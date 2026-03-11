El tiempo en Andalucía
Así será el frente que afectará a Andalucía: casi la mitad de la región con lluvias y bajón de temperaturas según Aemet
Aunque hay una alta incertidumbre sobre su comportamiento, se van conociendo más detalles de este frente que entrará por el norte el viernes y llegará a Andalucía el sábado
A medida que van avanzando los días, se van conociendo más detalles del frente que previsiblemente entre en España el viernes y afecte a Andalucía el sábado, aunque todavía hay una alta incertidumbre sobre su desarrollo. La previsión es que toda la semana el tiempo esté estable en la región a excepción del sábado, que es probable que lleguen lluvias a la mitad oriental, según indica Aemet.
Así, para ese día se esperan cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos o despejados al final del día, acompañados de lluvias débiles a moderadas, más probables durante el día. Las temperaturas descenderán, de una forma notable en el interior. En principio no se esperan alertas de Aemet.
Dónde lloverá el sábado y qué pasa con las temperaturas
Este frente atlántico, que se prevé que entre en la península por el norte el viernes, afectará a Andalucía el sábado y la incidencia no será por igual en todas las zonas. El día comenzará con los cielos nublados en toda la comunidad de 00.00 a 06.00 horas, pasando después a un panorama inestable ya con lluvias en la mitad oriental andaluza en Málaga, Jaén, Granada y parte de Almería. El resto de provincias tendrán cielos despejados o poco nubosos.
El sábado se nota un claro bajón térmico respecto al viernes en buena parte de Andalucía, con descensos especialmente acusados en el interior: Granada pasará de 20 a 13 grados y Jaén de 19 a 13, es decir, 7 y 6 grados menos, respectivamente. También Sevilla bajará de 24 a 19 grados, Córdoba de 21 a 17 y Huelva de 22 a 19, mientras que Málaga pasará de 20 a 18. En cambio, Cádiz se mantendrá en 18 grados y Almería prácticamente no cambiará, con 19 grados en ambas jornadas.
Así arrancará el tiempo la semana que viene
Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, la próxima semana arrancará con un tiempo en general en España más tranquilo y estable tras la inestabilidad del fin de semana, con pocas lluvias y prácticamente restringidas al extremo norte y Baleares durante el domingo. A partir de ahí predominará el anticiclón, por lo que en los primeros días de la semana se esperan cielos más despejados, precipitaciones escasas y una recuperación progresiva de las temperaturas, después del brusco descenso térmico del sábado y de las heladas que aún podrán darse a primeras horas del domingo en zonas del interior. En resumen, comenzará una semana más apacible, con ambiente cada vez más suave y primaveral.
