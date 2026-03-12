Los andaluces podrán cazar en otras comunidades de España y pescar en aguas continentales: la Junta aprueba nuevas tarifas para las licencias

Ya es oficial. Los andaluces con licencia podrán cazar en otras nueve comunidades autónomas de España y pescar en aguas continentales. Así se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que dio luz verde este miércoles al decreto-ley con las medidas necesarias para adoptar medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas. La norma trata de dar cobertura al acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas.

Las diez comunidades autónomas adheridas a este acuerdo permitirán cazar y pescar en las restantes y viceversa a todos los que tengan. Es decir, se eliminan todos los trámites que se deben realizar para llevar a cabo la actividad cinegética en estos territorios. "Este modelo de cooperación administrativa se basa en los principios de eficacia, racionalización de procedimientos y eficiencia en el uso de los recursos públicos, facilitando la movilidad de las personas cazadoras y pescadoras entre distintos territorios", destacó la Junta de Andalucía a través de una nota. Eso sí, se mantendrá en todo caso la aplicación de la normativa específica vigente en cada comunidad autónoma y su correspondiente régimen sancionador.

"La actividad cinegética cuenta con más de 162.000 personas cazadoras con licencia en vigor y genera alrededor de 45.000 empleos, de los cuales más de 12.000 son directos", reseña la Junta de Andalucía. Además, ha destacado la importancia para el sector agrario, ya que supone un movimiento económico directo estimado "en torno a los 71 millones de euros" y "una contribución significativa al producto interior bruto de la comunidad".

Con respecto a la pesca, la actividad es un tercio menor. Eso sí, el colectivo es amplio y recoge a más de 56.000 personas con licencia para practicar esta actividad en el territorio andaluz. "La planificación de las temporadas, el establecimiento de vedas y el control público de las actividades garantizan el mantenimiento de los equilibrios biológicos y contribuyen a asegurar la sostenibilidad de estos usos tradicionales del territorio", asegura.

Además, estará la posibilidad de expedir de forma telemática licencias temporales de caza y pesca continental para personas procedentes de otras comunidades autónomas o de otros países que pretendan practicar estas actividades en Andalucía bajo tutela. Eso sí, debera cumplir los requisitos establecidos y debe garantizarse la supervisión por parte de una persona responsable con licencia en vigor.

El coste de la licencia

La Junta de Andalucía ha señalado que la licencia interautonómica de caza está fijada en 70 euros. La de pesca, por su parte, tendrá un coste de 25 euros. Ambas tienen una vigencia de un año desde su expedición y no gozarán de exenciones o bonificaciones con el objetivo de mantener la unidad intercomunitaria.

No será necesario realizar trámites adicionales a los ya habidos. "La licencia interautonómica de caza incluirá la habilitación para todas las modalidades de caza autorizadas, así como la licencia de rehala, mientras que la licencia interautonómica de pesca incorporará la licencia básica junto con los recargos correspondientes a distintas modalidades y medios auxiliares previstos en la normativa andaluza", ha explicado la Junta de Andalucía.

Las comunidades en las que se podrá cazar y pescar con estas licencias son: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, el Principado de Asturias y la Región de Murcia. Además, los ciudadanos de estas comunidades podrán venir a cazar y pescar a Andalucía con una licencia similar expedida por sus comunidades autónomas.

El pliego de prohibiciones

La aprobación del decreto ley también trae consigo algunos ajustes en la Ley de Flora y la Fauna Silvestres. Deja de considerarse infracción leve el uso de más de tres perros por persona cazadora, dada la particularidad de la modalidad de caza menor denominada a diente en mano, evitando contradicciones entre la normativa sancionadora y su regulación específica. En este sentido, "se amplía hasta seis perros por persona cazadora el número máximo permitido en la modalidad de caza menor denominada “a diente en mano”, se autoriza el uso de visores en todas las modalidades de caza mayor bajo las condiciones establecidas en la normativa estatal y autonómica, y se refuerza el reconocimiento de las licencias emitidas por otras comunidades autónomas que formen parte de convenios de habilitación recíproca".

Se permitirá a partir de ahora también cazar a las personas que estén en cotos de caza acompañadas por el titular del coto o su representante legal. Antes se consideraba una infracción grave. "Asimismo, se ajusta la regulación relacionada con las instalaciones de acuicultura continental para adecuarla al actual reparto de competencias administrativas", anuncia la Junta de Andalucía.

En este sentido, se hacen modificaciones en el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía dirigidas a simplificar la gestión administrativa y dotar de mayor seguridad jurídica al sector. "Entre ellas se encuentra la atribución a los órganos territoriales provinciales de la aprobación de los planes técnicos de caza integrados, una medida que permitirá una tramitación más cercana a la realidad de los terrenos cinegéticos y agilizará la resolución de estos procedimientos", refleja.