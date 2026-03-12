Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una avería en un AVE Madrid-Sevilla obliga a reubicar a los viajeros en otros trenes

El tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas, que debía llegar a Sevilla a las 15:39 horas, se detuvo en Córdoba por un fallo técnico, lo que llevó a Renfe a buscar soluciones para los pasajeros

Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba.

Claudio Guarino

Sevilla

Un tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas y destino Sevilla ha sufrido una incidencia técnica este jueves en Córdoba, lo que ha obligado a Renfe a reorganizar el viaje de los pasajeros mediante su reubicación en otros convoyes para completar el trayecto hasta la capital andaluza.

Los viajeros del tren AVE con salida de Madrid a las 13:00 horas de este jueves y llegada a Sevilla a las 15:39 horas han sido reubicados en dos trenes al quedarse detenido desde las 14:57 horas en Córdoba por una incidencia técnica.

Según han informado desde Renfe, a las 15:57 horas el maquinista ha comunicado que el tren de la incidencia no podía retomar la marcha, de manera que parte de los viajeros han sido reubicados en el tren Avant Antequera Santa Ana, con salida a las 16:50 horas y llegada a Sevilla a las 18:30, con hora estimada de paso por Córdoba a las 17:42 horas.

Reubicación de los pasajeros

Mientras, el resto de viajeros afectados van a ser reubicados en el AVE con salida de Madrid a las 16:25 horas y llegada prevista a Sevilla a las 19:04 horas, que ha salido en doble composición y tiene hora estimada de paso por Córdoba a las 18:41 horas.

Al respecto, han destacado que Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

