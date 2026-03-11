Así será el frente que afectará a Andalucía: casi la mitad de la región con lluvias y bajón de temperaturas según Aemet

A medida que van avanzando los días, se van conociendo más detalles del frente que previsiblemente entre en España el viernes y afecte a Andalucía el sábado, aunque todavía hay una alta incertidumbre sobre su desarrollo. La previsión es que toda la semana el tiempo esté estable en la región a excepción del sábado, que es probable que lleguen lluvias a la mitad oriental, según indica Aemet.

Así, para ese día se esperan cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos o despejados al final del día, acompañados de lluvias débiles a moderadas, más probables durante el día. Las temperaturas descenderán, de una forma notable en el interior. En principio no se esperan alertas de Aemet.

Dónde lloverá el sábado y qué pasa con las temperaturas

Este frente atlántico, que se prevé que entre en la península por el norte el viernes, afectará a Andalucía el sábado y la incidencia no será por igual en todas las zonas. El día comenzará con los cielos nublados en toda la comunidad de 00.00 a 06.00 horas, pasando después a un panorama inestable ya con lluvias en la mitad oriental andaluza en Málaga, Jaén, Granada y parte de Almería. El resto de provincias tendrán cielos despejados o poco nubosos.

El sábado se nota un claro bajón térmico respecto al viernes en buena parte de Andalucía, con descensos especialmente acusados en el interior: Granada pasará de 20 a 13 grados y Jaén de 19 a 13, es decir, 7 y 6 grados menos, respectivamente. También Sevilla bajará de 24 a 19 grados, Córdoba de 21 a 17 y Huelva de 22 a 19, mientras que Málaga pasará de 20 a 18. En cambio, Cádiz se mantendrá en 18 grados y Almería prácticamente no cambiará, con 19 grados en ambas jornadas.

Imagen del frente del sábado actuando sobre la península. / ECMWF

Así arrancará el tiempo la semana que viene

Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, la próxima semana arrancará con un tiempo en general en España más tranquilo y estable tras la inestabilidad del fin de semana, con pocas lluvias y prácticamente restringidas al extremo norte y Baleares durante el domingo. A partir de ahí predominará el anticiclón, por lo que en los primeros días de la semana se esperan cielos más despejados, precipitaciones escasas y una recuperación progresiva de las temperaturas, después del brusco descenso térmico del sábado y de las heladas que aún podrán darse a primeras horas del domingo en zonas del interior. En resumen, comenzará una semana más apacible, con ambiente cada vez más suave y primaveral.