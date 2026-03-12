El Hormiguero se cuela en el Parlamento andaluz en pleno pulso electoral entre PP y Vox: "Ya veo que son todos de Pablo Motos"

No gustó en Vox lo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo de ellos en El Hormiguero. Los grupos siguieron de cerca la participación del dirigente popular en el programa y las palabras que Moreno dedicó a los de Santiago Abascal no han sido bien recibidas por su portavoz, Manuel Gavira, que ha protagonizado un tenso debate, en un momento en el que ambos partidos elevan el tono ante las elecciones.

Quedan alrededor de tres meses para las elecciones, pero la tensión se multiplica entre el PP y Vox en Andalucía. El discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en El Hormiguero, donde cargó contra los de Santiago Abascal, y los resultados de las elecciones en Extremadura, que puede alcanzar los seis meses paralizada ante la falta de un acuerdo, y Aragón marcan ya las relaciones entre ambas formaciones.

"Usted fue a las hormigas a hablar mal de Vox", le ha reprochado Gavira, que ha querido recordarle al presidente andaluz que ocupa su cargo "gracias" a ellos. A las preguntas de Pablo Motos sobre la posibilidad de tener que pactar, Moreno aseguró que la formación ultra "no quieren entrar en los gobiernos porque defraudarían a sus votantes" y quiso destacar que "ellos saben señalar los problemas, pero no resolverlos".

Moreno denuncia el bloqueo en Extremadura

Todos los grupos han hecho referencia a la participación del presidente en el programa. "Ahora me explico los niveles de audiencia", ha bromeado el portavoz del PP, Toni Martín, que ha señalado que pensaba que sus adversarios políticos eran "más de La Resistencia", que compite con Antena3 en el prime time. "Ya veo que son todos de Pablo Motos", ha insistido el popular en su chiste.

Las encuestan dejan un panorama electoral complejo para Moreno. Si bien los resultados no son positivos para los socialistas, formación que no preocupa tanto en San Telmo, que ha estudiado al milímetro todos los datos. Sin embargo, Vox volvería a crecer en la comunidad y podría condicionar que el dirigente popular repita al frente de la Junta de Andalucía, como ha ocurrido en otros territorios del panorama nacional.

"Propiciar que haya un gobierno para que empiece a caminar, o entrar en el gobierno y gestionar". Estas son las dos opciones que, según el presidente andaluz, tiene Vox. La situación es especialmente compleja en Extremadura, donde habrá una nueva sesión de investidura en mayo y Moreno les ha acusado de estar "bloqueando" la presidencia de María Guardiola. "Paralizar y bloquear no es bueno para nadie", ha lamentado.

Sin fecha para las elecciones andaluzas

Gavira ha respondido desplegando su programa de campaña y ha asegurado que es su formación la que puede dar una solución a los problemas que denuncian los ciudadanos. "La respuesta somos nosotros, la respuesta es Vox, esto es lo que nosotros queremos para apoyar los gobiernos", ha insistido el líder de la formación en la Cámara, en una especie de oferta electoral al dirigente popular.

Moreno sigue sin dar demasiadas pistas sobre cuándo se celebrarán los comicios autonómicos. Hasta ahora, el presidente andaluz se ha limitado a puntualizar que el Parlamento se disolverá en el mes de abril. Las leyes que tiene todavía su Gobierno en la cartera, lo que ocurra en otras comunidades autónomas e incluso la visita del papa a España son factores determinantes para mirar el calendario andaluz.

"Todavía no se puede pedir el voto", ha bromeado el presidente autonómico. Así, Moreno ha hecho lo propio y ha tirado de archivo para enumerar las distintas medidas que su Gobierno ha desarrollado y ha apuntado que "lo que no es gestionar bien es salir corriendo de los gobiernos". Así, ha aprovechado para avisar al resto de grupos, de que los mandatos son de cuatro años: "Todavía nos queda legislatura".