es decir con un umbral tan bajo que no afecten a la competencia.

En tercer lugar se encuentran los 65 millones de euros para aquellas explotaciones que se encuentren fuera de la zona inundada pero que puedan acreditar que han sufrido daños que afectan a más del 30% de su potencial productivo por el viento o por inundaciones de los invernaderos, macrotúneles y árboles caídos. En este caso, se tendrá que elaborar un informe y justificar los desperfectos causados.

El cuatro bloque está reservado para las industrias. La Junta de Andalucía habilitará una línea para las empresas de manipulación o comercialización que estén ubicadas en la capa inundada con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y puedan exportar sus productos sin inconvenientes.

Ayudas a la pesca e inversiones en caminos rurales y cauces

La Consejería de Agricultura, además, dispondrá además de una línea específica destinada a la pesca. Concretamente, la Consejería de Hacienda ya ha aprobado el uso del superávit presupuestario de los últimos ejercicios (autorizado por el Ministerio de Hacienda) para abrir una línea de ayudas con 16,7 millones de euros.

Para los caminos rurales la Junta de Andalucía plantea 120 millones de euros mientras que hay otros 294 millones para cauces, caminos rurales y caminos dañados que se ejecutarán de forma directa desde la Consejería o a través de ayuntamientos y comunidades de regantes titulares de las infraestructuras.