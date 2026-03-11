Las empresas andaluzas pierden peso en los contratos de obra pública: "No merecemos jugar en segunda"

Las obras en Andalucía las hacen empresas de fuera. Esa ha sido la principal denuncia que han subrayado este miércoles desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop) en la presentación de su informe anual. "No merecemos jugar en segunda", ha denunciado la patronal después de una caída en las inversiones de obra pública tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía.

Las empresas andaluzas han recibido solo el 48% de las inversiones en infraestructura pública que se han realizado en la comunidad autónoma en 2025. La cifra es tres puntos inferior a la de 2024 y se sitúa en su dato más bajo desde 2014. De hecho, desde Ceacop lamentan que esta es la "principal debilidad" del sector en el territorio andaluz y exige que su peso "sea importante y en unas condiciones adecuadas".

Según la patronal, reciben solo el 25% de las inversiones en este tipo de obras por parte del Estado y no llegan al 50% en los contratos de la Junta de Andalucía, donde en 2025 se han quedado en el 44%. La tendencia se rompe con los ayuntamientos de la comunidad autónoma, que han duplicado las inversiones en infraestructura públicas y adjudican el 80% de los contratos a empresas andaluzas.

"Desprecio" por parte del Estado

Ceacop ha "puesto el foco" en las inversiones que han realizado los distintos organismos públicos. El objetivo de la patronal no es solo ver las cantidades, sino comprobar también la participación del tejido económico de Andalucía en las mismas. Así, chequea "miles de adjudicaciones una por una" y comprueba incluso el "porcentaje de participación que tiene cada una de las empresas" en las UTE para ver "la realidad" de lo que se invierte.

"Hay un desprecio absoluto del Gobierno central con las empresas andaluzas en las adjudicaciones", ha lamentado el presidente de Ceacop, Carlos López Navarrete, que ha explicado el 25% de inversiones de 2025 "rompe con una tendencia" que les generaba "un poco de luz". En 2024, las empresas andaluzas realizaron el 60% de las inversiones en carreteras, mientras que este año se ha caído hasta un 30%.

López Navarrete ha señalado además que "Adif sigue sin contar con las empresas andaluzas". Ante esta situación, Ceacop ha impuesto el foco en lo que ocurre otros territorios y percibe que las empresas autonómicas reciben entre el 50% y el 60% de las inversiones, unas cifras que "nunca" se han visto en Andalucía. "Si tenemos capacidad de hacer un tramo de metro, la tenemos para un tramo de AVE", ha denunciado.

Las inversiones de la Junta no llegan al 50%

"Tenemos medios y experiencia", ha defendido el presidente de Ceacop, que ha apuntado que "hay un club selecto en Madrid" para el que van muchos de los contratos. Sin embargo, ha destacado que las empresas de la comunidad autónoma han demostrado que son capaces de hacer "cualquier tipo de infraestructura" y ha querido aclarar que las empresas andaluzas no son "subcontratas de empresas nacionales".

La situación no es muy diferente en las inversiones autonómicas. "Hace mas de una década que lo que invierte la Junta en empresas andaluzas no llega al 50%". Si bien hay un cambio de tendencia en la actitud de la Consejería de Fomento, donde "las adjudicaciones a empresas andaluzas eran del 33%", y han vuelto a "valores históricos", las inversiones de 2025 las ha concentrado la Consejería de Salud.

Ceacop ha establecido en los ayuntamientos de la comunidad autónoma sus "clientes potenciales". "No por habitual deja de tener importancia el crecimiento de las entes locales", ha explicado López Navarrete, que ha aplaudido que son los consistorios las administraciones públicas que "más confían en la empresa andaluza", una situación que el representante de la patronal ha querido "reconocer y alabar".