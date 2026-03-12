La primavera que nos espera en Andalucía: Aemet da las claves tras unos datos de lluvias invernales de récord

Aemet ha informado del balance climático del invierno en España y la predicción ara la primavera, que comenzará el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 15.46 horas. Su portavoz, Rubén del Campo, ha destacado que la primavera será más cálida de lo normal con un 50 a 70 por ciento de probabilidad, según las zonas, aunque a nivel de precipitaciones no hay todavía una tendencia clara, mientras que el invierno meteorológico recién concluido ha sido el noveno más cálido desde 1961 y el tercero más lluvioso del siglo XXI.

Las lluvias, abundantes en Andalucía: estos son los datos

Las precipitaciones fueron el fenómeno más destacado del invierno en Andalucía, dentro de un periodo que en el conjunto de España tuvo carácter muy húmedo y dejó lluvias abundantes en amplias zonas del interior y de la mitad oeste peninsula. Durante el trimestre se registraron varios episodios significativos, especialmente en el oeste andaluz.

Uno de los episodios más destacados se produjo a comienzos de enero. El 4 de enero se registraron 70 litros por metro cuadrado en Cádiz, 65 litros en Rota (Base Naval) y 45 litros en Jerez de la Frontera (aeropuerto) en una sola jornada, dentro de un episodio de lluvias intensas que afectó al suroeste peninsular.

De hecho, el mes dejó algunos de los mayores acumulados mensuales del invierno en estaciones andaluzas, con 234 litros en Rota y 232 litros en Cádiz a lo largo de enero. Además, durante el trimestre también se registraron otros valores destacados, como 41 litros en Cádiz el 27 de diciembre, 40 litros en Granada el 3 de febrero, 38 litros en Sevilla el 7 de febrero y 34 litros en Córdoba ese mismo día.

Predicciones para la primavera y qué pasa con las lluvias

Según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet, las predicciones para la primavera meteorológica (marzo, abril y mayo) reflejan un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas.

En el resto de la península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara en la mayor parte del país", según ha informado del Campo. Son similares las probabilidades de una primavera más lluviosa o más seca de lo normal. Únicamente en zonas de suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40 %) frente a que sea más lluvioso (25 %).