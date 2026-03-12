La Junta de Andalucía financiará los costes del medicamento que necesita Leo, el niño sevillano con piel de mariposa

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves antes de entrar en el Parlamento autonómico que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se hará cargo del coste de Vyjuvek, el medicamento que necesitan los enfermos con piel de mariposa. El dirigente popular ha estado reunido con Leo, el pequeño sevillano que se ha hecho viral por poner el foco en esta enfermedad.

Leo tiene 12 años, pero su vida es muy distinta a la de la mayoría de niños de su edad. Cada día, se levanta a las 7:00 y durante una hora tiene que recibir "dolorosas" curas por parte de su madre. Su cuerpo está lleno de llagas que se tienen que limpiar cada día. Aquí empieza su lucha "contra el dolor". La madre de Leo lo acompaña a casi todo, ya que su enfermedad le impide hacer actividades rutinarias para el resto de niños.

El medicamento ya ha sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento, pero cada mes de tratamiento supone alrededor de 100.000 euros. De hecho, fuentes de San Telmo explican que el coste del medicamento durante toda la vida de una persona es de unos 20 millones de euros. "En pocas semanas ese medicamento va a estar disponible y eso es algo por lo que debemos felicitarnos", ha asegurado Moreno.

El medicamento no está dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Andalucía se convertirá así en la primera comunidad autónoma en asumir el coste de este medicamento. En Andalucía hay 45 personas que padecen la misma variante de la piel de mariposa que Leo, que provoca una distrofia por las heridas. En España hay unas 200. El objetivo de esta medida es que se sumen otras comunidades y reducir los costes.