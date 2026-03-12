Una avería en un AVE Madrid-Sevilla obliga a reubicar a los viajeros en otros trenes
El tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas, que debía llegar a Sevilla a las 15:39 horas, se detuvo en Córdoba por un fallo técnico, lo que llevó a Renfe a buscar soluciones para los pasajeros
Un tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas y destino Sevilla ha sufrido una incidencia técnica este jueves en Córdoba, lo que ha obligado a Renfe a reorganizar el viaje de los pasajeros mediante su reubicación en otros convoyes para completar el trayecto hasta la capital andaluza.
Los viajeros del tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas de este jueves y llegada a Sevilla a las 15:39 horas han sido reubicados en dos trenes al quedarse detenido desde las 14:57 horas en Córdoba por una incidencia técnica.
Según han informado desde Renfe, a las 15:57 horas el maquinista ha comunicado que el tren de la incidencia no podía retomar la marcha, de manera que parte de los viajeros han sido reubicados en el tren Avant Antequera Santa Ana, con salida a las 16:50 horas y llegada a Sevilla a las 18:30, con hora estimada de paso por Córdoba a las 17:42 horas.
Reubicación de los pasajeros
Mientras, el resto de viajeros afectados van a ser reubicados en el AVE con salida de Madrid a las 16:25 horas y llegada prevista a Sevilla a las 19:04 horas, que ha salido en doble composición y tiene hora estimada de paso por Córdoba a las 18:41 horas.
Al respecto, han destacado que Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.
- Aemet: Andalucía subirá hasta 10 grados tras el frío y no se descartan lluvias a final de semana en estos puntos
- Andalucía convoca una bolsa de empleo extraordinaria para las vacantes de profesores: estas son las plazas disponibles
- Así será el frente que afectará a Andalucía: casi la mitad de la región con lluvias y bajón de temperaturas según Aemet
- El cambio de hora que quita el sueño a los andaluces ya tiene fecha oficial en el calendario
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- Giro brusco del tiempo en Andalucía: la Aemet alerta de nevadas y activa avisos en cuatro provincias para este martes
- Andalucía alberga la mitad de las minas de España que ya extraen los metales más preciados para la transición energética
- La feria medieval en Huelva que espera recibir 70.000 personas en un fin de semana: más de 200 puestos y decenas de actividades