Las obras en carreteras andaluzas llegan a la A-92 y la Jerez-Los Barrios: un 10% de la red autonómica está en reparación tras las borrascas

La red autonómica de carreteras, conformada por más de 10.000 kilómetros de vía, se encuentra en pleno proceso de obras de reparación ante los cuantiosos daños causados por el temporal. Pasado más de un mes desde la finalización de la emergencia por las borrascas, aún siguen 18 tramos cortados y con vías alternativas, mientras se ejecutan obras valoradas en 283 millones de euros (un presupuesto que está en actualización permanente) y que afectan a prácticamente a 1.000 kilómetros, un 10% de la red actual, a través de 45 contratos de emergencia. Estas actuaciones son complementarias al plan de reasfaltado y mejora de los viales que ya se había planificado para este año 2026.

Los contratos se han iniciado de forma automática (la fórmula de urgencia permite que el expediente se justifique a posteriori) y afectan a todo tipo de carreteras. Entre ellas, las dos troncales principales de la red: la A-92 que conecta Sevilla-Granada-Almería con una longitud de 375 kilómetros, y la A-381 conocida como la Jerez-Los Barrios. Esta última, que atraviesa la provincia de Cádiz es una de las más afectadas dada la incidencia de las borrascas en esta zona: están en obras una decena de puntos por desprendimientos, desplazamientos, deslizamientos de taludes y deterioro del firme. En esta carretera, con un gran volumen de desplazamientos, se están estabilizando taludes, ejecutando drenajes y colocando escolleras.

"Las carreteras andaluzas han respondido, por lo general, bien en una situación inaudita como este tren de borrascas. Las afecciones han sido graves y numerosas, pero muy focalizadas en deslizamientos importantes en carreteras de sierra o de montaña, principalmente de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada o Jaén", explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien subrayó que los plazos de ejecución de los trabajos aún están en el aire y que siguen produciéndose incidencias que obligan a revisar los expedientes.

De hecho, un mes después de las borrascas aún hay 18 carreteras que no han conseguido recuperar la normalidad y que siguen con tramos completamente cortados lo que obliga al establecimiento de vías alternativas. La cifra, no obstante, desciende semanalmente. Este mismo miércoles se acordó, según subrayan desde la Consejería, la apertura de dos más.

Inversiones por provincias

La provincia de Cádiz fue la más afectada por los desperfectos provocados por las borrascas especialmente en el entorno de municipios como Grazalema o Ubrique. De ahí que el plan de inversión en ejecución por parte de la Junta de Andalucía despliegue en esta zona la mayor inversión, con un volumen de 107 millones de euros. Se actuará en 200 puntos de 32 carreteras. Entre las carreteras que requieren una mayor inversión para reparación de los desperfectos figuran la A-372 en Grazalema que ha estado cortada al completo al tráfico, la A-384 en el municipio de Alcalá del Valle o la A-373 en Ubrique.

En cuanto a la provincia de Málaga, la inversión total asciende a 47 millones de euros, un importe que se está ejecutando en 89 puntos repartidos por un total de 25 carreteras de titularidad autonómica. Las actuaciones de mayor envergadura se están llevando a cabo en A-374.

La provincia de Granada tiene en marcha un volumen de inversiones para reparación de carreteras que asciende a 35 millones de euros. Las actuaciones se reparten por 61 puntos distribuidos por 25 carreteras de titularidad autonómica. Destaca especialmente la A-395 hacia Pradollano, una conexión estratégica para Sierra Nevada que ha tenido que mantenerse varios días completamente bloqueada.

En la provincia de Córdoba las actuaciones se están ejecutando en 24 carreteras que tienen medio centenar de puntos en reparación por los desperfectos sufridos. La inversión para esta zona, que suma 30 millones de euros, tiene entre sus prioridades las reparaciones en la A-333 y en la A-3150.

En cuanto a Jaén, en total se están ejecutando contratos valorados en 37 millones de euros que se distribuyen entre 97 puntos de 40 carreteras distintas de la provincia. Las mayores reparaciones se están ejecutando en la A-303 y en la A-650.

La inversión en la provincia de Sevilla es inferior, 19 millones de euros, pero pese a esto el volumen de actuaciones es incluso superior al de otras provincias. En total, se está actuando en 82 tramos de 34 carreteras provinciales. Destaca en este ámbito la A-406 entre El Saucejo y Villanueva.

Las otras dos provincias andaluzas, Huelva y Almería, reciben inversiones significativamente inferiores dado que los daños por las borrascas han sido inferiores. En el caso de la costa onubense las actuaciones suman 6 millones de euros y se reparten entre 28 puntos de 18 carreteras. El levante almeriense fue el menos afectado por las borrascas y, en consecuencia, el que sufrió menos daños en sus carreteras. De hecho, sólo es necesaria una intervención de emergencia en A-1075 en el término municipal de Alhama que ha comenzado precisamente esta semana. La inversión suma 1,5 millones de euros.