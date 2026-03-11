Los vídeos que muestran cómo se intenta salvar la playa de Matalascañas tras los temporales

Continúan las labores de mejora de la playa de Matalascañas (Huelva) cara a la Semana Santa, una de las fechas clave de esta playa onubense antes del verano. Varios vídeos publicados en las redes sociales por Selu Stuntman muestran el desarrollo de las obras en las zonas gravemente afectadas por los temporales.

Este usuario informa habitualmente del estado de este paraíso de la costa de Huelva con vídeos de distintas zonas del enclave costero tras los destrozos provocados por los temporales, que han inutilizado gran parte del paseo marítimo. En las imágenes se ven las actuaciones para reforzar el frente de la playa con rocas en la zona de Caño Guerrero, cómo han quedado expuestos los colectores, además del aporte de arena a la playa tras la erosión de la costa por la fuerza de las mareas.

La doble vía que se considera para Matalascañas

Ya la playa de Matalascañas comienza a vislumbrar una salida tras los daños provocados por los temporales, a principios de marzo en una reunión de la Comisión del Entorno de Doñana, el Ayuntamiento de Almonte informó del acuerdo entre administraciones para abordar una solución estructural a los problemas del litoral, con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, expertos y colectivos sociales. El consenso alcanzado pasa, por un lado, por ejecutar con rapidez la obra de emergencia para garantizar la seguridad y la protección del entorno y, por otro, por iniciar de inmediato un trabajo conjunto para buscar una solución definitiva a la situación de la costa de Doñana y de Matalascañas.

Las polémicas entre administraciones

La situación en Matalascañas ha estado marcada por la polémica entre administraciones tras los daños causados por los temporales en el paseo marítimo. El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ofreció ejecutar una obra de emergencia para reparar la infraestructura, pero dicha actuación requería la autorización del Ayuntamiento de Almonte. Mientras el PSOE local reclamó al alcalde que permitiera la intervención estatal, argumentando que sería una solución urgente y sin coste para el municipio, el equipo de Gobierno municipal rechazó el ofrecimiento y optó por asumir las obras desde el propio consistorio, lo que ha generado críticas por el posible impacto económico para las arcas municipales.