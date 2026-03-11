Las empresas piden una revisión de los contratos de obra pública en Andalucía ante la subida de materias primas por la guerra

"Si sube el petróleo, suben las materias primas". Cualquier conflicto tiene una afección muy rápida en los costes de las materias primas y en el sector piden cambios en las relaciones con la administración. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop) ha compartido este miércoles su informe sobre inversión de obra pública en la comunidad autónoma y ha pedido que se revisen los contratos para evitar licitaciones desiertas.

El propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta misma mañana que, pese a que la gasolina y el diésel saltan la barrera de los dos euros por litro, el encarecimiento del crudo todavía no se ha trasladado completamente al precio de los combustibles. Así, ha puntualizado que suele tardar entre cuatro y diez días en reflejarse de forma plena en el precio de la gasolina y el diésel.

"Ya estamos viendo el efecto en el precio del petróleo y tiene toda la pinta que va a haber un traslado en el coste de la materia prima", ha lamentado el presidente de Ceacop Carlos López Navarrete en una rueda de prensa. El representante de la asociación ha puntualizado que hay que "aprender del pasado" y ha subrayado que hay que "exigirle a las administraciones responsables que actúen de forma anticipada".

Subida de las materias primas

La propuesta de Ceacop incluye la creación de mecanismos automáticos de actualización de precios. Hasta ahora, el modelo vigente consiste en que la empresa adjudicataria realiza la obra y, una vez esta esté terminada, la empresa debe reclamar la diferencia por el aumento de los costes. Esta es además un sector que trabaja directamente con productos derivados del petróleo, por lo que el encarecimiento es automático.

La subida el betún, que procede del petróleo, se da de forma exponencial si se compara con otros materiales como el acero. "Si las cosas valen mas, el promotor tiene que actualizarlo directamente para evitar obras desiertas, paradas o evitar que una empresa pueda tener una ruina", ha insistido López Navarrete, que ha recalcado que "si cualquier derivado del petróleo sube un 50%, supone una auténtica ruina".

En el recuerdo de las empresas constructoras andaluzas está todavía lo ocurrido durante la guerra de Ucrania. El comienzo de la invasión provocó una subida de los costes de producción de un 50% en el marco temporal de un año y medio, lo que supuso un gran golpe contra el sector. El presidente de Ceacop ha lamentado que "periódicamente se producen" estos conflictos y exige que "actualicemos o modernicemos" el sistema.