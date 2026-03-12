Los médicos andaluces sufren una agresión cada dos días: los ataques se disparan un 153% en la última década

Andalucía registra una agresión a médicos cada algo más de dos días. Dicho de otro modo: más de dos veces por semana, un facultativo sufre insultos, amenazas, escupitajos o agresiones físicas por parte de un paciente o de su entorno. Una violencia que impacta de lleno en el profesional, condiciona la atención sanitaria y sigue avanzando en la comunidad: en la última década, los casos se han disparado un 153%.

Coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho públicos este jueves los datos de 2025, que cierran el año con 167 agresiones registradas en Andalucía, un 21% más que en 2024, cuando se contabilizaron 138. En el conjunto de España, el número asciende a 879, la cifra más alta desde que existen registros. Entre las víctimas, destacan especialmente las mujeres menores de 35 años.

El presidente del CACM, el doctor Alfonso Carmona, ha aprovechado, un año más, la atención de los medios de comunicación para reprochar la “falta de voluntad política” para “arreglar esta lacra”. “¿Tan difícil es? Yo creo que no. ¿Hay que esperar a que nos peguen un tiro? Y no me vale que se diga que si PSOE, PP o Vox, no. Ninguno ha tomado cartas en el asunto de verdad y mientras tanto lo seguimos pagando nosotros, que estamos frente al público”, ha criticado el presidente.

Desde el CACM el foco se ha vuelto a poner en la necesidad de agravar las represalias a los agresores, insistiendo en la urgencia de crear un registro único y homogéneo de agresiones así como facilitar la denuncia inmediata en los centros y reforzar la seguridad. “El SAS solo se “responsabiliza” si la agresión es física, si no no admite la denuncia y, para nosotros, es muy importante la agresión psicológica”, ha señalado el doctor Carmona.

Este toque de atención al gobierno autonómico llega después de que el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, haya insistido durante su comparecencia en el Parlamento andaluz en la importancia de denunciar cualquier agresión, ya que “la denuncia es clave para activar los protocolos de protección, reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en nuestros centros sanitarios”.

El propio presidente del CACM reconoce que el número de agresiones que se producen es mucho mayor que las que se recogen porque muchas no se denuncian. En este sentido, el coordinador del Observatorio de Agresiones del CACM, el doctor Antonio Romero, ha reconocido que sin la denuncia del médico es muy difícil avanzar en la lucha por la seguridad del médico. “Es necesario porque de lo contrario las agresiones se convierten en una rutina, como si fueran parte del trabajo”, insiste.

Esto explicaría el cambio de la distribución de las agresiones por provincias en la comunidad. Mientras que Málaga se posicionó como la provincia con un mayor número de agresiones registradas en 2024 -con 42 casos-, en 202, Cádiz ha superado esta cifra con 52 registros, 24 más que el año anterior.

“En Cadiz, el doctor Gaspar Garrote, quien ocupaba mi cargo anteriormente, ha estado especialmente implicado en transmitir a los médicos la necesidad de denunciar, es una labor que él ha emprendido y que ha tenido estos resultados”, ha resaltado el doctor.

Impulsar la concienciación en los médicos para que decidan denunciar es, para el CACM, una asignatura a reforzar. De hecho, el informe refleja que 25 profesionales agredidos decidieron no denunciar. Entre las vías de denuncia más habituales destacan la Policía Nacional y Local, con 84 casos, seguida de la Guardia Civil (38) y los procedimientos a través de juzgados o colegios profesionales (25). “Nuestros datos solo son la punta del iceberg. Realmente deben agredir a cuatro o cinco médicos a la semana”, lamenta el presidente del CACM.

Por provincias, en 2025 se denunciaron en los Colegios de Médicos de Andalucía 13 casos en Almería, 52 en Cádiz, siete en Córdoba, 15 en Granada, 15 en Huelva, cinco en Jaén, 38 en Málaga y 22 en Sevilla.

Es importante tener en cuenta que estos datos solo representan los casos de aquellos médicos que ejercen en Andalucía y que hayan decidido comunicar al CACM un caso de agresión física o verbal. Sin embargo, los datos que la Consejería de Sanidad publicó en febrero, donde se registró una cifra histórica de 1.975 ataques, o los que el Ministerio de Sanidad ha compartido este jueves, con 18.500 agresiones a nivel nacional, hacen referencia al total de actos violentos hacia el cuerpo de sanitarios, por ello son cifras muy superiores.

Las mujeres reciben el 56% de las agresiones

Las mujeres continúan siendo las principales víctimas en Andalucía, con 92 agresiones (56%), frente a 75 hombres (44%). Por edad, el grupo más vulnerable sigue siendo el de los médicos menores de 35 años, con 61 casos registrados en 2025.

La sanidad pública es la principal castigada por los ataques violentos. Según el informe, el 89% de las agresiones se producen en el ámbito de la sanidad pública, lo que pone de manifiesto la presión asistencial y la exposición que afrontan los profesionales en el sistema sanitario público.

“La mayoría de las agresiones se producen, curiosamente, donde debería de haber más armonía: en las consultas de Atención Primaria y en las consultas de Urgencias. El 75% de los casos se producen en Atención Primaria. El principal motivo es la masificación de las consultas, el hecho inadmisible de que haya listas de espera para las consultas de los centros de salud”, ha reprochado el coordinador del Observatorio.

En los hospitales se producen el 21% de las agresiones, el 17% en las Urgencias hospitalarias y solo el 1% en los domicilios. El principal motivo por el que se produce la agresión son las discrepancias con la atención médica, seguida del tiempo en ser atendidos (donde repercute la saturación en consultas) y, finalmente, cuando el paciente no obtiene la receta esperada o demandada.

“El daño psicológico puede ser más grave que el físico”

Las amenazas y coacciones continúan siendo la forma de agresión más frecuente, con 119 casos, seguidas de insultos o vejaciones (92) y lesiones físicas (32). Además, el 95% de las agresiones se producen de forma presencial, lo que evidencia el alto nivel de exposición directa al que están sometidos los profesionales sanitarios durante el ejercicio de su actividad.

La secretaria general del CACM, la doctora Mercedes Ramblado, ha puesto especial énfasis en la importancia de no normalizar la existencia de agresiones verbales. Por ello, ha insistido en que “el daño psicológico puede ser incluso más grave que el físico” por el miedo que genera en el médico. Sobre esto, el doctor Romero ha aludido a que “la lesión física se puede recuperar mucho antes que la psicológica”. “Una baja por un traumatismo a los 15 días puedes volver a trabajar, pero a una persona que la han denigrado puede llevarle a una depresión”, ha sostenido.

Según el informe, la mayoría de agresiones son verbales (119 casos): insultos, vejaciones o amenazas. Se han contabilizado 32 agresiones físicas. ¿Pero qué criterio delimita la agresión física de la verbal? Para el CACM, este es un tema que debe ser revisado: “Tienen que hacerte un morado o romperte la nariz para que se considere física. ¿Pero acaso que te escupan y te amenace de muerte, no es una agresión física?”.

El agresor: un hombre entre 40 y 60 años

El perfil más habitual del agresor corresponde a hombres (113 casos frente a 54 mujeres), con edades concentradas principalmente entre los 40 y 60 años. En cuanto a la tipología de los incidentes, destacan especialmente los episodios protagonizados por pacientes no programados, que representan el mayor número de casos. “Siempre se ha transmitido que son personas con trastornos psiquiátricos, mayores y medicados. Pero no, nuestro perfil no es ese, son personas con una condición violenta”, ha señalado el coordinador del Observatorio de Agresiones.