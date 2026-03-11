José María Arrabal, el exsecretario general de Deportes de la Junta investigado por el Caso Eurocopa al que se le intervendrán sus criptomonedas

José María Arrabal es un hombre conocido en el mundo del deporte andaluz, un hombre de negocios al que también se relaciona con las criptomonedas. Corría el año 2018 cuando la Junta de Andalucía pasaba a estar gobernada por PP y Ciudadanos. De la mano del consejero de Deportes, el malogrado Javier Imbroda, José María Arrabal accedería al puesto de Secretario General para el Deporte. Era el 5 de febrero de 2019 y su poder se extendría hasta finales de 2024. A partir de ahí, tras su cese, la Junta autorizó su fichaje por la empresa Acciona.

Bajo el mandato de Arrabal, Andalucía ha recibido multitud de eventos deportivos. Sevilla ha acogido partidos de la Eurocopa y se ha convertido, con el estadio de La Cartuja, en la sede de varias finales de la Copa del Rey. Pero no solo la capital andaluza, Málaga también fue sede de grandes eventos deportivos como la Copa Davis, organizada por Kosmos, la empresa de Gerard Piqué que llevó la Supercopa de España de la RFEF a Arabia Saudí, según Rubiales.

Ahora, la juez que investiga el posible cobro de comisiones en los contratos realizados por la Real Federación Española de Fútbol durante la gestión de Luis Rubiales ha abierto una pieza separada centrada en los expedientes firmados por el Estadio Cartuja. Arrabal y el actual gerente del Estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo, están siendo investigados en esta causa.

La instructora ha ordenado "la incautación, aprehensión y registro de todos los sistemas informáticos y dispositivos móviles" de ambos en busca de información o de indicios que determinen si obtuvieron un beneficio económico por los contratos".

Igualmente, "con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico obtenido ilícitamente", derivado de los hechos investigados, se autoriza el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca on-line o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".

Llamativo es que entre las diligencias ordenadas, la jueza a petición de la UCO ha autorizado "la incautación de las monedas virtuales y cualquier otro criptoactivo (NFT, ETC)" que fueran hallados en los posibles monederos virtuales de los investigados, mediante su transferencia a un monedero frío, creado al efecto, por los responsables de la Fuerza Actuante, o bien mediante el cambio de claves u otras medidas de seguridad en las plataformas de intercambio de criptomonedas en las que tuviesen cuenta los investigados. Por otro lado, si dichos criptoactivos se encontrasen en las citadas plataformas de intercambio operados en productos financieros de rentabilidad (staking), bajo contratos de futuros, o de cualquier otra forma similar, se autorizan las actuaciones necesarias para el bloqueo de la cuenta virtual asociada a dichas operativas".

El dilatado currículum de Arrabal

Arrabal (Málaga, 1975) es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Málaga. Su relación profesional con el deporte comenzó manejando el banquillo del Club Maristas de Málaga de baloncesto.

Siempre ha estado moviéndose en distintos puestos. Comenzó su carrera en la oficina de la NBA en Barcelona, siendo responsable de marketing de la liga norteamericana de baloncesto en España y Portugal.

Cambió posteriormente la ciudad condal por la capital de España. Allí fue nombrado jefe de marketing de la sección de baloncesto del Real Madrid. Luego, llegó el turno de asumir un reto en su tierra. "Regresó a Málaga para convertirse en el responsable de Marketing y Desarrollo del Málaga Club de Fútbol en la temporada 2007/08", explicó la entidad en un comunicado.

"De su mano, el Club blanquiazul mejoró su imagen de marca, logrando destacados acuerdos de patrocinio, lo que permitió que el Málaga Club de Fútbol potenciara su crecimiento a nivel internacional", reflejó en 2023 el club malaguista.

Volvió a Emigrar entonces. Se trasladó a Dubai para ser consultor sénior de la Etisalat Pro League (Liga de Fútbol Profesional de Emiratos Árabes Unidos), director de Marketing de Mediapro Middle East, y, por último, director de Desarrollo y Negocio de la LFP para Oriente Medio y el Norte de África.

Volvió nuevamente a Málaga en 2014. El conjunto malaguista anunciaba su incorporación como nuevo como director de Desarrollo y Área de Negocio. "Arrabal es, además, directivo del Spanish Business Council en Emiratos Árabes Unidos", explicaba ese comunicado.

Noticias relacionadas

Todo esto le llevó, de la mano de Imbroda, la Consejería de Educación y Deporte de la mano de Imbroda. Fue nombrado como secretario general para el Deporte en febrero de 2019. Arrabal estuvo en el puesto cuatro años, hasta que el 3 de diciembre de 2024 se publicó en el Boja su cese, "a petición propia". Un mes más tarde, Diario Sur anunciaba que Arrabal dirigiría la división de deportes de Acciona Cultura.