Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes

Los maestros, profesores de Secundaria e inspectores de Educación ya pueden consultar el listado provisional del Concurso General de Traslados (CGT) autonómico de cara al próximo curso. La Junta de Andalucía ha publicado este jueves en el BOJA la resolución con las adjudicaciones provisionales, que permiten a los docentes participantes revisar su baremo provisional y el destino asignado en esta primera fase del proceso, aún pendiente de resolución definitiva. En total, el concurso oferta 7.191 plazas, una cifra muy inferior a la del proceso celebrado en el curso 2023/2024, cuando se ofertaron 12.600 plazas. Sin embargo, está ligeramente por encima de la media de la última década, situada en torno a las 6.300 vacantes.

La convocatoria, sin embargo, ha estado rodeada de críticas sindicales desde su inicio. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lleva meses advirtiendo de lo que considera una “reducción” de las vacantes definitivas ofertadas en este concurso. Según el sindicato, la cifra actual supone “casi un 50% menos” que en el último proceso de carácter autonómico, celebrado en el curso 2023/2024, cuando se ofertaron más de 5.400 plazas más. Además, la organización denuncia que la oferta final también se ha reducido respecto a la resolución provisional difundida previamente por la propia Administración educativa.

Planificación según las "necesidades del sistema"

Los recortes se concentran especialmente en algunos ámbitos educativos. En las Escuelas Oficiales de Idiomas, el número de puestos ofertados cae un 45%, mientras que en las enseñanzas de Música y Artes Escénicas el descenso supera el 61% de las plazas.

La Consejería de Desarrollo Educativo defiende que la oferta responde a una “planificación basada en las necesidades del sistema educativo público”. El departamento autonómico subraya además que la convocatoria actual se sitúa por encima de la media de los concursos de carácter autonómico celebrados en la última década, que ronda las 6.300 plazas. En este sentido, recuerda que desde julio se han adjudicado 15.266 plazas a través del denominado Concursillo -un procedimiento que permite a los docentes obtener un destino provisional para favorecer la conciliación o mejorar su puesto-. En paralelo, la administración asegura haber tramitado en julio más de 136.000 solicitudes en la colocación de efectivos y adjudicado un total de 40.627 plazas.

Estas explicaciones, sin embargo, no convencen a los sindicatos. La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, sostiene que la reducción de vacantes “evidencia una falta de compromiso con la estabilidad de las plantillas en la educación pública”, al considerar que el concurso de traslados es la principal vía para consolidar las plantillas y facilitar la movilidad del profesorado.

Pasos a seguir para los traslados

Tras la publicación de estos listados, la administración educativa ha abierto un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones, que se extenderá del 13 al 26 de marzo de 2026, ambos inclusive. Durante este periodo, el profesorado podrá revisar la baremación de sus méritos y la adjudicación provisional y, en caso de disconformidad, presentar alegaciones a través del formulario web habilitado en la consulta personalizada del portal de la Consejería.

Asimismo, el personal que haya participado de forma voluntaria en el procedimiento podrá presentar durante ese mismo plazo una renuncia a su participación. Esta decisión afectará a todas las peticiones incluidas en su solicitud inicial y también a las reclamaciones que, en su caso, se hubieran presentado con anterioridad. Tanto las reclamaciones como las renuncias deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica, de acuerdo con lo establecido en la resolución que regula el concurso.

La Consejería recuerda además que la adjudicación provisional puede sufrir cambios en la resolución definitiva, ya que el resultado final dependerá de las posibles rectificaciones derivadas de las reclamaciones presentadas y de las renuncias admitidas. Por ello, esta primera asignación no genera derecho ni expectativa de derecho sobre el destino definitivo.

Por último, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos advierte de que, si se detectara posteriormente algún error en la valoración de los méritos, podrá corregirse de oficio conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.