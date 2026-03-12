El Chare de Lepe, operativo a finales de 2026: qué va a suponer, a cuántas personas dará servicio y por qué ha tardado tanto

Tras casi 20 años de espera, la que es una de las infraestructuras más demandadas en la provincia de Huelva "podría ser una realidad a finales de año". Así lo ha subrayado este jueves el consejero de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, en el pleno del Parlamento de Andalucía después de que el pasado martes visitara Huelva. Antonio Sanz ha asegurado que "antes de final de mes se concluirá la primera fase de las obras del Chare de Lepe", el centro hospitalario de alta resolución, con las que "se pondrán a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas".

Se trata de una noticia que llega dos semanas después de que el Ministerio de Transporte señalara en un comunicado que "está en disposición" de poner en servicio la vía de acceso al Hospital Comarcal de la Costa Occidental de Huelva. Además, el propio Ministerio señaló que "según el protocolo firmado en 2016 entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Lepe, la vía, su conservación y explotación será municipal, por lo que hasta que el Ayuntamiento no asuma la titularidad, no se podrá poner en servicio".

Casi dos décadas de promesas incumplidas

El ahora denominado Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de Lepe está proyectado desde el año 2005, cuando la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Manuel Chaves, lo anunció dentro de la red de 26 Centros Hospitalarios de Alta Resolución. Su construcción comenzó dos años después, en 2007, pero no fue hasta 2017 cuando la infraestructura quedó concluida. Sin embargo, a pesar de que han pasado 10 años desde su finalización, el complejo quedó aislado y sin acceso.

Ha tenido que pasar otra década para que las administraciones implicadas, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Lepe, se pusieran de acuerdo para la ejecución de la carretera.

El problema inicial es que los terrenos donde se radica el centro hospitalario están junto a un puente que sobrepasa la autovía A-49, pero este no está capacitado para soportar tráfico rodado. Por ello, se ha tenido que construir una vía de servicio de más de un kilómetro para conectar el HARE a la salida número 117 de la autovía, la más próxima a la infraestructura. Unas actuaciones que han costado 3,1 millones de euros.

Hoja de ruta para su puesta en marcha

Por parte del Ayuntamiento de Lepe ya está realizada la instalación del agua, canalizaciones que se han ejecutado en paralelo a la construcción de la propia carretera. En estos momentos se está procediendo a la construcción de la depuradora, unas tareas que tienen un plazo de ejecución de unos 4 meses, según apuntan fuentes municipales a este periódico. Todavía queda, eso sí, dotar de suministro eléctrico al complejo. Sin embargo desde el consistorio señalan que “es lo más rápido de hacer” y apuntan a tan solo un mes de trabajos.

Al mismo tiempo, personal de la Junta de Andalucía se encuentra trabajando en las instalaciones del hospital corroborando que la infraestructura esté bien tras 10 años paralizada y estudiando los posibles arreglos que hubiera que acometer. Según ha detallado el propio Sanz, antes de final de marzo "se pondrán a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas".

Histórica demanda de la Costa Occidental de Huelva

La puesta en marcha del HARE de Lepe dará respuesta sanitaria a un total de ocho municipios. Además del propio Lepe, los vecinos de Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya, Villablanca, San Silvestre de Guzmán, El Granado y Sanlúcar del Guadiana podrán ser asistidos en estas instalaciones. Esto supone alrededor de 100.000 personas.

Cabe recordar que muchos de estos municipios son grandes destinos turísticos durante el verano, lo que les hace aumentar significativamente su población en período estival. Esto conlleva una mayor presión en el sistema sanitario local que se vería de alguna manera aliviada y afectaría positivamente a los centros de referencia en la capital.

Si bien la cartera de asistencias del centro no están detalladas todavía, este tipo de hospitales comarcales suelen contar con urgencias, consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugía mayor ambulatoria.

A punto de arrancar el Materno Infantil

Otras de las peticiones más solicitadas por parte de los onubenses en materia sanitaria es el Hospital Materno Infantil de Huelva. Huelva es la única provincia andaluza que no lo tiene y, tras años de esperas, parece que su obra está a punto de comenzar. Según ha avanzado el propio consejero de Salud, la próxima semana se colocará la primera piedra "que pone en marcha el gran proyecto" que cuenta con un plazo de 36 meses de ejecución.

"Hablamos de 36.000 metros cuadrados que se van a construir, de 125 camas hospitalarias, de un incremento de un 25% de los paritorios, de un 33% más de puestos de UCI pediátrica y neonatal, de un 36% más de camas pediatría. Todo ello va a integrar en un mismo edificio obstetricia ginecología, pediatría, neonatología, urgencias pediátricas, hospital de día y salud mental infanto-juvenil, y nos va a permitir en definitiva una atención más moderna, coordinada y eficiente. Este centro va a poder acoger a más de 64.000 consultas y miles de urgencias pediátricas, ginecológicas y de obstetricia", ha destacado.

¿Qué pasa con el resto de Chares de la provincia?

Dentro de los 26 Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se anunciaron en 2005 para toda Andalucía, tres eran para la provincia de Huelva. Uno por distrito sanitario. Junto al de Lepe, también se anunciaron el CHARE de Aracena y el CHARE de La Palma del Condado.

Las obras del centro de la sierra onubense comenzaron en 2008, sin embargo, su construcción se paralizó en 2010 después de que la empresa encargada entrara en quiebra. Por su parte, el CHARE del Condado cuenta con la cesión de los terrenos y la adjudicación del proyecto desde 2017, pero ni siquiera ha arrancado su construcción.

Con el anuncio de esta semana, parece cada vez más cerca la realidad de contar con al menos uno de los tres centros proyectados para una provincia que cuenta con un sistema sanitario presionado.