Juanma Moreno descarta tomar decisiones tras la imputación del gerente de la Cartuja: "Dejemos que la Justicia actúe"

La imputación del ex secretario general de Deportes, José María Arrabal, y del gerente del estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo, y el informe de la UCO que detecta supuestas irregularidades en los contratos con la Federación Española de Fútbol ha llegado al Parlamento andaluz en una de sus últimas sesiones antes de la convocatoria de las elecciones. La oposición, principalmente Adelante Andalucía y el PSOE, ha tratado de incrementar la presión sobre el presidente andaluz, Juanma Moreno, para que la Junta dé una respuesta como accionista mayoritaria de la sociedad que gestiona el estadio. Pero de momento no hay respuesta del Gobierno autonómico más allá del compromiso de "colaboración con la Justicia" y de subrayar que las decisiones se adoptaron en el seno de un consejo de administración en el que están representados el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento.

"La Junta de Andalucía siempre ha colaborado con la Justicia. En este caso el que fuera secretario general para el deporte no tiene relación con la Junta desde el 2024. El gerente de la sociedad pública donde hay cuatro administraciones, no es un alto cargo de la Junta sino una figura elegida por el consejo", reiteró el presidente andaluz, quien aprovechó para arremeter contra el PSOE que gobernaba en la fecha de firma de los contratos en tres instituciones que forman parte del consejo (Gobierno central, Diputación y Ayuntamiento): "El PSOE tenía mayoría en ese momento y votó a favor de la obra. Si tenían dudas, ¿por qué lo hicieron?", afirmó el presidente.

De esta forma, el Gobierno andaluz mantiene su posición de evitar dar ningún paso formal como accionista mayoritario del estadio de la Cartuja tras el informe de la UCO y el auto de la jueza en el que abre una pieza separada en el caso Supercopa sólo para la Cartuja. No planteará la convocatoria de un consejo de administración extraordinario, como le han solicitado ya el Gobierno de España y la Diputación, ni se personará en la causa como anunció que haría cuando si se detectaba en la investigación que se hubiera podido producir un perjuicio patrimonial.

El presidente instó a la oposición a "dejar que la Justicia actúe" y tachó las peticiones de explicaciones de PSOE y Por Andalucía de "política barata, chusca, barata y mala que ni ilusiona ni esperanza ni soluciona los problemas reales de los andaluces". "Menudo desahogo para hablar de corrupción con la que está cayendo en su partido (en alusión al PSOE). Tenemos el puente del quinto centenario donde hubo todo tipo de mordidas, y ahora mismo, los sevillanos tienen que soportar una obra con años de retrasos, paralizada y que tiene un sobrecoste", advirtió.

¿Qué se firmó realmente en el consejo?

El 5 de mayo de 2021 se aprobó por parte del Consejo de Administración llevar a cabo las obras con cargo al presupuesto aprobado por la subvención excepcional otorgada ese mismo día por la Consejería. Según el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, este consejo se celebró a las 17:00 horas de forma telemática, y a él asistieron José María Arrabal (Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía); Myriam del Campo Sánchez (Junta de Andalucía); David Guevara García (Ayuntamiento de Sevilla); Isabel Sánchez Fernández (Junta de Andalucía); Antonio Franco González y Magín Parrelo Garrigós (Estado); Jesús Iglesias Redondo (Secretario del estadio, no consejero), Alejandro Moyano Molina (Diputación de Sevilla, no asistió, delegando su voto en David Guevara); Alberto Javier Ortiz de Saracho Mata (Turismo y Deporte de Andalucía no asistió, delegando su voto en el Presidente del Consejo). A este Consejo acude también Daniel Oviedo (gerente del Estadio); Rafael Galán (jefe del Departamento Económico de la Junta de Andalucía) y Joaquín María Barrón Tous (letrado de la Junta de Andalucía).

En cualquier caso, el consejo de administración sí permitió que, "de una manera excepcional y por su carácter de urgencia, el presidente y el gerente de la sociedad pudieran ampliar de forma excepcional la adjudicación de obras por un importe superior a los 500.000 euros". El único de este paquete de obras que supera ese montante es el de Gruconsa para la adecuación de la zona deportiva. El actual secretario general de Deportes, José María Arrabal, obtuvo manos libres para manejar esos contratos. En condiciones normales, esta vía exprés solo servía para contratos de hasta 30.000 euros.

PSOE y Adelante Andalucía piden explicaciones

"¿Es que aquí no va a dimitir nadie?", preguntó la portavoz socialista, María Márquez, al presidente en alusión a la imputación del gerente del Estadio Cartuja. "¿Va a decir algo o se va a quedar en silencio?", le reprochó por su parte el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien recordó que el convenio inicial para la celebración en la ciudad de la final de la Eurocopa tuvo un presupuesto de cinco millones de euros que "procedía de una partida de gasto destinada a escuelas infantiles".