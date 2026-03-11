Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet frio lluviasPescaíto fritoÁngel Haro VillamarínBienestar animalInspectores gestión ambientalEstadio CartujaImputación gerente CartujaAmpliación Feria de Abril 2027Feria medievalMetro Sevilla appHermandad de la Paz
instagramlinkedin

Las empresas piden una revisión de los contratos de obra pública en Andalucía ante la subida de materias primas por la guerra

Los materiales derivados del petróleo podrían subir un 50%, lo que "supone una auténtica ruina"

10/03/2026 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita la renovación del firme del principal acceso a Albuñol desde la autovía A-7. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA JUNTA DE ANDALUCÍA

10/03/2026 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visita la renovación del firme del principal acceso a Albuñol desde la autovía A-7. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

"Si sube el petróleo, suben las materias primas". Cualquier conflicto tiene una afección muy rápida en los costes de las materias primas y en el sector piden cambios en las relaciones con la administración. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop) ha compartido este miércoles su informe sobre inversión de obra pública en la comunidad autónoma y ha pedido que se revisen los contratos para evitar licitaciones desiertas.

El propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta misma mañana que, pese a que la gasolina y el diésel saltan la barrera de los dos euros por litro, el encarecimiento del crudo todavía no se ha trasladado completamente al precio de los combustibles. Así, ha puntualizado que suele tardar entre cuatro y diez días en reflejarse de forma plena en el precio de la gasolina y el diésel.

"Ya estamos viendo el efecto en el precio del petróleo y tiene toda la pinta que va a haber un traslado en el coste de la materia prima", ha lamentado el presidente de Ceacop Carlos López Navarrete en una rueda de prensa. El representante de la asociación ha puntualizado que hay que "aprender del pasado" y ha subrayado que hay que "exigirle a las administraciones responsables que actúen de forma anticipada".

Subida de las materias primas

La propuesta de Ceacop incluye la creación de mecanismos automáticos de actualización de precios. Hasta ahora, el modelo vigente consiste en que la empresa adjudicataria realiza la obra y, una vez esta esté terminada, la empresa debe reclamar la diferencia por el aumento de los costes. Esta es además un sector que trabaja directamente con productos derivados del petróleo, por lo que el encarecimiento es automático.

La subida el betún, que procede del petróleo, se da de forma exponencial si se compara con otros materiales como el acero. "Si las cosas valen mas, el promotor tiene que actualizarlo directamente para evitar obras desiertas, paradas o evitar que una empresa pueda tener una ruina", ha insistido López Navarrete, que ha recalcado que "si cualquier derivado del petróleo sube un 50%, supone una auténtica ruina".

Noticias relacionadas y más

En el recuerdo de las empresas constructoras andaluzas está todavía lo ocurrido durante la guerra de Ucrania. El comienzo de la invasión provocó una subida de los costes de producción de un 50% en el marco temporal de un año y medio, lo que supuso un gran golpe contra el sector. El presidente de Ceacop ha lamentado que "periódicamente se producen" estos conflictos y exige que "actualicemos o modernicemos" el sistema.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
  2. Una DANA llegará el lunes a Andalucía y las lluvias pueden alargarse al miércoles: estas son las zonas afectadas
  3. Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles
  4. Andalucía desarrolla una nueva solución matemática para frenar la pérdida de arena de las playas de Huelva y Cádiz
  5. Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
  6. El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario
  7. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  8. Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes

Las empresas piden una revisión de los contratos de obra pública en Andalucía ante la subida de materias primas por la guerra

Las empresas piden una revisión de los contratos de obra pública en Andalucía ante la subida de materias primas por la guerra

El mito de la entrevista espontánea

La UCO investiga si altos cargos de La Cartuja compraron dos pisos con los amaños de las obras del estadio para la Eurocopa

La UCO investiga si altos cargos de La Cartuja compraron dos pisos con los amaños de las obras del estadio para la Eurocopa

La reina Letizia recorre en Almería el mayor laboratorio de innovación agrícola del Mediterráneo

La reina Letizia recorre en Almería el mayor laboratorio de innovación agrícola del Mediterráneo

La UCO desvela cómo la trama de Rubiales cobraba sus presuntas mordidas de la RFEF y La Cartuja

La UCO desvela cómo la trama de Rubiales cobraba sus presuntas mordidas de la RFEF y La Cartuja

El mapa de las 17 carreteras más peligrosas de Andalucía según la Junta de Andalucía

El mapa de las 17 carreteras más peligrosas de Andalucía según la Junta de Andalucía

Adif pide permiso al juzgado para ejecutar nueve obras en el entorno del accidente de Adamuz

Adif pide permiso al juzgado para ejecutar nueve obras en el entorno del accidente de Adamuz

Las reservas de agua se consolidan en Andalucía: la cuenca del Guadalquivir supera el 80%

Las reservas de agua se consolidan en Andalucía: la cuenca del Guadalquivir supera el 80%
Tracking Pixel Contents